Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето

Сентябрь и октябрь — это время, когда цены на туры снижаются, а погода все еще радует теплом. Рассмотрим самые интересные и бюджетные направления для путешествий в бархатный сезон, которые помогут продлить лето и подарят незабываемые впечатления.
1. Сочи: горы ждут
Сочи — это идеальное место для тех, кто хочет насладиться красивым бабьим летом. Несмотря на то, что купальный сезон уже заканчивается, горные пейзажи и осенние леса создают уникальную атмосферу. Золотые листья и утренние туманы делают этот курорт особенно привлекательным в сентябре.
Цены
• Самый бюджетный вариант: от 30 тысяч рублей за 7 дней.
• Средний вариант: от 60 тысяч рублей.
2. Анапа: забудьте о толкучках
Анапа в осеннее время года предлагает безлюдные пляжи и прекрасные природные пейзажи. Вы сможете насладиться тишиной и красотой природы, прогулявшись по пустынным берегам Черного моря. Обязательно посетите Кипарисовое озеро и археологический музей, где представлены интересные находки.
Цены
• Стоимость отдыха: от 50 до 110 тысяч рублей за 7 дней.
3. Вьетнам: по джунглям
Если вы не успели забронировать тур на бархатный сезон, обратите внимание на Вьетнам. Здесь бархатный сезон длится с декабря по апрель, но сейчас самое время для планирования поездки. Вьетнам предлагает множество возможностей для активного отдыха — от пляжного релакса до экскурсионных туров по тропическим джунглям.
Цены
• Стоимость тура: от 100 тысяч рублей за 7 дней.
4. Египет: комфортная погода
Середина осени — это лучшее время для посещения Египта. Температура воздуха комфортная, а солнце уже не так сильно палит. Это отличная возможность не только насладиться пляжным отдыхом, но и посетить знаменитые пирамиды и другие исторические памятники.
Цены
• Стоимость отдыха: от 200 тысяч рублей за 7 дней.
5. Таиланд: райские пляжи
Таиланд остается одним из самых популярных направлений для отдыха. В бархатный сезон здесь можно наслаждаться теплым климатом, красивыми пляжами и богатой культурой. Рекомендуем посетить такие острова, как Пхукет или Краби, где вы сможете попробовать местную кухню и заняться водными видами спорта.
Цены
• Стоимость тура: от 80 тысяч рублей за 7 дней.
6. Грузия: гастрономические удовольствия
Грузия — это не только потрясающие пейзажи, но и уникальная кухня. Осень — лучшее время для посещения этой страны, когда проходят винные фестивали и можно насладиться свежими урожаями. Обязательно попробуйте хачапури, хинкали и местные вина.
Цены
• Стоимость тура: от 60 тысяч рублей за 7 дней.
7. Узбекистан: исторические маршруты
Узбекистан предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Великого шелкового пути. Ташкент, Самарканд и Бухара — это города с богатым культурным наследием и красивой архитектурой. Осень — идеальное время для изучения этих исторических мест без летней жары.
Цены
• Стоимость тура: от 70 тысяч рублей за 7 дней.