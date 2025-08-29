"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет

Не стало композитора Родиона Щедрина... Легендарную супругу – балерину Майю Плисецкую – он пережил на десять лет. А при жизни они успели распорядиться своим главным балетом.

"Моя первая встреча с этими великими метрами произошла в Большом театре в 1998 году, – вспоминает Анастасия Волочкова. – Тогда Майя Плисецкая помогала мне в работе над партией Царь-Девица в балете "Конек-Горбунок" на музыку Родиона Щедрина.

Именно Волочковой они доверят впоследствии одно из главных своих творений! "Майя Плисецкая передала мне свой балет "Кармен-сюита", поставленный для нее Альберто Алонсо на музыку Бизе – Щедрина, как первой русской балерине, имеющей официально исполнять эту партию Кармен официально, – говорит Волочкова. – Майя Плисецкая лично репетировала со мной эту партию в Большом. Я танцевала этот балет в творческих вечерах Майи Плисецкой, а так же и вечерах Родиона Щедрина по их приглашению".

А когда наступили страшные времена, Плисецкая и Щедрин не бросили камень в Волочкову, а поддержали ее. "Никогда не смогу забыть, когда во времена гонений и настоящей травли после незаконного увольнения меня из Большого театра, когда все отвернулись и боялись сказать слово, Майя Плисецкая и Родион Щедрин смело и публично поддерживали меня, говоря обо мне, как о выдающейся балерине, – гордит Волочкова. – Это было для меня мощной защитой от всех противодействий".