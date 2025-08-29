Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать

С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать
300

С 1 сентября в России вступают в силу значительные изменения в законодательстве, касающемся водителей и автоперевозчиков. Рассмотрим ключевые новшества, которые затронут всех участников дорожного движения.

С начала осени штрафы за непропуск автомобилей со спецсигналами снова увеличиваются. Это уже второе изменение в этом году. В январе штрафы были повышены с 3-5 тысяч до 4,5-7,5 тысяч рублей. Теперь, согласно поправкам, принятым в июле, штрафы составят:

• 7,5 – 10 тысяч рублей за непропуск кортежей.

• Лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев (вместо прежних 3 месяцев).

Новая часть статьи 12.17 КоАП

Дополнительно вводится часть 3 статьи 12.17 КоАП, которая будет наказывать за непропуск спецмашин без цветографических схем (но с маячком и сиреной) и сопровождающих их автомобилей. Таким образом, водители должны учитывать:

• Специальные автомобили (полиция, скорая помощь, пожарные).

• Кортежи с маяками и сиренами.

В апреле 2023 года было утверждено распоряжение правительства России, расширяющее список медицинских противопоказаний для вождения. Ожидалось, что новые правила вступят в силу с сентября, однако сроки были перенесены на 2027 год из-за необходимости внесения изменений в подзаконные акты.

Список противопоказаний

В обновленный перечень вошли следующие психические расстройства:

• Шизофрения.

• Расстройства настроения и личности.

• Невротические расстройства.

• Умственная отсталость.

• Эпилепсия.

• Отклонения, связанные с употреблением запрещенных веществ

Данный список был приведен в соответствие с международной классификацией болезней (МКБ-10).

С 1 сентября также изменяются правила проверки водителей на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Основные изменения касаются уточнения клинических признаков опьянения.

Новые признаки опьянения

Признаки опьянения теперь разделены на три группы:

1. Психическая деятельность:

– Эмоциональная неустойчивость.

– Заторможенность.

2. Вегето-сосудистые реакции:

– Тахикардия.

– Брадикардия.

3. Двигательные нарушения:

– Тремор.

– Пошатывание.

Этот список будет использоваться как инспекторами ГАИ, так и врачами при освидетельствовании.

С 1 сентября также вводится новая инициатива — техническое разрешение на каботажные перевозки в России. Каботаж подразумевает доставку грузов иностранными перевозчиками внутри страны.

Согласно федеральному закону № 627-ФЗ, иностранные перевозчики смогут выполнять:

• До трех рейсов внутри России.

• В течение семи дней после разгрузки международного рейса.

Каждая перевозка должна быть согласована через систему ГИС ЭПД.

Штрафы за нелегальный каботаж

Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками. Изменения в статье 11.26 КоАП предусматривают:

• Штрафы до 150 тысяч рублей для перевозчиков из ЕАЭС.

• Штрафы до 200 тысяч рублей для компаний из других стран.


Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 11:18
Фото: Freepik
74.ru✓ Надежный источник

Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт

Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт
Инфаркт миокарда долгие годы считался следствием нездорового образа жизни, стрессов и генетической предрасположенности. Но недавние исследования раскрыли новую, неожиданную причину, которая может скрываться в повседневной жизни каждого человека. Ученые обнаружили, что бактерии, обитающие в полости рта, способны играть ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых катастроф.

"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет

"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет
Не стало композитора Родиона Щедрина... Легендарную супругу – балерину Майю Плисецкую – он пережил на десять лет. А при жизни они успели распорядиться своим главным балетом. "Моя первая встреча с этими великими метрами произошла в Большом театре в 1998 году, – вспоминает Анастасия Волочкова.

Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию

Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию
Пандемии – это не просто страницы в учебниках истории. Это события, которые переворачивают жизни миллионов, разрушают экономики и оставляют след в судьбах целых цивилизаций. Юстинианова чума, первая задокументированная пандемия в истории человечества, долгое время оставалась загадкой. Лишь недавно ученые смогли раскрыть ее тайны, найдя неоспоримые доказательства существования этой болезни. Открытие, которое потрясло науку В древнем городе Джераш, расположенном на территории современной Иордании, археологи обнаружили массовое захоронение, датированное VI веком.

Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля

Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля
82-й Венецианский кинофестиваль стал важным событием для многих звезд. Однако для Джорджа Клуни этот день запомнится не только премьерой нового фильма.

Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве

Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве
На концерте Надежды Кадышевой в Зеленом театре в Москве, который состоялся 27 августа, произошел настоящий хаос. Зрители столкнулись с давкой, невозможностью попасть на оплаченные места и полным отсутствием контроля со стороны организаторов. Многие покинули мероприятие спустя несколько минут, так и не увидев выступления любимой артистки. Что произошло на концерте? Концерт в Зеленом театре в Парке Горького должен был стать ярким событием для поклонников Надежды Кадышевой.

Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям

Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям
На 93-м году жизни не стало композитор Родиона Щедрина. У него было несколько квартир в Москве и Европе. Касаемо одной из них перед смертью вдовец Майи Плисецкой сделал важное распоряжение. Родион Щедрин и Майя Плисецкая прожили вместе 57 лет.

Выбор читателей

28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 27/08СрдПочему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 28/08ЧтвЖизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 28/08ЧтвЧто нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции