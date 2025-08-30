Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Суббота 30 августа

11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте

Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте
176

Приготовление ресторанных блюд в домашних условиях – это не только способ сэкономить, но и возможность удивить своих близких. С помощью простых ингредиентов и немного кулинарного творчества можно создать настоящие шедевры.

Сезонность и заморозка

При выборе ингредиентов важно учитывать сезонность. Например, спаржа лучше всего подается весной, а брускетта с инжиром станет отличным вариантом осенью. Если у вас есть возможность, замораживайте сезонные продукты. Это позволит сохранить их вкус и питательные вещества. Исследования показывают, что замороженные овощи и фрукты могут сохранять больше витаминов, чем свежие, которые долго хранились.

1. Гранола

Гранола — это отличный завтрак или перекус, который легко приготовить дома. Для этого вам понадобятся овсяные хлопья, орехи, сухофрукты и мед. Процесс приготовления не требует особых навыков: просто смешайте ингредиенты и запеките в духовке. Вы можете экспериментировать с добавками — например, добавить кокосовую стружку или семена чиа. Освоив базовый рецепт, вы сможете сделать полезные батончики мюсли без сахара.

2. Греческая фава

Фава — это традиционная греческая закуска, которую можно легко воспроизвести дома. Вместо дорогого желтого гороха используйте обычный колотый горох. Отварите его с морковью и луком до мягкости, затем взбейте в блендере с оливковым маслом и специями до получения пасты. Подавайте с гренками из черного хлеба и украсьте карамелизированным луком.

3. Песто

Песто — это классический соус, который можно приготовить из доступных ингредиентов. Вам понадобятся свежий базилик, оливковое масло, лимонный сок, пармезан и кедровые орехи. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Этот соус отлично подходит для пасты, бутербродов или как заправка для салатов.

4. Суп Том Ям

Суп Том Ям — это яркое и ароматное блюдо, которое можно легко адаптировать под свои вкусы. Основные ингредиенты — бульон (рыбный или куриный), креветки, грибы и помидоры. Для придания характерного вкуса используйте готовую пасту для Том Яма, которую можно найти в магазинах. Добавьте кокосовое молоко для кремовой текстуры и регулируйте остроту по своему вкусу.

5. Мидии в винном соусе

Мидии в винном соусе — это быстрое и простое блюдо, которое выглядит эффектно. Проверьте целостность раковин перед приготовлением, затем обжарьте лук и чеснок на сливочном масле, добавьте белое вино и мидии. Тушите до готовности. Подавайте с хрустящими гренками, чтобы собрать вкусный соус.

Приготовление ресторанных блюд дома — это не только экономия денег, но и возможность проявить кулинарное творчество. Используя сезонные продукты и доступные ингредиенты, вы сможете удивить своих близких вкусными и оригинальными блюдами. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые рецепты!

Шоу-бизнес в Telegram

30 августа 2025, 10:34
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду

"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду
Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября. Свое участием в нем подтвердили представители 23 страны, включая Китай и США. От России на сцену Live Арена выйдет Shaman. Что думает об этом композитор, поэт и певец Юрий Антонов? "Нормальный, хороший исполнитель", – так отзывается о Ярославе Дронове, как на самом деле зовут певца, Юрий Антонов.

Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам

Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам
Омар Хайям – персидский поэт, математик и философ, оставивший глубокий след в мировой культуре. Его рубаи, наполненные мудростью и жизненным опытом, актуальны и сегодня.

Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника

Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника
30 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона, когда православная церковь вспоминает святого Мирона, пресвитера Ахаии. Этот день наполнен традициями и приметами, которые определяют, что можно и чего нельзя делать. История праздника Святой Мирон известен своим кротким нравом и благочестием.

Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год

Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год
Осень – это время, когда хочется уютно устроиться на диване с чашкой горячего чая и насладиться хорошим кино. Собрали для вас список лучших осенних фильмов, которые можно пересматривать каждый год.

Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино

Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино
Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала иск о взыскании алиментов на двоих детей, но Московский суд отклонил заявление из-за процессуальной ошибки. Пока семейные споры набирают обороты, продюсер вернулся в Россию с новой женой, Дариной Эрвин, и, по слухам, помогает ей строить карьеру в кино. Судебные разбирательства вокруг алиментов В начале августа 2025 года стало известно, что Виктория Галушка, бывшая супруга известного продюсера и шоумена Александра Цекало, подала иск в Московский суд.

Выбор читателей

29/08ПтнПрощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 29/08Птн Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 29/08ПтнКомпозитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 29/08Птн"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет