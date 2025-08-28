Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

28 августа

Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок

58

Мир кино и театра понес утрату – ушел из жизни испанский актер Эусебио Понсела. Его карьера была яркой и насыщенной, оставив значительный след в испанской культуре.

Ранние годы

• Дата рождения: 15 сентября 1945 года

• Место рождения: Мадрид, Испания

• Образование: Real Escuela Superior de Arte Dramático

Эусебио начал свой путь в искусстве с театра, где дебютировал в середине 1960-х годов, получив диплом по специальности "драматическое искусство".

Театральная карьера

На испанской театральной сцене Понсела добился известности благодаря своим выдающимся ролям:

• "Марат/Сад"

• "Ромео и Джульетта"

• "Вкус меда"

Эти спектакли закрепили за ним репутацию талантливого актера и позволили привлечь внимание к его дальнейшей карьере.

Кинематографическая деятельность

Понсела также проявил себя в кино, снявшись в нескольких значимых фильмах:

• "Человек-каннибал" (1972)

• "Дом без границ" (1972)

Культовые фильмы

Одной из самых известных работ Эусебио стал фильм "Восторг" режиссера Ивана Зулуэты, где он сыграл роль режиссера малобюджетных фильмов ужасов. В этом фильме он изобразил персонажа, страдающего от зависимости от кино и героина.

Признание и успех

В 1982 году актер получил широкое признание благодаря своей работе в сериале "Лос-Анджелес и лас-Сомбрас". Его карьера продолжала развиваться, и в 1986 году он снялся в экранизации романа Гёте «Вертер», которая была представлена на Венецианском международном кинофестивале.

Жизнь в Аргентине

В 1990-х годах Эусебио Понсела жил в Аргентине, где снялся в таких фильмах, как:

• "Тень, которой ты скоро станешь" (1994)

• "Мартин (Аче)" (1997)

• "Сомнамбула"

Возвращение в Испанию

В начале 2000-х актер вернулся на родину и продолжил свою карьеру, появившись в фильмах:

• "Черная серенада"(2001)

• "Невредимый" (2001)

• "800 пуль" (2002)

Его вклад в кино был отмечен премией Начо Мартинеса на Международном кинофестивале в Хихоне в 2004 году.

Телевизионные проекты

Эусебио не ограничивался только кино. Он также снимался в популярных сериалах, таких как:

• "Изабель" — роль кардинала Сиснероса

• "Карлос, король-император"

• "Министерство времени" — кроссовер с предыдущими сериалами

• "Красный орел"

• "Авария"

Эусебио Понсела ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие и множество поклонников. Его работы продолжат вдохновлять будущие поколения артистов и зрителей. Вечная память великому актеру!

28 августа 2025, 13:34
Фото: Freepik
