Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Четверг 28 августа

12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?

Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?
190

Социальные сети сделали селфи частью повседневной жизни. Люди фотографируют себя на фоне живописных пейзажей, в толпе на оживленных улицах или в экстремальных условиях, чтобы запечатлеть момент. Но иногда стремление к идеальному кадру приводит к трагедиям. Исследование, проведенное юридической компанией The Barber Law Firm, выявило страны, где съемка селфи чаще всего заканчивается травмами или даже трагедией.

Период анализа охватывает март 2014 года по май 2025 года, а данные собраны на основе новостных сообщений.

Индия: лидер антирейтинга

Индия заняла первое место в списке самых опасных стран для селфи. На эту страну приходится 42,1% всех зарегистрированных инцидентов, связанных с фотографированием. Из 271 случая 214 закончились гибелью, а 57 — травмами. Причины столь высокой статистики кроются в сочетании нескольких факторов.

  • Высокая плотность населения, особенно в городах, где люди часто оказываются вблизи опасных мест.
  • Легкий доступ к рискованным локациям: скалы, железнодорожные пути, мосты и водоемы.
  • Популярность социальных сетей, подталкивающая к созданию эффектных кадров любой ценой.

США: неожиданное второе место

Соединенные Штаты Америки оказались на второй строчке рейтинга. За указанный период здесь зафиксировано 45 инцидентов, связанных с селфи, из которых 37 оказались смертельными. Популярность экстремальных видов отдыха, таких как походы в горы или прогулки по небезопасным природным объектам, часто приводит к трагедиям. Желание запечатлеть момент на краю обрыва или вблизи бурных рек становится причиной несчастных случаев.

Россия: в зоне риска

Россия также попала в список, хотя статистика выглядит менее пугающей: 19 инцидентов, связанных с селфи. Однако это не повод расслабляться. Опасность представляют как природные объекты, так и городская среда. Железнодорожные пути, крыши высоток и заброшенные здания привлекают любителей необычных кадров, но такие места часто становятся местом трагедий.

Почему селфи становятся опасными?

Исследование выявило основные причины, по которым съемка селфи приводит к несчастным случаям.

  • Невнимательность. Поглощенность процессом фотографирования отвлекает от окружающей обстановки.
  • Рискованные локации. Люди выбирают опасные места — края скал, высотные здания, движущиеся поезда — ради эффектного кадра.
  • Социальное давление. Желание выделиться в социальных сетях подталкивает к необдуманным поступкам.

Эти факторы действуют во всех странах, но в Индии их сочетание оказалось особенно губительным.

Как оставаться в безопасности?

Селфи — это не только способ самовыражения, но и риск, если подходить к процессу бездумно. Чтобы избежать опасности, достаточно следовать простым рекомендациям.

  • Всегда оценивать окружающую обстановку перед съемкой.
  • Избегать фотографирования вблизи движущихся объектов, таких как поезда или автомобили.
  • Не рисковать ради кадра на высоте или вблизи водоемов без страховки.

Погоня за лайками не стоит жизни. Исследование The Barber Law Firm напоминает, что осторожность — ключ к безопасному увлечению селфи. Индия, США и даже Россия входят в список стран, где стремление к идеальному кадру может обернуться трагедией. Выбор безопасного места для съемки и внимательность помогут сохранить не только красивые фотографии, но и здоровье.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2025, 12:15
Фото: Freepik
Nypost.com✓ Надежный источник

По теме

Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"

Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам"

Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы

Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы
В светской хронике произошел важный момент, о котором еще долго будут говорить. Актер Павел Прилучный, несмотря на сложные отношения с Агатой Муцениеце, публично поздравил свою бывшую супругу с новым этапом в ее жизни. Поводом для этого стало бракосочетание Агаты с музыкантом Петром Дрангой, которое состоялось 25 августа.

Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф

Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф
Французский кинематограф понес еще одну невосполнимую утрату. Утром 27 августа 2025 года ушел из жизни брат легендарного актера Жан-Поля Бельмондо. Его вклад в искусство, пусть и не такой громкий, как у знаменитого родственника, оставил след в десятках культовых фильмов. Эта потеря закрывает еще одну страницу эпохи, подарившей миру шедевры "новой волны". Кто он — Ален Бельмондо Ему было 93 года.

Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето

Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето
С окончанием лета и началом бархатного сезона многие путешественники начинают искать новые возможности для отдыха. Сентябрь и октябрь — это время, когда цены на туры снижаются, а погода все еще радует теплом.

Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант

Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант
27 августа 2025 года музыкальный мир понес невосполнимую утрату. В этот день ушел из жизни один из самых ярких представителей сцены, чьи ритмы задавали тон музыке 80-х и 90-х годов. Его жизнь была полна творческих взлетов, но также омрачена семейной трагедией, которая оставила след в истории. Кто он: Джим Кимбалл и его путь в музыке Джим Кимбалл, родившийся в 1965 или 1966 году, стал знаковой фигурой в мире панк-рока и нойз-рока.

Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры

Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры
Современный мир стремительно ускоряется. Технологии, социальные сети и мессенджеры диктуют ритм жизни, заставляя двигаться быстрее, отвечать мгновенно, действовать автоматически. Но в этой гонке за скоростью теряется нечто важное – искренность и теплота в общении. Люди все чаще используют шаблонные фразы, смайлики и заготовленные картинки, которые упрощают коммуникацию, но лишают ее души. Как вернуть в разговоры настоящие эмоции и разорвать привычные шаблоны? Об этом пойдет речь. Автоматизм в общении: почему он стал нормой Жизнь в эпоху цифровых технологий изменила способы взаимодействия.

Выбор читателей

27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 27/08СрдТрагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 26/08ВтрНе стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены