Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.

Этот праздник, один из двенадцати главных в православном календаре, символизирует переход Богородицы в вечную жизнь и завершает годовой цикл православных праздников. В этот день также заканчивается Успенский пост, что делает его особенным для верующих.

Историческая справка: О чем вспоминают в Церкви 28 августа

Успение — это не просто день памяти, а светлый и радостный праздник, который напоминает о том, что смерть не является концом существования. Согласно преданию, в конце своей земной жизни Дева Мария жила в Иерусалиме и часто посещала место распятия своего сына. В момент, когда к ней явился архангел Гавриил и сообщил о скором успении, она не испугалась, а приняла это как знак. Архангел дал ей ветвь райского дерева, которую она должна была нести перед своим гробом.

Согласно традиции, перед успением все апостолы были чудесным образом собраны в Иерусалиме, за исключением апостола Фомы. После погребения Богородицы, когда ее тело было положено в Гефсиманском саду, произошло чудо: Иисус забрал душу своей матери в Царствие Небесное. Когда Фома пришел через три дня, он увидел, что тело Богородицы исчезло, что подтвердило ее вознесение.

Смысл праздника

Успение символизирует переход к вечной жизни и показывает, что смерть — это лишь начало нового существования. Этот праздник особенно близок к Преображению Господню, когда Иисус показал свою божественную славу. Успение напоминает верующим о том, что все люди могут надеяться на воскресение и вечную жизнь.

Традиции богослужения

Этот день также называют Богородичной Пасхой. В храмах в этот день выносят плащаницу Богоматери, что символизирует ее погребение. На второй и третий дни праздника совершается чин погребения Богородицы. Как и на Пасху, плащаницу обносят вокруг храма в крестном ходе, что подчеркивает важность этого события для всей Церкви.

Народные приметы

Существует множество народных примет, связанных с Успением:

• Если в этот день идет гроза с громом, осень будет дождливой.

• Утренний туман предвещает хороший грибной сезон.

• Дождь в этот день сулит дожди до сентября.

• Сильный запах полевых цветов говорит о приближающейся непогоде.

• Солнечная погода предсказывает теплую осень.

Что можно делать 28 августа 2025 года

В этот день принято:

• Молиться Богородице заступничества на ближайший год.

• Освящать зерно нового урожая и свежий хлеб.

• Начинать солить огурцы.

• Отпускать все злое и плохое из своей жизни.

• Проводить свадьбы и веселые посиделки с родными и друзьями.

Что нельзя делать 28 августа 2025 года

Существуют определенные запреты на этот праздник:

• Нельзя сквернословить или выяснять отношения.

• Не рекомендуется стричь волосы или посещать парикмахерскую.

• Запрещено ходить босиком.

• Не стоит начинать новые дела или проекты.

• Работать в этот день, особенно женщинам, считается плохим знаком.

Что можно есть 28 августа: Постные правила

Несмотря на то что день считается праздничным, соблюдение поста остается важным аспектом. В этот день можно есть все, но с осторожностью следует подходить к алкогольным напиткам. Хорошо собрать за столом семью и друзей для совместного празднования.

Успение Богородицы — это не только религиозный праздник, но и время для размышлений о жизни и смерти. Важно помнить о традициях и соблюдении правил этого дня, чтобы почтить память Пресвятой Богородицы и получить ее благословение на будущий год.