С начала осени штрафы за непропуск автомобилей со спецсигналами снова увеличиваются. Это уже второе изменение в этом году. В январе штрафы были повышены с 3-5 тысяч до 4,5-7,5 тысяч рублей. Теперь, согласно поправкам, принятым в июле, штрафы составят:
• 7,5 – 10 тысяч рублей за непропуск кортежей.
• Лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев (вместо прежних 3 месяцев).
Новая часть статьи 12.17 КоАП
Дополнительно вводится часть 3 статьи 12.17 КоАП, которая будет наказывать за непропуск спецмашин без цветографических схем (но с маячком и сиреной) и сопровождающих их автомобилей. Таким образом, водители должны учитывать:
• Специальные автомобили (полиция, скорая помощь, пожарные).
• Кортежи с маяками и сиренами.
В апреле 2023 года было утверждено распоряжение правительства России, расширяющее список медицинских противопоказаний для вождения. Ожидалось, что новые правила вступят в силу с сентября, однако сроки были перенесены на 2027 год из-за необходимости внесения изменений в подзаконные акты.
Список противопоказаний
В обновленный перечень вошли следующие психические расстройства:
• Шизофрения.
• Расстройства настроения и личности.
• Невротические расстройства.
• Умственная отсталость.
• Эпилепсия.
• Отклонения, связанные с употреблением запрещенных веществ
Данный список был приведен в соответствие с международной классификацией болезней (МКБ-10).
С 1 сентября также изменяются правила проверки водителей на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Основные изменения касаются уточнения клинических признаков опьянения.
Новые признаки опьянения
Признаки опьянения теперь разделены на три группы:
1. Психическая деятельность:
– Эмоциональная неустойчивость.
– Заторможенность.
2. Вегето-сосудистые реакции:
– Тахикардия.
– Брадикардия.
3. Двигательные нарушения:
– Тремор.
– Пошатывание.
Этот список будет использоваться как инспекторами ГАИ, так и врачами при освидетельствовании.
С 1 сентября также вводится новая инициатива — техническое разрешение на каботажные перевозки в России. Каботаж подразумевает доставку грузов иностранными перевозчиками внутри страны.
Согласно федеральному закону № 627-ФЗ, иностранные перевозчики смогут выполнять:
• До трех рейсов внутри России.
• В течение семи дней после разгрузки международного рейса.
Каждая перевозка должна быть согласована через систему ГИС ЭПД.
Штрафы за нелегальный каботаж
Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками. Изменения в статье 11.26 КоАП предусматривают:
• Штрафы до 150 тысяч рублей для перевозчиков из ЕАЭС.
• Штрафы до 200 тысяч рублей для компаний из других стран.