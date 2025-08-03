Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение

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Воскресенье 3 августа

03:19Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение 00:25День Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег 21:03Обрезать или не обрезать? Главный секрет хрустящих огурцов в закрутке, о котором вы могли не знать 18:19Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 16:05"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 15:43Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному 12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР 19:42Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома 19:14Еще Омар Хайям знал, как легко найти себе пару: секрет, которому 1000 лет 18:08Три режиссера за три дня: мир прощается с кумирами целой эпохи 17:18Начав день с этого, вы буквально притянете удачу: секрет первых 5 минут после пробуждения 16:59Тест: Продолжите стихотворения великих русских поэтов 16:50Мир скорбит: не стало одного из величайших режиссеров современности 16:4761-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса 16:00Невосполнимая утрата: ушла актриса, покорившая сердца поколений 15:50Народный рейтинг: россияне выбрали лучшую бюджетную зубную пасту для защиты от кариеса 14:33Ношеный носок Майкла Джексона был продан на аукционе за внушительную сумму – история артефакта 14:23Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья 13:55Люди несут цветы к дому балерины Илзе Лиепе в центре столицы
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Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение

Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение
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Конец лета – время, когда одни еще мыслями на пляже, а другие уже готовятся к новому деловому сезону. В августе 2025 года космические энергии складываются уникальным образом: пока большинство плывет по течению, для трех знаков Зодиака Вселенная готовит мощный карьерный трамплин. Звезды выстраиваются в очередь, чтобы вознаградить их за труды, амбиции и терпение. Если вы один из этих счастливчиков, готовьтесь принимать поздравления – ваше повышение уже не за горами.

Лев (23 июля — 22 августа): время выйти на сцену

Почему именно вы?
Львы, август — это ваш месяц по праву рождения. Солнце, ваша планета-управитель, находится в вашем знаке, наделяя вас невероятной харизмой, уверенностью в себе и энергией лидера. Вы буквально излучаете свет, и не заметить этого сейчас просто невозможно. Руководство, которое раньше могло сомневаться в ваших способностях, теперь видит в вас не просто сотрудника, а человека, способного вести за собой и брать на себя ответственность.

Что нужно делать?
Перестаньте скромничать. Сейчас не время сидеть в углу.

  • Инициируйте: предлагайте новые проекты, беритесь за самые сложные задачи.
  • Презентуйте: выступайте на совещаниях, будьте на виду. Ваша способность убеждать сейчас на пике.
  • Заявите о себе: если вы давно ждете разговора о повышении, сейчас идеальный момент, чтобы его начать. Ваши аргументы будут услышаны.

Ваше природное сияние — это ваш главный козырь. Позвольте ему работать на вас.

Дева (23 августа — 22 сентября): награда за скрупулезный труд

Почему именно вы?
Девы, вы — серые кардиналы любого офиса. Вы месяцами, а то и годами, наводили порядок в хаосе, исправляли чужие ошибки и доводили до совершенства каждую деталь. В то время как другие гнались за славой, вы просто хорошо делали свою работу. В августе, особенно во второй его половине, когда Солнце переходит в ваш знак, справедливость восторжествует. Вашу скрупулезность, надежность и уникальную способность видеть то, чего не видят другие, наконец-то оценят по достоинству.

Что нужно делать?
Ваш главный враг — излишняя скромность.

  • Визуализируйте успехи: не бойтесь составить отчет о своих достижениях и показать его руководству. Цифры и факты — ваш язык, и сейчас он будет особенно убедителен.
  • Не отказывайтесь от ответственности: когда вам предложат возглавить новый проект или обучить новичков, соглашайтесь без раздумий. Это проверка перед взлетом.
  • Говорите о будущем: в разговоре с начальством делайте акцент не только на прошлых заслугах, но и на том, какую пользу вы можете принести компании на новой должности.

Ваш профессионализм — это тихая сила, которая в августе прозвучит громче любого рекламного слогана.

Козерог (22 декабря — 19 января): стратегия приносит плоды

Почему именно вы?
Козероги, вы играете вдолгую. Для вас карьера — это не спринт, а марафон. Вы строили свой путь кирпичик за кирпичиком, не отвлекаясь на сиюминутные соблазны. В августе ваш управитель Сатурн, планета дисциплины и структуры, создает благоприятные аспекты, которые активируют ваш 10-й дом карьеры. Весь тот фундамент, что вы закладывали, наконец-то готов выдержать вес нового, более высокого этажа. Ваше терпение и стратегическое мышление будут вознаграждены.

Что нужно делать?
Время действовать решительно, опираясь на свою репутацию.

  • Напомните о целях: если вы обсуждали свои карьерные перспективы полгода или год назад, сейчас самое время поднять этот разговор снова, но уже с позиции силы.
  • Используйте свой авторитет: коллеги и руководство уже давно видят в вас эксперта. Используйте это, чтобы продвинуть свои идеи и доказать, что вы готовы к большему.
  • Проведите серьезный разговор: для Козерогов август — идеальное время для финального разговора с руководством. Не просите, а аргументированно объясняйте, почему ваше повышение — логичный и выгодный шаг для всей компании.

Вас ждет не просто новая должность, а признание вашего статуса и многолетних заслуг.

Для остальных знаков август станет прекрасным временем для подготовки и планирования. Но для Львов, Дев и Козерогов это месяц жатвы. Звезды дают вам зеленый свет, но помните: они лишь открывают дверь. Войти в нее вы должны сами. Будьте смелыми, действуйте решительно, и новый этап вашей карьеры не заставит себя ждать.

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3 августа 2025, 03:19
Фото: freepik.com
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