"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева

Театр Маяковского открыл 103-й сезон. Он обещает быть насыщенным – тут и премьера спектакля "Сны моего отца" Егора Перегудова, и "Скучная история" Дениса Хусниярова, и "Преступление и наказание" Евгения Закирова, и еще много всего. Поклонники Светланы Немоляевой надеются, что в новых спектаклях увидят и Светлану Немоляеву – звезду и символ этого легендарного московского театра.

В труппу Маяковки Светлана Немоляева пришла в далеком 1959 году. Но примадонной там себя считает. "Да какая примадонна, скажете тоже! Не придумывайте! Хотя я и знаю, что на мои спектакли публика ходит с удовольствием – всегда аншлаг", – улыбается актриса.

В театре она пользуется безусловным авторитетом и уважением – и как представительница классической русской актерской школы, и как всегда порядочный человек, и как стильная даже в 88 лет женщина. "Дома я хожу бог знает как одетой, – признается Светлана Владимировна. – Это я сегодня для театра постаралась, на сбор труппы нарядилась".

Актриса не скрывает, что годы все-таки дают о себе знать. "Годы уходят, они не могут быть лучше, – вздыхает она. – Сил, конечно, как раньше, у меня уже нет". По словам Немоляевой, лето она провела на даче в любимом подмосковном Абрамцево. "Ничего не делала, просто отдыхала". – улыбается звезда театра и кино.

Рассказала она и про внуков: "Сережа (25 лет – Прим. ред.) работает в кино продюсером, Полина (35 лет– Прим. ред.) – актриса нашего театра. Я радуюсь их успехам и счастлива, что они нашли себя в этой жизни".