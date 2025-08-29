Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы

Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы
98

29 августа отмечается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Этот день, известный как Ореховый спас, также имеет другие названия: Хлебный Спас, Спас на холсте и Холщовый Спас. Это третий и последний из Спасов, празднуемых в августе, и он сочетает в себе как церковные, так и народные традиции.

О чем вспоминают в Церкви 29 августа

Праздник связан с легендой о царе Авгаре из Едессы, который страдал от проказы. Узнав о чудесах Иисуса, он отправил своего писца Анания с просьбой исцелить его. Поскольку Иисус не мог прийти, Ананий попросил разрешения написать его портрет. Когда попытки оказались безуспешными, Иисус умылся и вытер лицо полотном, оставив на нем свой лик. Царь исцелился, увидев изображение. Впоследствии полотно стало святыней, и в 944 году было перевезено в Константинополь.

Что такое Ореховый Спас?

Ореховый спас является заключительным праздником августа, который отмечает сбор урожая. В этот день завершается уборка хлеба, и печется первый хлеб из нового урожая. Хлеб освящается и разделяется с семьей.

Смысл праздника

Основной смысл праздника заключается в благодарности Спасителю за все дары, включая урожай и его плоды. Это время для молитвы и размышлений о милостях Божьих.

Традиции богослужения

В храмах верующие прикладываются к копиям изображения Спасителя, просят о помощи и благодарят за благодеяния. Служба Образа Господня (Убруса) совершается совместно со службой попразднства Успения.

Народные приметы

• Если птицы улетают на юг, к Покрову (14 октября) ожидаются морозы.

• Дождь и гроза предвещают теплую осень.

• Хорошая погода сулит короткую зиму и раннюю весну.

• Бледные звезды на небе говорят о сухой и теплой погоде.

Что можно делать 29 августа

• Посетить храм на богослужение и освятить плоды.

• Испечь хлеб из нового урожая и угостить родных.

• Накрыть стол и пригласить близких.

• Подарить символические подарки: орехи или домашние угощения.

• Приготовить ореховую настойку.

• Совершать покупки.

Что нельзя делать 29 августа

• Не рекомендуется ходить в лес.

• Нельзя обижать людей.

• Избегайте конфликтов и ссор.

• Не оставайтесь в одиночестве.

• Не ленитесь.

Что можно есть 29 августа: постные правила

Поскольку этот день выпадает на пятницу, следует соблюдать пост и употреблять только растительную пищу.

Ореховый спас — это не только религиозный праздник, но и время для семейных встреч, традиций и благодарности за урожай. Уважая обычаи, мы можем сделать этот день особенным для себя и своих близких.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 03:26
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни

Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни
Персидский ученый, философ, математик и поэт Омар Хайям оставил нам богатое наследие в виде своих рубаи, которые полны глубоких мыслей о жизни и счастье. Его мудрость актуальна и сегодня, особенно когда мы сталкиваемся с грустью и тревогами. Ценность настоящего момента Омар Хайям подчеркивает важность жизни здесь и сейчас.

Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано

Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано
28 августа 2025 года мир кино понес тяжелую утрату. Ушел из жизни талантливый актер, режиссер и комик, чья карьера охватила театр, кино и телевидение, оставив яркий след в сердцах зрителей. Путь к славе: от Тель-Авива до мирового экрана Рами Хойбергер родился в 1963 году в Тель-Авиве.

Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году?

Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году?
В 2026 году получить банковский кредит смогут только граждане с официальным трудоустройством и подтвержденным доходом, с которого уплачиваются налоги. По оценкам экспертов, около 25% россиян могут потерять доступ к кредитным средствам. Такой прогноз основан на дорожной карте Банка России по внедрению Цифрового профиля гражданина, который станет обязательным инструментом для кредиторов с марта 2026 года.

Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни

Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни
В последние годы все больше людей стремятся создать собственный тренажерный зал в домашних условиях. Это не только удобно, но и позволяет поддерживать здоровье и физическую форму без лишних затрат времени на дорогу в спортзал.

Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм

Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм
История Ивана Жидкова – это не только путь актера, покорившего экраны и театральные подмостки, но и череда личных взлетов и падений, которые не раз становились темой для обсуждений. Звезда сериалов "Ланцет" и "Пианистка" сумел завоевать сердца зрителей, но в личной жизни его ждали испытания, от разводов до публичных конфликтов. Начало пути: от рекламы до МХАТа Иван Жидков родился в Екатеринбурге, но в девять лет переехал с семьей в Калининград.

Выбор читателей

27/08СрдТрагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 27/08СрдТест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 27/08СрдПочему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути?