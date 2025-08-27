Пять самых вредных продуктов на завтрак

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Лента новостей

Среда 27 августа

12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу
Пять самых вредных продуктов на завтрак

201

Завтрак задает тон всему дню, влияя на самочувствие, энергию и здоровье пищеварительной системы. Правильный выбор продуктов помогает запустить метаболизм и поддерживать организм в тонусе. Однако некоторые привычные блюда и напитки могут нанести вред, особенно если употреблять их натощак. Рассмотрим, какие продукты лучше исключить из утреннего рациона и чем их заменить.

Почему завтрак так важен?

Утренний прием пищи активизирует обмен веществ и снижает риск проблем с желчным пузырем, таких как образование камней. Неправильный выбор продуктов может спровоцировать дискомфорт, раздражение желудка или даже хронические заболевания. Учитывая высокую кислотность желудочного сока по утрам, важно избегать пищи, которая усиливает этот эффект или перегружает организм.

Продукты, которых стоит избегать

Некоторые популярные продукты для завтрака могут навредить здоровью, если есть их на голодный желудок. Вот список из пяти самых нежелательных вариантов.

  • Крепкий кофе. Утренний кофе стимулирует выработку соляной кислоты, что раздражает слизистую желудка. Это может привести к изжоге или даже развитию гастрита. Напиток лучше употреблять после еды, чтобы минимизировать его воздействие.
  • Сладкая выпечка и белый хлеб. Быстрые углеводы вызывают резкий скачок сахара в крови и уровня инсулина, что способствует набору веса и быстрому возвращению чувства голода.
  • Цитрусовые и свежевыжатые соки. Высокая кислотность этих продуктов раздражает пустой желудок, провоцируя дискомфорт или обострение гастрита.
  • Кисломолочные продукты. Утренняя кислотность желудка снижает пользу йогуртов или кефира, так как полезные бактерии хуже усваиваются.
  • Горячая вода. Напитки с высокой температурой раздражают слизистую желудка. Вода комнатной температуры предпочтительнее для утреннего питья.

Полезные альтернативы для завтрака

Чтобы утренний прием пищи приносил пользу, стоит выбирать продукты, которые мягко воздействуют на организм и обеспечивают энергией на весь день. Подходящие варианты включают.

  • Яйца или омлет, богатые белком и полезными жирами.
  • Каши на основе овсянки или гречки, обеспечивающие длительное чувство сытости.
  • Авокадо, насыщенное полезными жирами и микроэлементами.
  • Орехи, которые добавляют питательности и поддерживают энергию.
  • Зеленый чай или отвар шиповника как мягкая альтернатива кофе.

Как сделать завтрак полезным?

Осознанный подход к выбору продуктов для завтрака помогает избежать проблем с пищеварением и поддерживать здоровье. Важно учитывать особенности организма и избегать пищи, которая может раздражать желудок или перегружать метаболизм. Замена вредных продуктов полезными альтернативами позволит начать день с комфорта и энергии.

27 августа 2025, 11:42
Фото: Freepik
Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда

Сохранить в душе частичку детства – редкий дар. Некоторые знаки зодиака обладают удивительной способностью не терять юношескую легкость, любопытство и веру в чудеса, даже достигнув зрелого возраста. Эта особенность не мешает им строить карьеру, создавать семьи и решать взрослые задачи. Астрологи выделили три знака зодиака, которые словно отказываются взрослеть, сохраняя в сердце искру детской непосредственности. Стрелец: вечный искатель приключений Стрелец — воплощение неугомонного духа ребенка, который видит в мире бесконечное поле для исследований.

Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"

Советское кино – это настоящая сокровищница, где каждый кадр пропитан уникальной атмосферой и деталями, которые мгновенно переносят нас в прошлое. В фильме "Бриллиантовая рука" особенно запоминаются яркие сцены, полные юмора и приключений. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот культовый фильм! Попробуйте угадать, что скрыто за кадром. Вопрос 1.

Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся замены водительских прав. Важно знать, что не все водители обязаны менять удостоверение, однако некоторые категории все же должны это сделать. Продление водительских прав В соответствии с новыми законодательными инициативами, срок действия водительских прав, выданных до 2025 года, автоматически продлен на три года.

Чем отличается хроническая усталость от выгорания?

Синдром хронической усталости (СХУ) и эмоциональное выгорание часто принимают за одно и то же. Усталость после долгого рабочего дня или стрессовой недели кажется знакомой многим, но СХУ – это нечто большее, чем временное переутомление. Это сложное хроническое заболевание, которое требует внимательного подхода к диагностике и лечению. Разберем, чем эти состояния отличаются, какие признаки указывают на СХУ и как справляться с этими проблемами Что такое выгорание? Эмоциональное выгорание возникает из-за длительного стресса, связанного с работой, личными проблемами или другими обстоятельствами.

Ушел из жизни видный деятель российской политики

Россия лишилась человека, чья решительность и профессионализм определили ее развитие в сложные годы перемен. Его лидерство в эпоху кризиса стало примером смелости и ответственности. Несмотря на противоречивые оценки, наследие этого политика продолжает формировать будущее региона. Путь к губернаторству Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков Ивано-Франковской области.

