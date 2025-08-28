Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Четверг 28 августа

10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены

Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены
309

Мир оперы понес невосполнимую утрату. 27 августа 2025 года оборвалась жизнь выдающегося артиста, чей голос десятилетиями завораживал слушателей по всему миру. Новость, опубликованная Мариинским театром, потрясла поклонников и коллег, оставив в сердцах глубокую печаль.

Жизнь Сергея Алексашкина

Сергей Николаевич Алексашкин, родившийся 20 февраля 1952 года в селе Квасниковка Саратовской области, был не просто оперным певцом. Его глубокий, мощный бас и уникальная способность проживать образы сделали его легендой Мариинского театра, где он служил 36 лет. Начав путь в скромной деревне, он достиг мирового признания, став символом русской оперной школы. Окончив в 1982 году Саратовскую государственную консерваторию под руководством А.И. Быстрова, он начал карьеру в Саратовском академическом театре оперы и балета. Эти годы стали фундаментом для будущих триумфов, которые ждали его на международной сцене.

Талант Алексашкина раскрылся особенно ярко в русском репертуаре, где его голос, полный силы и эмоций, находил идеальное выражение. Однако его мастерство не ограничивалось национальными произведениями. От Девятой симфонии Бетховена до сложнейших партий Шостаковича — его исполнение всегда поражало глубиной и искренностью, оставляя неизгладимый след в сердцах слушателей.

Триумфы на лучших подмостках

Карьера Алексашкина вышла далеко за пределы России. В 1983–1984 годах он прошел стажировку в миланском театре Ла Скала, что стало важным этапом в его становлении. Этот опыт открыл двери в крупнейшие оперные театры мира. Как приглашенный солист он выступал на сценах Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне, а также в театрах Вашингтона, Рима, Гамбурга, Стокгольма и Хельсинки. Его голос звучал в легендарных залах, таких как амстердамский Концертгебау, римская Академия Санта-Чечилия, лондонские Барбикан и Королевский Фестиваль-холл.

Алексашкин сотрудничал с величайшими дирижерами современности — Георгом Шолти, Валерием Гергиевым, Клаудио Аббадо, Мстиславом Ростроповичем и многими другими. Его участие в фестивалях в Зальцбурге, Сан-Себастьяно, Баден-Бадене и Савонлинне стало событием для ценителей оперы. Каждое выступление превращалось в настоящий спектакль, где голос и драматический талант сливались воедино.

Репертуар мастера: музыка, трогающая душу

Репертуар Алексашкина поражал разнообразием и глубиной. Его исполнение отличалось редкой способностью передавать суть произведения, будь то опера или концертная программа. Среди ключевых работ мастера.

  • Басовые партии в Девятой симфонии Бетховена, Magnificat и Высокой мессе си минор Баха, где голос придавал музыке духовную мощь.
  • Роли Мефистофеля в Осуждении Фауста и падре Лоренцо в Ромео и Джульетте Берлиоза, подчеркивающие драматическую силу.
  • Чувственные интерпретации Библейских песен Дворжака и Сюиты на слова Микеланджело Буонарроти Шостаковича, раскрывающие человеческую глубину.
  • Романсы и песни русских и западноевропейских композиторов, где сочетались мощь и тонкая лирика.

Сердце Мариинки: наследие длиной в 36 лет

Мариинский театр стал для Алексашкина настоящим домом. С 1989 года, когда театр еще носил имя Кирова, он был его душой и гордостью. Каждое выступление на этой сцене становилось событием, особенно в русских операх, где его умение перевоплощаться поражало зрителей. Мариинский театр в своем обращении отметил, что голос артиста “пленил слушателей по всему миру”. Коллеги ценили его не только за талант, но и за человеческую теплоту, профессионализм и преданность искусству.

Сообщение театра после ухода мастера выразило глубокую скорбь. Его потеря — удар для Мариинки и всего оперного мира, где он оставил неизгладимый след.

Голос, который не умолкнет

Уход Сергея Алексашкина в возрасте 73 лет стал концом целой эпохи. Но его наследие продолжает жить. Путь от саратовской деревни до крупнейших сцен мира — это история таланта, труда и страсти. Его голос оживлял образы, трогал сердца и объединял людей разных культур. Мариинский театр и поклонники оперы по всему миру скорбят о потере великого артиста, чье творчество останется вдохновением для будущих поколений.

Пусть сцена опустела, но эхо его голоса будет звучать вечно.


Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2025, 07:59
Фото: Freepik
Ria.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя

Ушел из жизни видный деятель российской политики

Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры

Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры
Современный мир стремительно ускоряется. Технологии, социальные сети и мессенджеры диктуют ритм жизни, заставляя двигаться быстрее, отвечать мгновенно, действовать автоматически. Но в этой гонке за скоростью теряется нечто важное – искренность и теплота в общении. Люди все чаще используют шаблонные фразы, смайлики и заготовленные картинки, которые упрощают коммуникацию, но лишают ее души. Как вернуть в разговоры настоящие эмоции и разорвать привычные шаблоны? Об этом пойдет речь. Автоматизм в общении: почему он стал нормой Жизнь в эпоху цифровых технологий изменила способы взаимодействия.

Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин

Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин
Второй подбородок может появиться неожиданно: отражение в зеркале или случайное фото выдают эту досадную особенность. Проблема не всегда связана с лишним весом – неправильная осанка, отечность или возрастные изменения играют не меньшую роль. Хорошая новость: заметно улучшить ситуацию можно всего за три дня. Осанка — основа привлекательного силуэта Сутулость и привычка держать голову опущенной часто усугубляют проблему.

Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции

Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции
28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Этот праздник, один из двенадцати главных в православном календаре, символизирует переход Богородицы в вечную жизнь и завершает годовой цикл православных праздников.

Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому

Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому
Омар Хайям – выдающийся поэт, философ и астроном XI века, чьи рубаи остаются актуальными и в наше время. Его произведения пронизаны глубоким пониманием человеческой природы и социальных взаимодействий.

Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения

Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения
На 74-м году жизни ушёл из жизни выдающийся оперный певец, народный артист России Сергей Алексашкин. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Выбор читателей

26/08ВтрУшел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 26/08ВтрНе стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены