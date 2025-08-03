Тест “Мода из комода”: проверьте, что вы знаете о гардеробе времен СССР

Вопросы
1. В 80-е годы символом протеста и невероятной крутизны были джинсы особого, выцветшего рисунка. Как назывались штаны, которые для достижения модного эффекта часами вываривали в воде с отбеливателем "Белизна", туго скрутив их веревками?
А) "Мальвины"
Б) "Варенки"
В) "Фирменные"
2. Из какого почти "вечного", несминаемого, но совершенно не "дышащего" синтетического материала шили платья, которые были писком моды в 70-е? Они не требовали глажки, но носить их в жару было настоящим испытанием.
А) Драп
Б) Люрекс
В) Кримплен
3. В 50-60-е годы на улицах советских городов появились молодые люди, чей внешний вид бросал вызов серой действительности: яркие брюки-дудочки, "гавайские" рубашки и пиджаки с широкими плечами. Как их называли?
А) Фарцовщики
Б) Неформалы
В) Стиляги
4. Какая зимняя обувь считалась в 70-80-е годы настоящим предметом роскоши и дефицита, символом статуса и объектом зависти? За ними выстраивались огромные очереди, а достать их "по блату" было большой удачей.
А) Чешские туфли
Б) Валенки
В) Финские сапоги
5. Как назывался подпольный промысел по скупке у иностранцев или "из-под полы" дефицитных импортных вещей (джинсов, пластинок, жвачки) с целью их дальнейшей перепродажи?
А) Спекуляция
Б) Блат
В) Фарцовка
6. Эта плетеная сетчатая сумка была обязательным атрибутом советского человека. Ее носили с собой "на всякий случай" — авось что-то "выбросят" в продажу. Отсюда и ее народное название.
А) Кошелка
Б) Ридикюль
В) Авоська
Ответы
Б) "Варенки". Именно так называли самодельно вываренные джинсы.
В) Кримплен. Этот синтетический полиэстер был невероятно популярен. Платья из кримплена действительно не мялись, но были статичными и не пропускали воздух.
В) Стиляги. Это была первая советская молодежная субкультура. Их вызывающая мода, любовь к джазу и особый сленг были формой эскапизма и протеста против строгих норм.
В) Финские сапоги. Теплая, качественная и красивая обувь из Финляндии была мечтой многих советских женщин. В отличие от тяжелых и бесформенных отечественных аналогов, они считались верхом элегантности.
В) Фарцовка. Это слово прочно вошло в советский лексикон. Фарцовщики рисковали свободой, но обеспечивали модников дефицитными западными товарами.
В) Авоська. Легендарный символ эпохи тотального дефицита. Свое название получила от русского слова "авось" — в надежде, что по пути с работы удастся что-то купить.