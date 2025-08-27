Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Среда 27 августа

09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?
Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?

Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?
248

В Государственную Думу внесен проект закона, который предусматривает ежегодную выплату семьям с детьми школьного возраста. Размер поддержки составляет 17 000 рублей на каждого ребенка.

Средства предназначены для покрытия расходов на подготовку к учебному году: покупку формы, обуви, канцелярии и других необходимых вещей. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей, особенно в семьях с несколькими школьниками.

Законопроект пока находится на стадии обсуждения. Ранее подобные предложения уже вносились в парламент, но отклонялись из-за отсутствия адресного подхода. Депутаты считали, что разовые выплаты всем семьям, независимо от уровня дохода, не соответствуют принципам социальной поддержки. В этот раз инициаторы проекта учли критику и предложили более четкие критерии для получателей.

Кто сможет получить выплату?

Если законопроект будет принят, право на финансовую помощь получат определенные категории граждан. Основные условия для получения выплаты.

  • Гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории страны.
  • Наличие детей в возрасте от 6 до 18 лет, где 6 лет ребенку исполняется не позднее 1 сентября текущего года.
  • Дети с инвалидностью или ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.
  • Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны или попечители.

Мера поддержки охватывает широкий круг семей, включая тех, кто воспитывает детей с особыми потребностями. Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму на ребенка, который в 2025 году составляет 17 201 рубль. Это делает сумму ощутимой помощью для подготовки к школе.

Как будет оформляться выплата?

На текущий момент механизм начисления средств не определен. Рассматриваются два основных варианта.

  • Автоматическое зачисление на банковские счета без необходимости подачи заявления.
  • Оформление через портал Госуслуги или органы социальной защиты.

В случае принятия закона точный порядок станет известен ближе к началу учебного года. Для сравнения, в 2021 году единовременная выплата в размере 10 000 рублей на школьников оформлялась через Госуслуги или отделения Пенсионного фонда. Тогда процесс был максимально упрощен: родителям достаточно было подать заявление, а необходимые данные проверялись автоматически.

Региональные меры поддержки

Пока федеральный законопроект находится на рассмотрении, в некоторых регионах России уже действуют собственные программы поддержки семей с детьми школьного возраста. Размер и условия выплат зависят от региона.

  • В Москве многодетные и малообеспеченные семьи получают 13 987 рублей на школьника, а семьи с 10 и более детьми — до 41 955 рублей.
  • В Санкт-Петербурге многодетным семьям выплачивают 10 461 рубль на каждого ребенка-школьника.
  • В Алтайском крае первоклассникам из многодетных семей предоставляют 7 500 рублей, а ученикам других классов — 5 000 рублей.
  • В Подмосковье компенсация на школьную форму составляет 3 000–7 000 рублей для малоимущих и многодетных семей.

Для получения региональных выплат необходимо обращаться в местные органы социальной защиты или подавать заявку через региональные порталы Госуслуг. В некоторых субъектах вместо денежной помощи предоставляют школьные наборы с канцелярией и формой.

Несмотря на перспективу введения новой федеральной выплаты, важно учитывать несколько моментов. Законопроект еще не принят, и его судьба зависит от решения Государственной Думы. И даже в случае одобрения могут быть установлены дополнительные критерии, например, приоритет для малообеспеченных семей или семей с детьми-инвалидами.

Подготовка к 1 сентября — это не только радостное ожидание нового учебного года, но и значительные расходы. Предложенная выплата в размере 17 000 рублей на каждого школьника могла бы существенно облегчить финансовую нагрузку на семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

27 августа 2025, 09:27
Фото: Freepik
Sravni.ru✓ Надежный источник

