Мир детской литературы осиротел: ушел создатель любимых историй

Литературный мир понес невосполнимую утрату: на 88-м году жизни скончался выдающийся автор, чьи книги покорили сердца миллионов детей и родителей. Трагедия произошла после непродолжительной болезни, оборвавшей жизнь мастера, чьи произведения стали классикой детской литературы. Его уход стал потрясением для читателей и всех, кто ценил его вклад в мировую культуру.

Ранние годы и начало пути

Аллан Альберг родился 5 июня 1938 года в Кройдоне, Великобритания. Будучи незаконнорожденным ребенком, он был усыновлен и вырос в бедной рабочей семье в Олдбери, Западный Мидлендс. Детство прошло без книг и почти без разговоров, но любовь к историям зародилась в нем рано. После окончания школы он работал могильщиком, а затем получил педагогическое образование в Техническом колледже Сандерленда, где в 1960-х годах встретил свою будущую жену и соавтора Джанет Холл. Их брак в 1969 году положил начало одному из самых плодотворных творческих союзов в детской литературе.

Литературная карьера и совместное творчество

Творчество Аллана и Джанет Альберг стало синонимом радости и воображения. Аллан писал тексты, а Джанет создавала яркие, запоминающиеся иллюстрации. Их первая совместная книга, "Закон о взломе" (1977), открыла серию хитов, включая "Каждый персик, груша, слива" (1978), за которую Джанет получила медаль Кейт Гринуэй. Эта книга, приглашающая детей играть в "Я шпион" с фольклорными персонажами, вошла в десятку лучших работ за 50-летие премии. Их шедевр "Веселый почтальон" (1986), с интерактивными конвертами и письмами, продался тиражом более шести миллионов экземпляров и принес Джанет вторую медаль Гринуэй за продолжение "Веселый рождественский почтальон" (1991).

Книги Альбергов, такие как "Пипо!", "Каталог младенца" и "Взломщик Билл", отличались теплотой, юмором и доступностью для детей всех возрастов. Аллан также писал стихи, включая сборники "Услышал на детской площадке" и "Пожалуйста, миссис Батлер", которые стали любимыми в школах. После смерти Джанет от рака в 1994 году Аллан продолжил писать, сотрудничая с другими иллюстраторами, включая свою дочь Джессику, и выпустил более 150 книг.

Признание и вклад

Работы Альбергов регулярно занимали верхние строчки списков популярных библиотечных книг. Помимо двух медалей Гринуэй, Джанет трижды номинировалась на эту награду, а "Веселый почтальон" получил премию Курта Машлера за интеграцию текста и иллюстраций. Аллан был удостоен множества наград, но в 2014 году отказался от премии Booktrust за достижения всей жизни из-за спонсорства Amazon, подчеркивая свою принципиальность. Его книги переведены на десятки языков, а выставки, посвященные их творчеству, проходили по всей Великобритании, включая Сэндвелл в 2011 году.

Последние годы жизни автора

В последние годы Аллан Альберг жил в Лондоне, продолжая писать и поддерживать связь с читателями. Он был страстным болельщиком футбольного клуба "Вест Бромвич Альбион" и находил вдохновение в простых радостях жизни. Его последняя книга, "Вариации Златовласки" (2012), созданная с дочерью Джессикой, стала трогательным завершением его карьеры. Уход Аллана 31 июля 2025 года в Лондоне после болезни стал концом эпохи, но его наследие — от "Веселого почтальона" до стихов, вдохновляющих детей, — продолжит радовать поколения читателей по всему миру.