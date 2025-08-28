Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф

Французский кинематограф понес еще одну невосполнимую утрату. Утром 27 августа 2025 года ушел из жизни брат легендарного актера Жан-Поля Бельмондо. Его вклад в искусство, пусть и не такой громкий, как у знаменитого родственника, оставил след в десятках культовых фильмов. Эта потеря закрывает еще одну страницу эпохи, подарившей миру шедевры "новой волны".

Кто он — Ален Бельмондо

Ему было 93 года. Новость о кончине сообщил племянник, Поль Бельмондо, в своем личном блоге. Ален ушел из жизни спустя четыре года после своего младшего брата, Жан-Поля, который скончался 6 сентября 2021 года в возрасте 88 лет. Их связь была не только семейной, но и творческой, ведь братья вместе создавали фильмы, ставшие классикой.

Жизнь, посвященная кино

Ален Бельмондо не стремился к славе актера, как его брат, но его роль в кинематографе была не менее значимой. Он выбрал путь продюсера и менеджера по производству, работая над проектами, в которых блистал Жан-Поль. Среди них такие знаковые ленты, как:

"Борсалино" — культовый гангстерский фильм 1970 года.

"Профессионал" — напряженный боевик 1981 года с незабываемым саундтреком Эннио Морриконе.

"Ас из асов" — приключенческая комедия 1982 года, покорившая миллионы зрителей.

"Старое ружье" — драматическая картина 1975 года о войне и мести.

"Индокитай" — историческая драма 1992 года с Катрин Денев.

Ален также выступил продюсером фильмов "Шоколад" и "Том и Лола", а в течение десяти лет занимал пост генерального директора Театра Варьете, где работал вместе с Жан-Полем. Его организаторский талант и преданность искусству помогали создавать проекты, которые до сих пор вдохновляют зрителей по всему миру.

Семья, объединенная искусством

Братья Бельмондо с юности разделяли страсть к творчеству. В годы Второй мировой войны они вместе пели в хоре, а позже их пути в искусстве разошлись: Жан-Поль стал звездой экрана, а Ален — человеком за кадром, обеспечивающим успех фильмов. Их младшая сестра, Мюриэль, родившаяся в 1945 году, также прикоснулась к миру кино, сыграв в 1969 году в фильме "Бог выбрал Париж", хотя основным ее призванием была балетная сцена.

Семья Бельмондо была настоящим примером творческого единства. Ален оставался рядом с братом до конца его жизни, поддерживая его как в профессиональных, так и в личных моментах. Их связь была настолько крепкой, что Поль Бельмондо, сын Жан-Поля, в своем прощальном сообщении отметил: дядя и отец теперь воссоединились навечно.

Наследие

Ален Бельмондо прожил долгую и насыщенную жизнь, посвятив ее искусству и семье. Его уход стал не только личной утратой для близких, но и символическим завершением эпохи, связанной с золотым веком французского кино. Фильмы, созданные при его участии, продолжают находить отклик в сердцах зрителей, а его вклад в кинематограф навсегда останется частью мировой культуры.