Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино

Пятница 29 августа

251

Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала иск о взыскании алиментов на двоих детей, но Московский суд отклонил заявление из-за процессуальной ошибки. Пока семейные споры набирают обороты, продюсер вернулся в Россию с новой женой, Дариной Эрвин, и, по слухам, помогает ей строить карьеру в кино.

Судебные разбирательства вокруг алиментов

В начале августа 2025 года стало известно, что Виктория Галушка, бывшая супруга известного продюсера и шоумена Александра Цекало, подала иск в Московский суд. Требование касалось взыскания алиментов на содержание двоих детей — 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Однако попытка оказалась неудачной: суд отклонил заявление. Причина, по предварительным данным, кроется в процессуальной ошибке — документы были поданы не в тот суд.

Этот эпизод стал очередным поворотом в истории отношений Цекало и Галушки, которые в прошлом старались не выносить личную жизнь на публику. За десять лет брака пара избегала лишнего внимания, не афишируя ни свадьбу, ни развод. После расставания Виктория вернула девичью фамилию — Галушка, которую также носит ее сестра, известная певица Вера Брежнева.

Жизнь после развода

Развод не стал для Цекало поводом дистанцироваться от семейных обязательств. Продюсер оставил бывшей жене и детям просторный особняк на Рублевке, обеспечив их жильем. Однако позже Галушка приняла решение продать недвижимость, что, возможно, и стало причиной новых финансовых споров. Этот шаг, вероятно, подтолкнул Викторию к обращению в суд, чтобы обеспечить стабильное содержание для детей.

Тем временем Александр Цекало переехал в США, где начал новую главу личной жизни. Его избранницей стала художница Дарина Эрвин. Пара долгое время оставалась вдали от российских светских радаров, но весной 2025 года супруги появились вместе на премии АПКиТ в Москве. Это событие стало их первым совместным выходом в России, вызвав волну обсуждений.

Новая муза и амбиции в кино

Появление Цекало с молодой супругой на красной дорожке оказалось не просто светским событием. По слухам, продюсер активно занимается продвижением Дарины Эрвин в кинематографе. Влиятельный статус Цекало в индустрии, вероятно, открывает перед ней двери в мир большого кино. Говорят, что поездка в Москву была связана не только с участием в премии, но и с планами по запуску актерской карьеры Эрвин.

Ситуация вокруг алиментов и новой жизни Цекало продолжает обрастать слухами. Судебный иск Галушки, несмотря на неудачу, подчеркивает сложность отношений после развода, особенно когда речь идет о финансовой ответственности. В то же время активность Цекало в России и его поддержка новой супруги намекают на амбициозные планы, которые могут изменить расклад в его профессиональной и личной жизни.

29 августа 2025, 15:40
Фото: YouTube
Какой тяжелый август! Каждый день приходят новости о том, что ушел из жизни очередной кумир. Не успела страна пережить шок от новости о смерти композитора Родина Щедрина, как новое потрясение – появилась новость, что не стало Игоря Николаева. Актер и театральный деятель, режиссер, певец, писатель и художник – Игоря Николаева знали и любили миллионы.

Уход из жизни выдающегося человека, чья жизнь была неразрывно связана с шахматами, оставил глубокий след в сердцах поклонников этой интеллектуальной игры. Его вклад в развитие шахматного искусства в Советском Союзе и России трудно переоценить. Он воспитал целую плеяду чемпионов, придумал турниры, ставшие традицией, и заложил основы для будущих поколений игроков. Имя, ставшее символом шахмат Анатолий Авраамович Быховский, заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр, ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

Инфаркт миокарда долгие годы считался следствием нездорового образа жизни, стрессов и генетической предрасположенности. Но недавние исследования раскрыли новую, неожиданную причину, которая может скрываться в повседневной жизни каждого человека. Ученые обнаружили, что бактерии, обитающие в полости рта, способны играть ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых катастроф.

Не стало композитора Родиона Щедрина... Легендарную супругу – балерину Майю Плисецкую – он пережил на десять лет. А при жизни они успели распорядиться своим главным балетом. "Моя первая встреча с этими великими метрами произошла в Большом театре в 1998 году, – вспоминает Анастасия Волочкова.

Пандемии – это не просто страницы в учебниках истории. Это события, которые переворачивают жизни миллионов, разрушают экономики и оставляют след в судьбах целых цивилизаций. Юстинианова чума, первая задокументированная пандемия в истории человечества, долгое время оставалась загадкой. Лишь недавно ученые смогли раскрыть ее тайны, найдя неоспоримые доказательства существования этой болезни. Открытие, которое потрясло науку В древнем городе Джераш, расположенном на территории современной Иордании, археологи обнаружили массовое захоронение, датированное VI веком.

