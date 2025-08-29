Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР

Имя, ставшее символом шахмат
Анатолий Авраамович Быховский, заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр, ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Его имя ассоциируется с эпохой расцвета советских шахмат, когда страна доминировала на мировой арене. Быховский не только тренировал будущих звезд, но и создавал уникальные соревновательные форматы, которые помогали раскрывать таланты молодых шахматистов.
Путь к шахматной вершине
Родился Анатолий Быховский 30 апреля 1934 года в Ижевске. В раннем детстве его семья переехала в Москву, а во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Пермь, где отец будущего тренера руководил крупным артиллерийским заводом. После возвращения в столицу в 1944 году юный Анатолий увлекся шахматами, начав заниматься в городском Доме пионеров. Его наставниками стали известные тренеры Е.А. Пенчко и А.А. Ярошевский, а среди товарищей по секции были такие будущие звезды, как Александр Никитин и Евгений Васюков. Уже в школьные годы Быховский успешно выступал за сборную Москвы на всесоюзных соревнованиях.
После окончания МВТУ им. Баумана в 1956 году он работал в закрытом НИИ, связанном с космической отраслью, а позже продолжил образование в аспирантуре МГУ на факультете психологии. Параллельно шахматы оставались важной частью его жизни. В 1963 году он стал мастером спорта и выиграл чемпионат Москвы, а в 1965 году участвовал в 33-м чемпионате СССР.
Революция в подготовке чемпионов
В середине 1960-х годов Спорткомитет СССР поручил Быховскому возглавить молодежную сборную страны. На тот момент в советских шахматах наблюдался дефицит молодых талантов, и Анатолий Авраамович взялся за решение этой проблемы. На посту старшего тренера, который он занимал 25 лет, он разработал уникальные форматы соревнований, ставшие легендарными.
- Первенство СССР среди молодых мастеров.
- Матч по шевенингенской системе между молодыми мастерами и гроссмейстерами.
- Матч-турнир трех сборных.
- Турнир Дворцов пионеров.
- Белая ладья — культовое соревнование для школьников, которое остается популярным и сегодня.
Эти инициативы позволили выявлять и развивать таланты, а сам Быховский работал с такими звездами, как Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Василий Иванчук, помогая им на чемпионатах мира и Европы. В 1990-е годы он тренировал Александра Грищука и Бориса Грачева, а в XXI веке возглавлял Тренерский совет Федерации шахмат России, оставаясь самым авторитетным наставником страны.
Признание заслуг
За свою карьеру Быховский получил множество наград. В 1975 году ему присвоили звание заслуженного тренера СССР, в 1981 году он был награжден орденом Знак Почета. В 1982 году он стал международным мастером, а в 1993-м — международным арбитром. Федерация шахмат России отметила его вклад Золотым знаком ФШР.
Анатолий Быховский оставил неизгладимый след в истории шахмат. Его идеи и подходы к обучению молодых игроков продолжают вдохновлять тренеров и спортсменов. Турниры, созданные им, стали традицией, а воспитанники прославили российские шахматы на весь мир. Уход мастера стал тяжелой утратой для шахматного сообщества, но его наследие будет жить в каждой партии, сыгранной на турнирах, которые он придумал, и в успехах его учеников.