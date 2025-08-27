Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?

В Государственную Думу внесен проект закона, который предусматривает ежегодную выплату семьям с детьми школьного возраста. Размер поддержки составляет 17 000 рублей на каждого ребенка.

Средства предназначены для покрытия расходов на подготовку к учебному году: покупку формы, обуви, канцелярии и других необходимых вещей. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей, особенно в семьях с несколькими школьниками.

Законопроект пока находится на стадии обсуждения. Ранее подобные предложения уже вносились в парламент, но отклонялись из-за отсутствия адресного подхода. Депутаты считали, что разовые выплаты всем семьям, независимо от уровня дохода, не соответствуют принципам социальной поддержки. В этот раз инициаторы проекта учли критику и предложили более четкие критерии для получателей.

Кто сможет получить выплату?

Если законопроект будет принят, право на финансовую помощь получат определенные категории граждан. Основные условия для получения выплаты.

Гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории страны.

Наличие детей в возрасте от 6 до 18 лет, где 6 лет ребенку исполняется не позднее 1 сентября текущего года.

Дети с инвалидностью или ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны или попечители.

Мера поддержки охватывает широкий круг семей, включая тех, кто воспитывает детей с особыми потребностями. Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму на ребенка, который в 2025 году составляет 17 201 рубль . Это делает сумму ощутимой помощью для подготовки к школе.

Как будет оформляться выплата?

На текущий момент механизм начисления средств не определен. Рассматриваются два основных варианта.

Автоматическое зачисление на банковские счета без необходимости подачи заявления.

Оформление через портал Госуслуги или органы социальной защиты.

В случае принятия закона точный порядок станет известен ближе к началу учебного года. Для сравнения, в 2021 году единовременная выплата в размере 10 000 рублей на школьников оформлялась через Госуслуги или отделения Пенсионного фонда. Тогда процесс был максимально упрощен: родителям достаточно было подать заявление, а необходимые данные проверялись автоматически.

Региональные меры поддержки

Пока федеральный законопроект находится на рассмотрении, в некоторых регионах России уже действуют собственные программы поддержки семей с детьми школьного возраста. Размер и условия выплат зависят от региона.

В Москве многодетные и малообеспеченные семьи получают 13 987 рублей на школьника , а семьи с 10 и более детьми — до 41 955 рублей .

В Санкт-Петербурге многодетным семьям выплачивают 10 461 рубль на каждого ребенка-школьника .

В Алтайском крае первоклассникам из многодетных семей предоставляют 7 500 рублей, а ученикам других классов — 5 000 рублей .

В Подмосковье компенсация на школьную форму составляет 3 000–7 000 рублей для малоимущих и многодетных семей.

Для получения региональных выплат необходимо обращаться в местные органы социальной защиты или подавать заявку через региональные порталы Госуслуг. В некоторых субъектах вместо денежной помощи предоставляют школьные наборы с канцелярией и формой.

Несмотря на перспективу введения новой федеральной выплаты, важно учитывать несколько моментов. Законопроект еще не принят, и его судьба зависит от решения Государственной Думы. И даже в случае одобрения могут быть установлены дополнительные критерии, например, приоритет для малообеспеченных семей или семей с детьми-инвалидами.