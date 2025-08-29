Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев

Актер и театральный деятель, режиссер, певец, писатель и художник – Игоря Николаева знали и любили миллионы. В разные годы он ставил спектакли в Астрахани, Орджоникидзе, Минске, Вильнюсе и других городах. Всего он успел выпустить около семидесяти театральных постановок. Многие стали сенсацией театрального мира!
Много работал он и на телевидении. Самые известные его работы на экране – "Свадьба" 1981-го по Чехову, снятая для Литовского ТВ, "Сильное чувство" – по Евгению Ильфу и Илье Петрову.
О причинах смерти звезды мира искусства не сообщается. Известно лишь, что он умер на 81-м году жизни, прощание с ним прошло 28 августа, а тело кремировано. Стоит заметить, что к композитору и певцу Игорю Николаеву покойный отношения не имел – они просто тезки.
Напомним, в августе ушли из жизни актер Иван Краско, старший брат актера Жан-Поля Бельмондо Ален Бельмондо,актер "Кремлевских курсантов" Алексей Аптовцев, оперный певец Сергей Алексашкин, израильский актер Рами Хойбергер, снимавшийся в "Списке Шиндлера"...