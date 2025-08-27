Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни

70-летний Брюс Уиллис столкнулся с тяжелым диагнозом – лобно-височной деменцией. Это заболевание изменило не только его жизнь, но и жизнь его близких.

Тяжелый диагноз

Брюс Уиллис в последние годы переживает непростые времена. Болезнь лишила его возможности работать в кино и повлияла на его повседневную жизнь. Супруга актера, 47-летняя Эмма Хеминг, поделилась своим опытом в интервью для ABC News.

Причины переезда

По словам Эммы, решение переселить Брюса в отдельный дом стало необходимостью. Основные причины включают:

• Забота о детях: Дочери Эммы и Брюса – 13-летняя Мэйбл и 11-летняя Эвелин – должны расти в спокойной и привычной атмосфере.

• Создание комфортной обстановки: Новый дом был переоборудован с учетом потребностей Брюса, что позволяет ему чувствовать себя более уверенно.

• Профессиональная помощь: В доме всегда находятся специалисты, готовые оказать необходимую поддержку.

Эмоциональные испытания

Эмма Хеминг открыто говорит о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. Она призналась, что болезнь мужа стала настоящим испытанием для ее психического здоровья, отмечает женский журнал Клео.ру. Важные моменты:

• Поддержка от дочери: Скаут, одна из дочерей Брюса, заметила, что Эмма теряет самообладание и убедила ее обратиться за помощью.

• Психологическая нагрузка: Эмма делится своими переживаниями и осознанием того, как важно заботиться не только о близких, но и о себе.

Книга о поддержке

В этом году Эмма планирует выпустить книгу под названием "Неожиданное путешествие: как найти силы, надежду и себя на пути заботы о других". Основные цели книги:

• Поддержка людей в похожих ситуациях: Эмма хочет помочь тем, кто сталкивается с уходом за больными.

• Привлечение внимания к проблемам деменции: Она надеется повысить осведомленность о данной болезни и ее последствиях.

Семейные связи

Несмотря на болезнь, Брюс остается важной частью своей семьи. Он часто принимает гостей:

• Визиты родных: Семья регулярно навещает Брюса, проводя время вместе – гуляя на свежем воздухе или смотря фильмы.

• Собрание на 70-летие: На недавнем праздновании юбилея актера собралась вся большая семья, включая его бывшую жену Деми Мур и дочерей от первого брака.

Хотя лобно-височная деменция прогрессирует, близкие уверены, что Брюс остается тем же человеком, которого мир полюбил на экране. Он радуется встречам с родными, даже если иногда не может их сразу узнать.