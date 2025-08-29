Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени

Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени
128

Печень – один из ключевых органов человеческого организма, выполняющий функции фильтра, регулятора обмена веществ и хранилища энергии. Но современный образ жизни и привычки питания нередко становятся причиной серьезных нарушений в ее работе. Недавние исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что определенные продукты способны не только ухудшать состояние печени, но и влиять на здоровье мозга, провоцируя тревожность и другие неврологические изменения.

Основные выводы научной работы, опубликованные в журнале Psychopharmacology, помогают понять, как питание связано с состоянием организма в целом.

Неалкогольная жировая болезнь печени: скрытая угроза

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — распространенное заболевание, связанное с накоплением жира в клетках органа. Чаще всего оно развивается на фоне ожирения, диабета второго типа или метаболического синдрома. Болезнь протекает незаметно, без ярких симптомов, что делает ее особенно опасной. Со временем она может привести к воспалению, фиброзу и даже циррозу. Специфических медикаментов для лечения НАЖБП пока не разработано, поэтому основное внимание уделяется коррекции питания и изменению образа жизни.

Исследования на животных показали, что диета с высоким содержанием жиров и фруктозы провоцирует накопление жира в печени, повышение уровней ферментов АЛТ и АСТ, а также увеличение концентрации провоспалительных молекул. Эти изменения затрагивают не только печень, но и головной мозг, включая гиппокамп и кору, что связано с развитием тревожного поведения.

Продукты, которые вредят печени

На основе научных данных можно выделить несколько категорий продуктов, употребление которых стоит ограничить для сохранения здоровья печени. Эти продукты, часто присутствующие в повседневном рационе, могут стать причиной серьезных нарушений, если не контролировать их количество.

  • Жирная пища. Продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, такие как фастфуд, жареная еда, жирное мясо и сливочное масло, создают дополнительную нагрузку на печень. Регулярное потребление таких блюд способствует накоплению жира в органе, что повышает риск НАЖБП.
  • Сладкие напитки и продукты с фруктозой. Газированные напитки, сладкие сиропы и десерты с высоким содержанием фруктозы особенно опасны. Исследования показали, что диета, включающая 12,5% фруктозы, приводит к воспалительным процессам в печени и даже влияет на нервную систему.
  • Обработанные углеводы. Белый хлеб, выпечка, чипсы и другие продукты из рафинированной муки быстро повышают уровень сахара в крови, усиливая нагрузку на печень. Со временем это может способствовать развитию метаболических нарушений.
  • Алкоголь. Хотя речь идет о неалкогольной жировой болезни, стоит напомнить, что даже умеренное потребление спиртных напитков усиливает нагрузку на печень, особенно в сочетании с неправильным питанием.

Как питание влияет на мозг?

Одним из неожиданных открытий исследования стало влияние нездорового питания на центральную нервную систему. У мышей, получавших жирную пищу и фруктозу, наблюдались изменения в гиппокампе и коре головного мозга. Эти области отвечают за регуляцию эмоций, память и когнитивные функции. Повышенная концентрация глутамата и провоспалительных молекул указывает на воспалительные процессы, которые могут проявляться в виде тревожности и других психологических расстройств.

Такой эффект объясняется тесной связью между печенью и мозгом через кровеносную систему. Нарушение работы печени приводит к изменениям в составе крови, что, в свою очередь, влияет на функционирование нервной системы. Это открытие подчеркивает важность сбалансированного питания не только для физического, но и для ментального здоровья.

Как защитить печень?

Сохранение здоровья печени требует осознанного подхода к питанию и образу жизни. Несколько простых шагов помогут снизить риск развития заболеваний и улучшить общее самочувствие.

  • Увеличение потребления овощей и фруктов с низким содержанием сахара. Брокколи, шпинат, ягоды и яблоки содержат антиоксиданты и клетчатку, которые поддерживают работу печени.
  • Выбор полезных жиров. Оливковое масло, авокадо и орехи содержат ненасыщенные жиры, которые не перегружают орган.
  • Ограничение сладких напитков. Замена газировки и соков водой или травяными чаями снижает нагрузку на печень.
  • Регулярная физическая активность. Даже умеренные прогулки или занятия спортом улучшают метаболизм и помогают предотвратить накопление жира в печени.
  • Контроль веса. Поддержание здорового веса снижает риск метаболического синдрома и связанных с ним заболеваний.

Печень играет центральную роль в поддержании здоровья организма, и ее состояние напрямую связано с качеством жизни. Исследования показывают, что неправильное питание может стать причиной не только физических, но и психологических проблем. Осознанный выбор продуктов и умеренность в питании — это не просто рекомендации, а способ предотвратить серьезные заболевания и сохранить ясность ума.

Научные данные подтверждают, что забота о печени начинается с тарелки. Снижение потребления жирной пищи и фруктозы, а также включение в рацион полезных продуктов помогут защитить организм от скрытых угроз. Здоровье печени — это инвестиция в долголетие и хорошее самочувствие.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 10:12
Фото: Freepik
Springer.com✓ Надежный источник

По теме

"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой

Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир

Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир
Сегодня ночью мир потерял одного из величайших композиторов современности. Его музыка десятилетиями звучала на лучших сценах мира, а жизнь была наполнена любовью, творчеством и преданностью искусству. Жизнь и судьба Родиона Щедрина Родион Константинович Щедрин, скончавшийся на 93-м году жизни, оставил неизгладимый след в мировой музыкальной культуре.

Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом

Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом
На 93-м году жизни не стало композитора Родиона Щедрина. Незадолго до кончины он написал завещание, в котором указал, как следует поступить с его бездыханным телом. Родион Щедрин пережил свою супругу балерину Майю Плисецкую на десять лет.

Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане

Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане
В возрасте 65 лет ушел из жизни выдающийся военный, чья жизнь была посвящена служению Родине и защите людей в самых сложных и опасных ситуациях. Его имя стало символом мужества, профессионализма и верности долгу. Путь к героизму: от Пензенской области до Альфы Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Пензенской области.

Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году

Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году
В 2025 году в России вступили в силу новые требования к качеству школьной формы, закрепленные в государственном стандарте ГОСТ Р 71582-2024 "Одежда обучающихся (школьная форма)". Эти изменения затрагивают родителей и педагогов, поскольку они касаются как безопасности и качества одежды, так и её эстетических характеристик.

Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы

Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы
29 августа отмечается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Этот день, известный как Ореховый спас, также имеет другие названия: Хлебный Спас, Спас на холсте и Холщовый Спас.

Выбор читателей

28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 27/08СрдТест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 27/08СрдПочему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 27/08СрдВнезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 28/08ЧтвЧто нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции