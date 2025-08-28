Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Четверг 28 августа

15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?
Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм

Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм
184

История Ивана Жидкова – это не только путь актера, покорившего экраны и театральные подмостки, но и череда личных взлетов и падений, которые не раз становились темой для обсуждений. Звезда сериалов "Ланцет" и "Пианистка" сумел завоевать сердца зрителей, но в личной жизни его ждали испытания, от разводов до публичных конфликтов.

Начало пути: от рекламы до МХАТа

Иван Жидков родился в Екатеринбурге, но в девять лет переехал с семьей в Калининград. Родители, занятые бизнесом, не видели сына на сцене и готовили его к поступлению в политехнический вуз. Однако судьба распорядилась иначе. Случайное участие в рекламе компьютерной техники стало первым шагом к актерской карьере. Отец, вспомнив этот эпизод, предложил рассмотреть театральный институт, и Жидков, пройдя подготовительный курс, поступил в Школу-студию МХАТ.

Еще будучи студентом, Иван привлек внимание Олега Табакова. Знаменитый режиссер пригласил молодого актера в свой театр, что стало важной вехой в карьере. Даже после ухода из театра ради антрепризы Жидков сохранил теплые отношения с мэтром. Вскоре акцент сместился на кино, где артист начал активно сниматься, завоевывая признание зрителей и критиков.

Кинокарьера: от эпизодов до главных ролей

Кинематографический путь Жидкова начался с картины "В созвездии Быка", которая, несмотря на похвалу критиков, не получила широкой популярности. Затем последовали эпизодические роли в сериалах "Солдаты" и "Убойная сила", а также главная роль в "Детях Ванюхина". Настоящий прорыв случился с военной драмой "Грозовые ворота". Роль в этом фильме принесла актеру медаль Министерства обороны России "За объединение боевого содружества" и возможность работать рядом с такими звездами, как Михаил Пореченков и Андрей Краско.

Карьера стремительно набирала обороты. Жидков снимался в фильмах "Любовь как любовь", "Нулевой километр", "Черная молния", "Темный мир" и многих других. За роль в "Нулевом километре" актер получил приз за лучшую мужскую роль второго плана на фестивале "Созвездие-Тверь". Параллельно он продолжал играть в антрепризных спектаклях, среди которых особенно выделял "Однажды дважды" с Глафирой Тархановой.

Личная жизнь: романы, брак и разводы

Личная жизнь Ивана Жидкова всегда была под прицелом общественности. Его романы и семейные драмы обсуждались не менее активно, чем роли в кино.

Екатерина Семенова: первая любовь

В 23 года актер встретил актрису Екатерину Семенову, которая была старше его на 13 лет. Разница в возрасте не стала помехой: Жидков легко нашел общий язык с детьми избранницы. Полтора года отношений подарили ему не только любовь, но и новый взгляд на жизнь. Однако роман завершился, оставив лишь теплые воспоминания.

Татьяна Арнтгольц: брак и развод

Вскоре после разрыва с Семеновой судьба свела Жидкова с Татьяной Арнтгольц. Их пути пересекались и раньше, но только теперь между актерами вспыхнули чувства. Пара съехалась, а затем поженилась. В 2009 году у них родилась дочь Маша. Однако спустя пять лет брак распался. Причиной стали различия в характерах и взглядах на жизнь. Несмотря на развод, супруги сохранили дружеские отношения ради дочери, что стало примером зрелого подхода к расставанию.

Лилия Соловьева: рождение сына и конфликты

В 2015 году в жизни актера появилась Лилия Соловьева. Отношения развивались стремительно, и в 2017 году у пары родился сын Степан. Однако свадьбы так и не случилось. Через год после рождения ребенка отношения ухудшились. Публичные разногласия, обвинения в невнимании и конфликты из-за встреч с сыном вылились в социальные сети, что только усугубило ситуацию. В итоге Жидков и Соловьева расстались, а споры о воспитании ребенка продолжались еще долго.

Новые горизонты: Анастасия Юрченко и Мария

В 2019 году поклонники заметили в соцсетях актера снимки с моделью Анастасией Юрченко. Отношения не получили официального подтверждения, и вскоре Жидков объявил, что снова одинок. Но уже в 2022 году в его жизни появилась новая избранница — блогер Мария, младше актера на 17 лет. Девушка переехала к нему из Ростова, поступила в театральный вуз и подружилась с детьми Жидкова. Пара планировала свадьбу, но новостей о смене семейного статуса пока нет.

Жидков сегодня: семья, карьера и планы

Сегодня Иван Жидков продолжает активно сниматься и играть в театре. Он уделяет много времени детям, стараясь быть для них не только отцом, но и другом. Дочь Маша, переехавшая к нему, и сын Степан остаются важной частью его жизни. Отношения с Марией развиваются гармонично, несмотря на разницу в возрасте. Актер ценит в избраннице ум и осознанность, что помогает им находить общий язык.

Карьера Жидкова также не стоит на месте. Он участвует в новых проектах, снимается в сериалах и путешествует, совмещая работу с личной жизнью.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2025, 15:29
Фото: YouTube
Starhit.ru✓ Надежный источник

Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни
В последние годы все больше людей стремятся создать собственный тренажерный зал в домашних условиях. Это не только удобно, но и позволяет поддерживать здоровье и физическую форму без лишних затрат времени на дорогу в спортзал.

"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева

"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева
Театр Маяковского открыл 103-й сезон. Он обещает быть насыщенным – тут и премьера спектакля "Сны моего отца" Егора Перегудова, и "Скучная история" Дениса Хусниярова, и "Преступление и наказание" Евгения Закирова, и еще много всего. Поклонники Светланы Немоляевой надеются, что в новых спектаклях увидят и Светлану Немоляеву – звезду и символ этого легендарного московского театра. В труппу Маяковки Светлана Немоляева пришла в далеком 1959 году.

Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок

Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок
Мир кино и театра понес утрату – ушел из жизни испанский актер Эусебио Понсела. Его карьера была яркой и насыщенной, оставив значительный след в испанской культуре. Ранние годы • Дата рождения: 15 сентября 1945 года • Место рождения: Мадрид, Испания • Образование: Real Escuela Superior de Arte Dramático Эусебио начал свой путь в искусстве с театра, где дебютировал в середине 1960-х годов, получив диплом по специальности "драматическое искусство".

Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы

Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы
В светской хронике произошел важный момент, о котором еще долго будут говорить. Актер Павел Прилучный, несмотря на сложные отношения с Агатой Муцениеце, публично поздравил свою бывшую супругу с новым этапом в ее жизни. Поводом для этого стало бракосочетание Агаты с музыкантом Петром Дрангой, которое состоялось 25 августа.

Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?

Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?
Социальные сети сделали селфи частью повседневной жизни. Люди фотографируют себя на фоне живописных пейзажей, в толпе на оживленных улицах или в экстремальных условиях, чтобы запечатлеть момент. Но иногда стремление к идеальному кадру приводит к трагедиям. Исследование, проведенное юридической компанией The Barber Law Firm, выявило страны, где съемка селфи чаще всего заканчивается травмами или даже трагедией. Период анализа охватывает март 2014 года по май 2025 года, а данные собраны на основе новостных сообщений.

