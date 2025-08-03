Тест: насколько вы заядлый дачник?

Вопросы
1. Наступил август. У вас созрел урожай кабачков. Ваши действия?
А) Радуюсь, готовлю пару раз рагу и оладьи.
Б) Впадаю в легкую панику, начинаю срочно раздавать урожай соседям, коллегам и случайным прохожим, параллельно закрывая десятую банку «тещиного языка».
В) Спокойно выбрасываю излишки, зачем мне столько?
2. Какое удобрение настоящий дачник считает "черным золотом" и бережно собирает всю зиму?
А) Комплексное минеральное удобрение из магазина.
Б) Перепревший навоз.
В) Древесную золу из печки или мангала.
3. Ночью обещают неожиданные заморозки, а у вас уже высажена вся рассада томатов и перцев в открытый грунт. Что вы будете делать?
А) Пожму плечами. Что выживет, то выживет.
Б) Побегу в панике укрывать грядки всем, что попадется под руку: старыми простынями, ведрами, пластиковыми бутылками, картонными коробками.
В) Просто обильно полью растения водой на ночь.
4. Вы заходите в сарай и видите старую, ржавую бочку, прохудившееся ведро и моток кривой проволоки. Ваши мысли?
А) "Надо бы весь этот хлам наконец-то вывезти на свалку".
Б) "Так, из бочки сделаем компостер, ведро пойдет под рассаду, а из проволоки можно отличные шпалеры для огурцов соорудить!"
В) "Какой беспорядок, нужно, чтобы муж все убрал".
5. Главный враг картофельных посадок, с которым ведется беспощадная и часто рукопашная война — это…
А) Тля.
Б) Проволочник.
В) Колорадский жук.
6. Какой запах для вас является истинным символом открытия дачного сезона в мае?
А) Аромат цветущих яблонь.
Б) Запах свежескошенной травы.
В) Едкий, но родной дымок от сжигаемых прошлогодних веток и листьев.
7. Какое растение можно назвать "зеленым монстром" и "главной головной болью", потому что оно способно за пару недель захватить весь участок, а его корни уходят в центр Земли?
А) Одуванчик.
Б) Сныть.
В) Подорожник.
Ключ к тесту и расшифровка дачного уровня
- Б. Настоящий дачник знает, что урожай кабачков — это и радость, и проклятие. С ним нужно бороться до последней банки.
- В. Зола — бесценный источник калия и микроэлементов, который рачительный хозяин никогда не выбросит.
- Б. Картина дачного поселка, укрытого на ночь всевозможным тряпьем и ведрами — классика жанра «борьба за урожай».
- Б. Девиз дачника: «В хозяйстве все пригодится!». Выкинуть что-то потенциально полезное — страшный грех.
- В. Ручной сбор колорадских жуков в баночку с керосином или соленой водой — медитативное занятие, знакомое каждому картофелеводу.
- В. Именно этот дым, щекочущий ноздри, сигнализирует: все, зима кончилась, пора за лопаты!
- Б. Только заядлый дачник знает, какую титаническую и практически безнадежную борьбу приходится вести со снытью.
Ваши результаты:
6-7 правильных ответов: дачник 80-го уровня
Ваша спина помнит каждую грядку, а руки сами тянутся к секатору. Вы отличаете фитофтору от мучнистой росы на глаз и можете предсказать погоду по поведению муравьев. Шашлык для вас — не цель, а награда за праведные труды. Люди обращаются к вам за советом по рассаде, а ваш погреб ломится от закруток. Поздравляем, вы — соль земли (и удобрение для нее же).
3-5 правильных ответов: уверенный дачник-любитель
Вы искренне любите свою дачу, но относитесь к ней без фанатизма. Вы с удовольствием сажаете зелень и клубнику, но борьба с сорняками не доставляет вам «дзена». Вы знаете основные правила, но иногда можете и полениться. Ваш девиз: «Дача — для отдыха, а урожай — приятный бонус». И в этом тоже есть своя мудрость!
0-2 правильных ответа: почетный дачный гость
Ваша главная роль на даче — дегустация шашлыка, лежание в гамаке и восхищение чужим трудом. Вы не знаете, чем отличается парник от теплицы, но точно знаете, где лежит штопор. И это прекрасно! Ведь кто-то должен отдыхать и создавать атмосферу праздника, пока другие спасают помидоры от заморозков. Без вас дача была бы неполной.