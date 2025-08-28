Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?

Социальные сети сделали селфи частью повседневной жизни. Люди фотографируют себя на фоне живописных пейзажей, в толпе на оживленных улицах или в экстремальных условиях, чтобы запечатлеть момент. Но иногда стремление к идеальному кадру приводит к трагедиям. Исследование, проведенное юридической компанией The Barber Law Firm, выявило страны, где съемка селфи чаще всего заканчивается травмами или даже трагедией.

Период анализа охватывает март 2014 года по май 2025 года, а данные собраны на основе новостных сообщений.

Индия: лидер антирейтинга

Индия заняла первое место в списке самых опасных стран для селфи. На эту страну приходится 42,1% всех зарегистрированных инцидентов, связанных с фотографированием. Из 271 случая 214 закончились гибелью, а 57 — травмами. Причины столь высокой статистики кроются в сочетании нескольких факторов.

Высокая плотность населения, особенно в городах, где люди часто оказываются вблизи опасных мест.

Легкий доступ к рискованным локациям: скалы, железнодорожные пути, мосты и водоемы.

Популярность социальных сетей, подталкивающая к созданию эффектных кадров любой ценой.

США: неожиданное второе место

Соединенные Штаты Америки оказались на второй строчке рейтинга. За указанный период здесь зафиксировано 45 инцидентов, связанных с селфи, из которых 37 оказались смертельными. Популярность экстремальных видов отдыха, таких как походы в горы или прогулки по небезопасным природным объектам, часто приводит к трагедиям. Желание запечатлеть момент на краю обрыва или вблизи бурных рек становится причиной несчастных случаев.

Россия: в зоне риска

Россия также попала в список, хотя статистика выглядит менее пугающей: 19 инцидентов, связанных с селфи. Однако это не повод расслабляться. Опасность представляют как природные объекты, так и городская среда. Железнодорожные пути, крыши высоток и заброшенные здания привлекают любителей необычных кадров, но такие места часто становятся местом трагедий.

Почему селфи становятся опасными?

Исследование выявило основные причины, по которым съемка селфи приводит к несчастным случаям.

Невнимательность. Поглощенность процессом фотографирования отвлекает от окружающей обстановки.

Рискованные локации. Люди выбирают опасные места — края скал, высотные здания, движущиеся поезда — ради эффектного кадра.

Социальное давление. Желание выделиться в социальных сетях подталкивает к необдуманным поступкам.

Эти факторы действуют во всех странах, но в Индии их сочетание оказалось особенно губительным.

Как оставаться в безопасности?

Селфи — это не только способ самовыражения, но и риск, если подходить к процессу бездумно. Чтобы избежать опасности, достаточно следовать простым рекомендациям.

Всегда оценивать окружающую обстановку перед съемкой.

Избегать фотографирования вблизи движущихся объектов, таких как поезда или автомобили.

Не рисковать ради кадра на высоте или вблизи водоемов без страховки.

Погоня за лайками не стоит жизни. Исследование The Barber Law Firm напоминает, что осторожность — ключ к безопасному увлечению селфи. Индия, США и даже Россия входят в список стран, где стремление к идеальному кадру может обернуться трагедией. Выбор безопасного места для съемки и внимательность помогут сохранить не только красивые фотографии, но и здоровье.