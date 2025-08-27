Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"

Чем отличается хроническая усталость от выгорания?

Синдром хронической усталости (СХУ) и эмоциональное выгорание часто принимают за одно и то же. Усталость после долгого рабочего дня или стрессовой недели кажется знакомой многим, но СХУ – это нечто большее, чем временное переутомление. Это сложное хроническое заболевание, которое требует внимательного подхода к диагностике и лечению. Разберем, чем эти состояния отличаются, какие признаки указывают на СХУ и как справляться с этими проблемами Что такое выгорание? Эмоциональное выгорание возникает из-за длительного стресса, связанного с работой, личными проблемами или другими обстоятельствами.