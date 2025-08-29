Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Пятница 29 августа

14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев
Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев

Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев
3721

Какой тяжелый август! Каждый день приходят новости о том, что ушел из жизни очередной кумир. Не успела страна пережить шок от новости о смерти композитора Родина Щедрина, как новое потрясение – появилась новость, что не стало Игоря Николаева.

Актер и театральный деятель, режиссер, певец, писатель и художник – Игоря Николаева знали и любили миллионы. В разные годы он ставил спектакли в Астрахани, Орджоникидзе, Минске, Вильнюсе и других городах. Всего он успел выпустить около семидесяти театральных постановок. Многие стали сенсацией театрального мира!

Много работал он и на телевидении. Самые известные его работы на экране – "Свадьба" 1981-го по Чехову, снятая для Литовского ТВ, "Сильное чувство" – по Евгению Ильфу и Илье Петрову.

О причинах смерти звезды мира искусства не сообщается. Известно лишь, что он умер на 81-м году жизни, прощание с ним прошло 28 августа, а тело кремировано. Стоит заметить, что к композитору и певцу Игорю Николаеву покойный отношения не имел – они просто тезки.

Напомним, в августе ушли из жизни актер Иван Краско, старший брат актера Жан-Поля Бельмондо Ален Бельмондо,актер "Кремлевских курсантов" Алексей Аптовцев, оперный певец Сергей Алексашкин, израильский актер Рами Хойбергер, снимавшийся в "Списке Шиндлера"...

29 августа 2025, 14:42
Фото: Дни.ру
Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

