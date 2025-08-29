Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино

Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала иск о взыскании алиментов на двоих детей, но Московский суд отклонил заявление из-за процессуальной ошибки. Пока семейные споры набирают обороты, продюсер вернулся в Россию с новой женой, Дариной Эрвин, и, по слухам, помогает ей строить карьеру в кино.

Судебные разбирательства вокруг алиментов

В начале августа 2025 года стало известно, что Виктория Галушка, бывшая супруга известного продюсера и шоумена Александра Цекало, подала иск в Московский суд. Требование касалось взыскания алиментов на содержание двоих детей — 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Однако попытка оказалась неудачной: суд отклонил заявление. Причина, по предварительным данным, кроется в процессуальной ошибке — документы были поданы не в тот суд.

Этот эпизод стал очередным поворотом в истории отношений Цекало и Галушки, которые в прошлом старались не выносить личную жизнь на публику. За десять лет брака пара избегала лишнего внимания, не афишируя ни свадьбу, ни развод. После расставания Виктория вернула девичью фамилию — Галушка, которую также носит ее сестра, известная певица Вера Брежнева.

Жизнь после развода

Развод не стал для Цекало поводом дистанцироваться от семейных обязательств. Продюсер оставил бывшей жене и детям просторный особняк на Рублевке, обеспечив их жильем. Однако позже Галушка приняла решение продать недвижимость, что, возможно, и стало причиной новых финансовых споров. Этот шаг, вероятно, подтолкнул Викторию к обращению в суд, чтобы обеспечить стабильное содержание для детей.

Тем временем Александр Цекало переехал в США, где начал новую главу личной жизни. Его избранницей стала художница Дарина Эрвин. Пара долгое время оставалась вдали от российских светских радаров, но весной 2025 года супруги появились вместе на премии АПКиТ в Москве. Это событие стало их первым совместным выходом в России, вызвав волну обсуждений.

Новая муза и амбиции в кино

Появление Цекало с молодой супругой на красной дорожке оказалось не просто светским событием. По слухам, продюсер активно занимается продвижением Дарины Эрвин в кинематографе. Влиятельный статус Цекало в индустрии, вероятно, открывает перед ней двери в мир большого кино. Говорят, что поездка в Москву была связана не только с участием в премии, но и с планами по запуску актерской карьеры Эрвин.

Ситуация вокруг алиментов и новой жизни Цекало продолжает обрастать слухами. Судебный иск Галушки, несмотря на неудачу, подчеркивает сложность отношений после развода, особенно когда речь идет о финансовой ответственности. В то же время активность Цекало в России и его поддержка новой супруги намекают на амбициозные планы, которые могут изменить расклад в его профессиональной и личной жизни.