С 1 сентября в России вступают в силу значительные изменения в законодательстве, касающемся водителей и автоперевозчиков. Рассмотрим ключевые новшества, которые затронут всех участников дорожного движения.

С начала осени штрафы за непропуск автомобилей со спецсигналами снова увеличиваются. Это уже второе изменение в этом году. В январе штрафы были повышены с 3-5 тысяч до 4,5-7,5 тысяч рублей. Теперь, согласно поправкам, принятым в июле, штрафы составят:

• 7,5 – 10 тысяч рублей за непропуск кортежей.

• Лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев (вместо прежних 3 месяцев).

Новая часть статьи 12.17 КоАП

Дополнительно вводится часть 3 статьи 12.17 КоАП, которая будет наказывать за непропуск спецмашин без цветографических схем (но с маячком и сиреной) и сопровождающих их автомобилей. Таким образом, водители должны учитывать:

• Специальные автомобили (полиция, скорая помощь, пожарные).

• Кортежи с маяками и сиренами.

В апреле 2023 года было утверждено распоряжение правительства России, расширяющее список медицинских противопоказаний для вождения. Ожидалось, что новые правила вступят в силу с сентября, однако сроки были перенесены на 2027 год из-за необходимости внесения изменений в подзаконные акты.

Список противопоказаний

В обновленный перечень вошли следующие психические расстройства:

• Шизофрения.

• Расстройства настроения и личности.

• Невротические расстройства.

• Умственная отсталость.

• Эпилепсия.

• Отклонения, связанные с употреблением запрещенных веществ

Данный список был приведен в соответствие с международной классификацией болезней (МКБ-10).

С 1 сентября также изменяются правила проверки водителей на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Основные изменения касаются уточнения клинических признаков опьянения.

Новые признаки опьянения

Признаки опьянения теперь разделены на три группы:

1. Психическая деятельность:

– Эмоциональная неустойчивость.

– Заторможенность.

2. Вегето-сосудистые реакции:

– Тахикардия.

– Брадикардия.

3. Двигательные нарушения:

– Тремор.

– Пошатывание.

Этот список будет использоваться как инспекторами ГАИ, так и врачами при освидетельствовании.

С 1 сентября также вводится новая инициатива — техническое разрешение на каботажные перевозки в России. Каботаж подразумевает доставку грузов иностранными перевозчиками внутри страны.

Согласно федеральному закону № 627-ФЗ, иностранные перевозчики смогут выполнять:

• До трех рейсов внутри России.

• В течение семи дней после разгрузки международного рейса.

Каждая перевозка должна быть согласована через систему ГИС ЭПД.

Штрафы за нелегальный каботаж

Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками. Изменения в статье 11.26 КоАП предусматривают:

• Штрафы до 150 тысяч рублей для перевозчиков из ЕАЭС.

• Штрафы до 200 тысяч рублей для компаний из других стран.



