Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году?

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Четверг 28 августа

17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году?

Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году?
182

В 2026 году получить банковский кредит смогут только граждане с официальным трудоустройством и подтвержденным доходом, с которого уплачиваются налоги. По оценкам экспертов, около 25% россиян могут потерять доступ к кредитным средствам.

Такой прогноз основан на дорожной карте Банка России по внедрению Цифрового профиля гражданина, который станет обязательным инструментом для кредиторов с марта 2026 года.

Как банки оценивали платежеспособность

Ранее банки и микрофинансовые организации использовали собственные методы оценки доходов заемщиков. Основой служили данные из бюро кредитных историй, где в реальном времени отражались расходы по текущим ссудам и примерный уровень ежемесячного дохода. С 1 июля 2025 года Центробанк запретил учитывать информацию из кредитных отчетов для расчета долговой нагрузки. Теперь кредиторы обязаны опираться только на официальные данные, такие как статистика Росстата.

Проблемы возникали с гражданами, которые никогда не брали кредиты, или с теми, кто указывал доходы без документального подтверждения. Для ускорения процесса одобрения банки часто принимали заявленные суммы, средние зарплаты по данным Росстата или собственные аналитические модели. Например, в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года средняя зарплата по Росстату превысила 117,6 тыс. рублей, и эти данные могли использоваться для оценки. Однако такие подходы создавали риски: часть заемщиков получала неподъемные суммы, что увеличивало объем просроченных кредитов.

Почему вводят Цифровой профиль?

Цифровой профиль гражданина, интегрированный с порталом "Госуслуги", станет единым источником данных о доходах с марта 2026 года. Кредиторы получат доступ к информации из ФНС и Социального фонда, включая.

  • Сведения о зарплатах, налогах и социальных выплатах.
  • Данные о доходах самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Это позволит банкам точнее оценивать платежеспособность, но только при согласии клиента на предоставление данных. Без такого согласия оформить кредит будет невозможно. Система направлена на повышение прозрачности и снижение рисков невозврата, но одновременно ограничивает доступ к кредитам для тех, чьи доходы не подтверждены официально.

Кто останется без кредитов?

Новые правила станут барьером для граждан с неофициальными доходами, включая тех, кто получает "серую" зарплату или работает по договорам гражданско-правового характера без стабильных выплат. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто часто меняет работу, так как нерегулярные доходы не будут считаться надежными. Ошибки в базах ФНС или Соцфонда усложнят процесс одобрения, требуя от заемщиков дополнительных усилий для их исправления.

Почему станет сложнее получить кредит?

Внедрение Цифрового профиля приведет к росту прозрачности кредитного рынка. Банки смогут учитывать все официальные доходы, включая проценты с депозитов, дивиденды или доходы от аренды. Но это усложнит получение крупных кредитов, таких как ипотека, для граждан с нестабильными или неподтвержденными доходами. Кредиторы также столкнутся с дополнительными расходами на доступ к данным через систему межведомственного взаимодействия, что может привести к повышению ставок или введению комиссий.

Переход на Цифровой профиль изменит правила игры для банков и заемщиков. С одной стороны, система сделает кредитование более справедливым для тех, кто работает в правовом поле. С другой — около четверти граждан могут лишиться доступа к займам, а кредиторы рискуют потерять значительную часть клиентов. Время покажет, как рынок адаптируется к новым условиям, но уже сейчас ясно: прозрачность и официальные доходы станут ключевыми факторами для получения кредита.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2025, 17:18
Фото: Freepik
Dp.ru✓ Надежный источник

По теме

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха

Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем

Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано

Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано
28 августа 2025 года мир кино понес тяжелую утрату. Ушел из жизни талантливый актер, режиссер и комик, чья карьера охватила театр, кино и телевидение, оставив яркий след в сердцах зрителей. Путь к славе: от Тель-Авива до мирового экрана Рами Хойбергер родился в 1963 году в Тель-Авиве.

Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни

Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни
В последние годы все больше людей стремятся создать собственный тренажерный зал в домашних условиях. Это не только удобно, но и позволяет поддерживать здоровье и физическую форму без лишних затрат времени на дорогу в спортзал.

Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм

Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм
История Ивана Жидкова – это не только путь актера, покорившего экраны и театральные подмостки, но и череда личных взлетов и падений, которые не раз становились темой для обсуждений. Звезда сериалов "Ланцет" и "Пианистка" сумел завоевать сердца зрителей, но в личной жизни его ждали испытания, от разводов до публичных конфликтов. Начало пути: от рекламы до МХАТа Иван Жидков родился в Екатеринбурге, но в девять лет переехал с семьей в Калининград.

"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева

"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева
Театр Маяковского открыл 103-й сезон. Он обещает быть насыщенным – тут и премьера спектакля "Сны моего отца" Егора Перегудова, и "Скучная история" Дениса Хусниярова, и "Преступление и наказание" Евгения Закирова, и еще много всего. Поклонники Светланы Немоляевой надеются, что в новых спектаклях увидят и Светлану Немоляеву – звезду и символ этого легендарного московского театра. В труппу Маяковки Светлана Немоляева пришла в далеком 1959 году.

Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок

Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок
Мир кино и театра понес утрату – ушел из жизни испанский актер Эусебио Понсела. Его карьера была яркой и насыщенной, оставив значительный след в испанской культуре. Ранние годы • Дата рождения: 15 сентября 1945 года • Место рождения: Мадрид, Испания • Образование: Real Escuela Superior de Arte Dramático Эусебио начал свой путь в искусстве с театра, где дебютировал в середине 1960-х годов, получив диплом по специальности "драматическое искусство".

Выбор читателей

27/08СрдТрагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 27/08СрдПочему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути?