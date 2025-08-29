Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР

Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР
1

Уход из жизни выдающегося человека, чья жизнь была неразрывно связана с шахматами, оставил глубокий след в сердцах поклонников этой интеллектуальной игры. Его вклад в развитие шахматного искусства в Советском Союзе и России трудно переоценить. Он воспитал целую плеяду чемпионов, придумал турниры, ставшие традицией, и заложил основы для будущих поколений игроков.

Имя, ставшее символом шахмат

Анатолий Авраамович Быховский, заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр, ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Его имя ассоциируется с эпохой расцвета советских шахмат, когда страна доминировала на мировой арене. Быховский не только тренировал будущих звезд, но и создавал уникальные соревновательные форматы, которые помогали раскрывать таланты молодых шахматистов.

Путь к шахматной вершине

Родился Анатолий Быховский 30 апреля 1934 года в Ижевске. В раннем детстве его семья переехала в Москву, а во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Пермь, где отец будущего тренера руководил крупным артиллерийским заводом. После возвращения в столицу в 1944 году юный Анатолий увлекся шахматами, начав заниматься в городском Доме пионеров. Его наставниками стали известные тренеры Е.А. Пенчко и А.А. Ярошевский, а среди товарищей по секции были такие будущие звезды, как Александр Никитин и Евгений Васюков. Уже в школьные годы Быховский успешно выступал за сборную Москвы на всесоюзных соревнованиях.

После окончания МВТУ им. Баумана в 1956 году он работал в закрытом НИИ, связанном с космической отраслью, а позже продолжил образование в аспирантуре МГУ на факультете психологии. Параллельно шахматы оставались важной частью его жизни. В 1963 году он стал мастером спорта и выиграл чемпионат Москвы, а в 1965 году участвовал в 33-м чемпионате СССР.

Революция в подготовке чемпионов

В середине 1960-х годов Спорткомитет СССР поручил Быховскому возглавить молодежную сборную страны. На тот момент в советских шахматах наблюдался дефицит молодых талантов, и Анатолий Авраамович взялся за решение этой проблемы. На посту старшего тренера, который он занимал 25 лет, он разработал уникальные форматы соревнований, ставшие легендарными.

  • Первенство СССР среди молодых мастеров.
  • Матч по шевенингенской системе между молодыми мастерами и гроссмейстерами.
  • Матч-турнир трех сборных.
  • Турнир Дворцов пионеров.
  • Белая ладья — культовое соревнование для школьников, которое остается популярным и сегодня.

Эти инициативы позволили выявлять и развивать таланты, а сам Быховский работал с такими звездами, как Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Василий Иванчук, помогая им на чемпионатах мира и Европы. В 1990-е годы он тренировал Александра Грищука и Бориса Грачева, а в XXI веке возглавлял Тренерский совет Федерации шахмат России, оставаясь самым авторитетным наставником страны.

Признание заслуг

За свою карьеру Быховский получил множество наград. В 1975 году ему присвоили звание заслуженного тренера СССР, в 1981 году он был награжден орденом Знак Почета. В 1982 году он стал международным мастером, а в 1993-м — международным арбитром. Федерация шахмат России отметила его вклад Золотым знаком ФШР.

Анатолий Быховский оставил неизгладимый след в истории шахмат. Его идеи и подходы к обучению молодых игроков продолжают вдохновлять тренеров и спортсменов. Турниры, созданные им, стали традицией, а воспитанники прославили российские шахматы на весь мир. Уход мастера стал тяжелой утратой для шахматного сообщества, но его наследие будет жить в каждой партии, сыгранной на турнирах, которые он придумал, и в успехах его учеников.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 14:17
Фото: Freepik
Ruchess.ru✓ Надежный источник

По теме

Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир

Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане

Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт

Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт
Инфаркт миокарда долгие годы считался следствием нездорового образа жизни, стрессов и генетической предрасположенности. Но недавние исследования раскрыли новую, неожиданную причину, которая может скрываться в повседневной жизни каждого человека. Ученые обнаружили, что бактерии, обитающие в полости рта, способны играть ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых катастроф.

"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет

"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет
Не стало композитора Родиона Щедрина... Легендарную супругу – балерину Майю Плисецкую – он пережил на десять лет. А при жизни они успели распорядиться своим главным балетом. "Моя первая встреча с этими великими метрами произошла в Большом театре в 1998 году, – вспоминает Анастасия Волочкова.

Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию

Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию
Пандемии – это не просто страницы в учебниках истории. Это события, которые переворачивают жизни миллионов, разрушают экономики и оставляют след в судьбах целых цивилизаций. Юстинианова чума, первая задокументированная пандемия в истории человечества, долгое время оставалась загадкой. Лишь недавно ученые смогли раскрыть ее тайны, найдя неоспоримые доказательства существования этой болезни. Открытие, которое потрясло науку В древнем городе Джераш, расположенном на территории современной Иордании, археологи обнаружили массовое захоронение, датированное VI веком.

Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля

Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля
82-й Венецианский кинофестиваль стал важным событием для многих звезд. Однако для Джорджа Клуни этот день запомнится не только премьерой нового фильма.

Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве

Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве
На концерте Надежды Кадышевой в Зеленом театре в Москве, который состоялся 27 августа, произошел настоящий хаос. Зрители столкнулись с давкой, невозможностью попасть на оплаченные места и полным отсутствием контроля со стороны организаторов. Многие покинули мероприятие спустя несколько минут, так и не увидев выступления любимой артистки. Что произошло на концерте? Концерт в Зеленом театре в Парке Горького должен был стать ярким событием для поклонников Надежды Кадышевой.

Выбор читателей

28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 27/08СрдПочему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 28/08ЧтвЖизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 28/08ЧтвЧто нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции