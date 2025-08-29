Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы

Этот день, известный как Ореховый спас, также имеет другие названия: Хлебный Спас, Спас на холсте и Холщовый Спас. Это третий и последний из Спасов, празднуемых в августе, и он сочетает в себе как церковные, так и народные традиции.
О чем вспоминают в Церкви 29 августа
Праздник связан с легендой о царе Авгаре из Едессы, который страдал от проказы. Узнав о чудесах Иисуса, он отправил своего писца Анания с просьбой исцелить его. Поскольку Иисус не мог прийти, Ананий попросил разрешения написать его портрет. Когда попытки оказались безуспешными, Иисус умылся и вытер лицо полотном, оставив на нем свой лик. Царь исцелился, увидев изображение. Впоследствии полотно стало святыней, и в 944 году было перевезено в Константинополь.
Что такое Ореховый Спас?
Ореховый спас является заключительным праздником августа, который отмечает сбор урожая. В этот день завершается уборка хлеба, и печется первый хлеб из нового урожая. Хлеб освящается и разделяется с семьей.
Смысл праздника
Основной смысл праздника заключается в благодарности Спасителю за все дары, включая урожай и его плоды. Это время для молитвы и размышлений о милостях Божьих.
Традиции богослужения
В храмах верующие прикладываются к копиям изображения Спасителя, просят о помощи и благодарят за благодеяния. Служба Образа Господня (Убруса) совершается совместно со службой попразднства Успения.
Народные приметы
• Если птицы улетают на юг, к Покрову (14 октября) ожидаются морозы.
• Дождь и гроза предвещают теплую осень.
• Хорошая погода сулит короткую зиму и раннюю весну.
• Бледные звезды на небе говорят о сухой и теплой погоде.
Что можно делать 29 августа
• Посетить храм на богослужение и освятить плоды.
• Испечь хлеб из нового урожая и угостить родных.
• Накрыть стол и пригласить близких.
• Подарить символические подарки: орехи или домашние угощения.
• Приготовить ореховую настойку.
• Совершать покупки.
Что нельзя делать 29 августа
• Не рекомендуется ходить в лес.
• Нельзя обижать людей.
• Избегайте конфликтов и ссор.
• Не оставайтесь в одиночестве.
• Не ленитесь.
Что можно есть 29 августа: постные правила
Поскольку этот день выпадает на пятницу, следует соблюдать пост и употреблять только растительную пищу.
Ореховый спас — это не только религиозный праздник, но и время для семейных встреч, традиций и благодарности за урожай. Уважая обычаи, мы можем сделать этот день особенным для себя и своих близких.