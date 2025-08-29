Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Пятница 29 августа

09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены
Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом

Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом
271

На 93-м году жизни не стало композитора Родиона Щедрина. Незадолго до кончины он написал завещание, в котором указал, как следует поступить с его бездыханным телом.

Родион Щедрин пережил свою супругу балерину Майю Плисецкую на десять лет. Легенда советского балета ушла из жизни 2 мая 2015 года в Мюнхене от обширного инфаркта миокарда. Ей было 89 лет. Она успела составить завещание, где была оговорена и судьба праха: "Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", – было желание артистки.

Урна с прахом прославленной балерины все эти годы хранилась дома у ее вдовца. После церемонии прощания с композитором, которая, скорее всего, пройдет на будущей неделе в Большом театре, его тело будет кремировано, а прах соединен с прахом Плисецкой и развеян. Что касается могилы, то, видимо, удостоятся Щедрин и Плисецкая лишь кенотафа – символичного памятника на месте, где никто не похоронен.

Стоит заметить, что многие знаменитости просят развеять их прах. Актер Георгий Вицин просил развеять его над полем в Подмосковье, но воля была нарушена и его похоронили на участке 12а на Ваганьковском кладбище. Прах возлюбленной поэта Маяковского Лиля Брик, согласно ее воле, развеяли близ села Бушарино Одинцовского районе. Прах контр-адмирала и журналиста Тимура Гайдара, согласно его воле, был развеян с вертолета в 1999 году. А писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие велели развеять их прах в небе над местом с точным указанными координатами (Аркадий — над Рязанским шоссе, Борис — над Пулковской обсерваторией).

29 августа 2025, 09:35
Фото: Дни.ру
Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир

Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир
Сегодня ночью мир потерял одного из величайших композиторов современности. Его музыка десятилетиями звучала на лучших сценах мира, а жизнь была наполнена любовью, творчеством и преданностью искусству. Жизнь и судьба Родиона Щедрина Родион Константинович Щедрин, скончавшийся на 93-м году жизни, оставил неизгладимый след в мировой музыкальной культуре.

Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане

Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане
В возрасте 65 лет ушел из жизни выдающийся военный, чья жизнь была посвящена служению Родине и защите людей в самых сложных и опасных ситуациях. Его имя стало символом мужества, профессионализма и верности долгу. Путь к героизму: от Пензенской области до Альфы Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Пензенской области.

Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году

Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году
В 2025 году в России вступили в силу новые требования к качеству школьной формы, закрепленные в государственном стандарте ГОСТ Р 71582-2024 "Одежда обучающихся (школьная форма)". Эти изменения затрагивают родителей и педагогов, поскольку они касаются как безопасности и качества одежды, так и её эстетических характеристик.

Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы

Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы
29 августа отмечается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Этот день, известный как Ореховый спас, также имеет другие названия: Хлебный Спас, Спас на холсте и Холщовый Спас.

Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни

Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни
Персидский ученый, философ, математик и поэт Омар Хайям оставил нам богатое наследие в виде своих рубаи, которые полны глубоких мыслей о жизни и счастье. Его мудрость актуальна и сегодня, особенно когда мы сталкиваемся с грустью и тревогами. Ценность настоящего момента Омар Хайям подчеркивает важность жизни здесь и сейчас.

