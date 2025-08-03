Тест “Мода из комода”: проверьте, что вы знаете о гардеробе времен СССР

Советская мода – это не про глянцевые подиумы, а про смекалку, дефицит и огромную ценность одной-единственной "фирменной" вещи. Это история о том, как из ничего создавался стиль, а обычная одежда становилась предметом гордости, мечты или даже целой спецоперации по "добыче". Давайте откроем дверцу старого шкафа и проверим, сможете ли вы отличить "варенки" от кримплена и понять, почему авоська была важнее кошелька.

Вопросы

1. В 80-е годы символом протеста и невероятной крутизны были джинсы особого, выцветшего рисунка. Как назывались штаны, которые для достижения модного эффекта часами вываривали в воде с отбеливателем "Белизна", туго скрутив их веревками?

А) "Мальвины"

Б) "Варенки"

В) "Фирменные"

2. Из какого почти "вечного", несминаемого, но совершенно не "дышащего" синтетического материала шили платья, которые были писком моды в 70-е? Они не требовали глажки, но носить их в жару было настоящим испытанием.

А) Драп

Б) Люрекс

В) Кримплен

3. В 50-60-е годы на улицах советских городов появились молодые люди, чей внешний вид бросал вызов серой действительности: яркие брюки-дудочки, "гавайские" рубашки и пиджаки с широкими плечами. Как их называли?

А) Фарцовщики

Б) Неформалы

В) Стиляги

4. Какая зимняя обувь считалась в 70-80-е годы настоящим предметом роскоши и дефицита, символом статуса и объектом зависти? За ними выстраивались огромные очереди, а достать их "по блату" было большой удачей.

А) Чешские туфли

Б) Валенки

В) Финские сапоги

5. Как назывался подпольный промысел по скупке у иностранцев или "из-под полы" дефицитных импортных вещей (джинсов, пластинок, жвачки) с целью их дальнейшей перепродажи?

А) Спекуляция

Б) Блат

В) Фарцовка

6. Эта плетеная сетчатая сумка была обязательным атрибутом советского человека. Ее носили с собой "на всякий случай" — авось что-то "выбросят" в продажу. Отсюда и ее народное название.

А) Кошелка

Б) Ридикюль

В) Авоська

Ответы