День Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег

В народном календаре 3 августа – день Онуфрия Молчаливого. Это дата с особой энергетикой, посвященная не словам, а делам. Наши предки верили, что святой покровитель этого дня, преподобный Онуфрий, был молчальником и проводил жизнь в уединенном труде и молитве. Поэтому и день его памяти требует тишины, сосредоточенности и уважения к труду.

В разгаре была подготовка к сбору урожая, и все силы крестьян были направлены на то, чтобы подготовить закрома к приему нового зерна. Любое неосторожное слово или действие могло, по поверьям, навлечь беду на будущий урожай.

Вот главные запреты этого дня, которые строго соблюдались.

1. Главный запрет — пустословие и болтовня

Это самое важное правило дня. Считалось, что 3 августа нужно как можно меньше говорить. Любые разговоры, особенно праздные и бесцельные, могли "выболтать" удачу, спугнуть благополучие и навлечь на дом нужду.

Почему нельзя? Наши предки верили, что в день Онуфрия Молчаливого слова имеют особую силу. Негативные, праздные или лживые слова могли легко материализоваться. Молчание же, напротив, притягивало в дом достаток и оберегало от злых духов, которые боятся тишины и усердного труда. Вся работа в этот день, особенно в сараях и амбарах, должна была выполняться в полном молчании.

2. Категорически нельзя хвастаться

Хвастовство в этот день считалось одним из самых опасных поступков. Нельзя было хвалиться ни здоровьем, ни достатком, ни будущим урожаем, ни успехами детей.

Почему нельзя? Хвастливые слова, произнесенные 3 августа, могли привлечь сглаз и зависть. Люди верили, что если похвалишься богатым урожаем в саду — яблоки сгниют, расскажешь о своем здоровье — тут же заболеешь. Онуфрий Молчаливый не терпит гордыни и пустого бахвальства.

3. Запрещено ссориться, ругаться и сквернословить

Любые конфликты, споры и бранные слова в этот день были под строжайшим запретом.

Почему нельзя? Ссора, начавшаяся 3 августа, могла затянуться на долгие месяцы и привести к полному разрыву отношений. Негативная энергия конфликта, усиленная энергетикой дня, надолго поселялась в доме, принося несчастья и разлад в семью.

4. Нельзя лениться и бездельничать

День Онуфрия Молчаливого — это день труда. Провести его в праздности считалось дурной приметой, сулящей голодную и холодную зиму.

Почему нельзя? Покровитель дня благоволил только трудолюбивым. Считалось, что тот, кто 3 августа усердно работает (в идеале — молча), может рассчитывать на полные закрома и благополучную зимовку. Лентяев же ждали пустые амбары и нужда.

Что же нужно было делать 3 августа?

Готовить закрома. Основной работой дня была подготовка амбаров, погребов и сараев к новому урожаю: их чинили, проветривали, просушивали и окуривали травами (чаще всего полынью) для изгнания злых духов и вредителей.

Собирать яблоки. В некоторых регионах с этого дня начинали собирать яблоки, но делали это тоже молча, благодаря деревья за урожай.

Наблюдать за погодой. Как и в любой другой день народного календаря, люди внимательно следили за приметами.

Народные приметы на 3 августа