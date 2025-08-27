Ушел из жизни видный деятель российской политики

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 27 августа

10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни видный деятель российской политики

Ушел из жизни видный деятель российской политики
726

Россия лишилась человека, чья решительность и профессионализм определили ее развитие в сложные годы перемен. Его лидерство в эпоху кризиса стало примером смелости и ответственности. Несмотря на противоречивые оценки, наследие этого политика продолжает формировать будущее региона.

Путь к губернаторству

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков Ивано-Франковской области. Его карьера началась с преподавательской деятельности после окончания Коломыйского педагогического училища в 1979 году. Позже он продолжил образование, завершив исторический факультет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в 1986 году и Академию народного хозяйства при правительстве РФ в 1994 году, где получил специальность менеджера высшей категории. Уже в молодости он проявил себя как активный общественный деятель, став народным депутатом СССР и членом межрегиональной депутатской группы. В 1991 году его назначили главой администрации Новгородской области, что стало началом долгого пути на посту руководителя региона.

Лидерство в непростые времена

Михаил Прусак возглавлял Новгородскую область с 1991 по 2007 год, из них с 1996 года в качестве губернатора. Его первый срок начался в сложный переходный период, когда страна переживала экономические и политические потрясения. Несмотря на трудности, он сумел провести регион через кризисные годы, внедряя смелые реформы. В 1993–1994 годах он инициировал эксперимент по замене местных налогов единым налогом на землю, что привлекло внимание к региону как к площадке для инновационных решений. Его профессионализм и готовность принимать непопулярные решения позволили области сделать значительные шаги в развитии инфраструктуры и экономики.

Избирательные триумфы

Прусак неоднократно подтверждал доверие жителей Новгородской области. В 1995 году он был избран главой администрации, набрав 56,17% голосов. В 1999 году его поддержали уже 91,56% избирателей, что стало одним из самых высоких показателей в истории региональных выборов. В 2003 году он вновь победил, получив 78,73% голосов. Эти результаты свидетельствуют о широкой поддержке его политики и умении находить общий язык с населением.

Ключевые достижения

За годы руководства Прусак оставил значительный след в развитии Новгородской области.

  • Внедрение налогового эксперимента в 1993–1994 годах, который стал примером для других регионов.
  • Развитие инфраструктуры области в условиях экономического кризиса.
  • Создание условий для привлечения инвестиций и укрепления экономики региона.
  • Представление интересов Новгородской области в Совете Федерации с 1996 по 2001 год.
  • Получение государственных наград, включая орден Дружбы и орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Политическая и общественная деятельность

Помимо губернаторства, Прусак активно участвовал в политической жизни страны. С 1996 по 2001 год он представлял Новгородскую область в Совете Федерации, возглавляя комитет по международным делам. В 2005 году он вступил в партию "Единая Россия" и руководил ее региональным отделением. В разные годы он был лидером Демократической партии России и представлял страну в Парламентской ассамблее Совета Европы. Его вклад в развитие парламентаризма был отмечен региональным почетным знаком в марте 2025 года.

Завершение карьеры

После ухода с поста губернатора в 2007 году Прусак занялся бизнесом, но столкнулся с финансовыми трудностями. В 2017 году его признали банкротом из-за долгов перед Россельхозбанком, а в 2021 году местная дума назначила ему ежемесячную выплату в связи с инвалидностью после инсульта. Несмотря на эти испытания, он оставался верен принципам и продолжал отстаивать интересы Новгородской области.

Михаил Прусак ушел из жизни 26 августа 2025 года в возрасте 65 лет. Его уход стал тяжелой утратой для региона. Врио губернатора Александр Дронов отметил, что Прусак всегда ценил доверие людей выше государственных наград. Его решительность и преданность делу сделали Новгородскую область сильнее, а его имя останется символом эпохи перемен. Соболезнования родным и близким выразили не только коллеги, но и тысячи жителей региона, для которых он стал примером настоящего лидера.

Шоу-бизнес в Telegram

27 августа 2025, 10:02
Фото: Freepik
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино

Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты"

Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?

Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?
В Государственную Думу внесен проект закона, который предусматривает ежегодную выплату семьям с детьми школьного возраста. Размер поддержки составляет 17 000 рублей на каждого ребенка. Средства предназначены для покрытия расходов на подготовку к учебному году: покупку формы, обуви, канцелярии и других необходимых вещей.

Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39

Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39
Спортивный мир понес невосполнимую утрату: выдающийся атлет, чья карьера вдохновляла тысячи людей, ушел из жизни, не дожив до 40 лет. Его путь от скромного строителя до лидера на международной арене стал символом упорства и преданности делу. Начало пути: от Нельсона до регбийных полей Шейн Кристи, родившийся 23 сентября 1985 года в Палмерстон-Норт, принадлежал к народности маори, представляя кланы Ngāti Kurawhatia и Te Āti Haunui-a-Pāpārangi.

Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас?

Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас?
"Будь счастлив в этот миг. Этот миг – твоя жизнь". Эти слова Омара Хайяма, выдающегося персидского мыслителя и поэта, содержат в себе глубокую мудрость, актуальную и сегодня. В своих рубаи Хайям делится простыми, но важными принципами счастья.

Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу

Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу
27 августа отмечается предпразднство – важный подготовительный день перед великим праздником Успения Богоматери. В этот день также вспоминается пророк Михей, который считается покровителем строителей. О чем вспоминают в Церкви 27 августа Пророк Михей относится к числу 12 малых пророков, которые оставили свои пророчества в Ветхом Завете.

"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям

"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям
"Новая волна" – это не только конкурс молодых исполнителей, но и выступления суперзвезд российской сцены. Некоторых из них можно увидеть только здесь или на телефестивале "Песня года", которые проводит композитор и продюсер Игорь Крутой. Например, Ирину Аллегрову. В последний раз Ирина Аллегрова выступала с сольными концертами более пяти лет назад.

Выбор читателей

26/08ВтрУшел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 25/08ПндЗвезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 26/08Втр"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 25/08ПндБеременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности