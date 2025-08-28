Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни?

Период анализа охватывает март 2014 года по май 2025 года, а данные собраны на основе новостных сообщений.
Индия: лидер антирейтинга
Индия заняла первое место в списке самых опасных стран для селфи. На эту страну приходится 42,1% всех зарегистрированных инцидентов, связанных с фотографированием. Из 271 случая 214 закончились гибелью, а 57 — травмами. Причины столь высокой статистики кроются в сочетании нескольких факторов.
- Высокая плотность населения, особенно в городах, где люди часто оказываются вблизи опасных мест.
- Легкий доступ к рискованным локациям: скалы, железнодорожные пути, мосты и водоемы.
- Популярность социальных сетей, подталкивающая к созданию эффектных кадров любой ценой.
США: неожиданное второе место
Соединенные Штаты Америки оказались на второй строчке рейтинга. За указанный период здесь зафиксировано 45 инцидентов, связанных с селфи, из которых 37 оказались смертельными. Популярность экстремальных видов отдыха, таких как походы в горы или прогулки по небезопасным природным объектам, часто приводит к трагедиям. Желание запечатлеть момент на краю обрыва или вблизи бурных рек становится причиной несчастных случаев.
Россия: в зоне риска
Россия также попала в список, хотя статистика выглядит менее пугающей: 19 инцидентов, связанных с селфи. Однако это не повод расслабляться. Опасность представляют как природные объекты, так и городская среда. Железнодорожные пути, крыши высоток и заброшенные здания привлекают любителей необычных кадров, но такие места часто становятся местом трагедий.
Почему селфи становятся опасными?
Исследование выявило основные причины, по которым съемка селфи приводит к несчастным случаям.
- Невнимательность. Поглощенность процессом фотографирования отвлекает от окружающей обстановки.
- Рискованные локации. Люди выбирают опасные места — края скал, высотные здания, движущиеся поезда — ради эффектного кадра.
- Социальное давление. Желание выделиться в социальных сетях подталкивает к необдуманным поступкам.
Эти факторы действуют во всех странах, но в Индии их сочетание оказалось особенно губительным.
Как оставаться в безопасности?
Селфи — это не только способ самовыражения, но и риск, если подходить к процессу бездумно. Чтобы избежать опасности, достаточно следовать простым рекомендациям.
- Всегда оценивать окружающую обстановку перед съемкой.
- Избегать фотографирования вблизи движущихся объектов, таких как поезда или автомобили.
- Не рисковать ради кадра на высоте или вблизи водоемов без страховки.
Погоня за лайками не стоит жизни. Исследование The Barber Law Firm напоминает, что осторожность — ключ к безопасному увлечению селфи. Индия, США и даже Россия входят в список стран, где стремление к идеальному кадру может обернуться трагедией. Выбор безопасного места для съемки и внимательность помогут сохранить не только красивые фотографии, но и здоровье.