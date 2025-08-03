Тест: насколько вы заядлый дачник?

Дача – это не просто участок земли. Это состояние души, философия и особая религия со своими ритуала, святынями (теплица) и демонами (колорадский жук). Настоящий дачник понимает язык растений, видит погоду по полету ласточек и знает сто один рецепт из кабачков. Готовы проверить, течет ли в ваших жилах сок свежего огурца? Давайте выясним, кто вы: почетный гость на шашлыках или дачник 80-го уровня.

Вопросы

1. Наступил август. У вас созрел урожай кабачков. Ваши действия?

А) Радуюсь, готовлю пару раз рагу и оладьи.

Б) Впадаю в легкую панику, начинаю срочно раздавать урожай соседям, коллегам и случайным прохожим, параллельно закрывая десятую банку «тещиного языка».

В) Спокойно выбрасываю излишки, зачем мне столько?

2. Какое удобрение настоящий дачник считает "черным золотом" и бережно собирает всю зиму?

А) Комплексное минеральное удобрение из магазина.

Б) Перепревший навоз.

В) Древесную золу из печки или мангала.

3. Ночью обещают неожиданные заморозки, а у вас уже высажена вся рассада томатов и перцев в открытый грунт. Что вы будете делать?

А) Пожму плечами. Что выживет, то выживет.

Б) Побегу в панике укрывать грядки всем, что попадется под руку: старыми простынями, ведрами, пластиковыми бутылками, картонными коробками.

В) Просто обильно полью растения водой на ночь.

4. Вы заходите в сарай и видите старую, ржавую бочку, прохудившееся ведро и моток кривой проволоки. Ваши мысли?

А) "Надо бы весь этот хлам наконец-то вывезти на свалку".

Б) "Так, из бочки сделаем компостер, ведро пойдет под рассаду, а из проволоки можно отличные шпалеры для огурцов соорудить!"

В) "Какой беспорядок, нужно, чтобы муж все убрал".

5. Главный враг картофельных посадок, с которым ведется беспощадная и часто рукопашная война — это…

А) Тля.

Б) Проволочник.

В) Колорадский жук.

6. Какой запах для вас является истинным символом открытия дачного сезона в мае?

А) Аромат цветущих яблонь.

Б) Запах свежескошенной травы.

В) Едкий, но родной дымок от сжигаемых прошлогодних веток и листьев.

7. Какое растение можно назвать "зеленым монстром" и "главной головной болью", потому что оно способно за пару недель захватить весь участок, а его корни уходят в центр Земли?

А) Одуванчик.

Б) Сныть.

В) Подорожник.

Ключ к тесту и расшифровка дачного уровня

Б. Настоящий дачник знает, что урожай кабачков — это и радость, и проклятие. С ним нужно бороться до последней банки. В. Зола — бесценный источник калия и микроэлементов, который рачительный хозяин никогда не выбросит. Б. Картина дачного поселка, укрытого на ночь всевозможным тряпьем и ведрами — классика жанра «борьба за урожай». Б. Девиз дачника: «В хозяйстве все пригодится!». Выкинуть что-то потенциально полезное — страшный грех. В. Ручной сбор колорадских жуков в баночку с керосином или соленой водой — медитативное занятие, знакомое каждому картофелеводу. В. Именно этот дым, щекочущий ноздри, сигнализирует: все, зима кончилась, пора за лопаты! Б. Только заядлый дачник знает, какую титаническую и практически безнадежную борьбу приходится вести со снытью.

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