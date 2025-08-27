Ушел из жизни видный деятель российской политики

Россия лишилась человека, чья решительность и профессионализм определили ее развитие в сложные годы перемен. Его лидерство в эпоху кризиса стало примером смелости и ответственности. Несмотря на противоречивые оценки, наследие этого политика продолжает формировать будущее региона.

Путь к губернаторству

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков Ивано-Франковской области. Его карьера началась с преподавательской деятельности после окончания Коломыйского педагогического училища в 1979 году. Позже он продолжил образование, завершив исторический факультет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в 1986 году и Академию народного хозяйства при правительстве РФ в 1994 году, где получил специальность менеджера высшей категории. Уже в молодости он проявил себя как активный общественный деятель, став народным депутатом СССР и членом межрегиональной депутатской группы. В 1991 году его назначили главой администрации Новгородской области, что стало началом долгого пути на посту руководителя региона.

Лидерство в непростые времена

Михаил Прусак возглавлял Новгородскую область с 1991 по 2007 год, из них с 1996 года в качестве губернатора. Его первый срок начался в сложный переходный период, когда страна переживала экономические и политические потрясения. Несмотря на трудности, он сумел провести регион через кризисные годы, внедряя смелые реформы. В 1993–1994 годах он инициировал эксперимент по замене местных налогов единым налогом на землю, что привлекло внимание к региону как к площадке для инновационных решений. Его профессионализм и готовность принимать непопулярные решения позволили области сделать значительные шаги в развитии инфраструктуры и экономики.

Избирательные триумфы

Прусак неоднократно подтверждал доверие жителей Новгородской области. В 1995 году он был избран главой администрации, набрав 56,17% голосов. В 1999 году его поддержали уже 91,56% избирателей, что стало одним из самых высоких показателей в истории региональных выборов. В 2003 году он вновь победил, получив 78,73% голосов. Эти результаты свидетельствуют о широкой поддержке его политики и умении находить общий язык с населением.

Ключевые достижения

За годы руководства Прусак оставил значительный след в развитии Новгородской области.

Внедрение налогового эксперимента в 1993–1994 годах, который стал примером для других регионов.

Развитие инфраструктуры области в условиях экономического кризиса.

Создание условий для привлечения инвестиций и укрепления экономики региона.

Представление интересов Новгородской области в Совете Федерации с 1996 по 2001 год.

Получение государственных наград, включая орден Дружбы и орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Политическая и общественная деятельность

Помимо губернаторства, Прусак активно участвовал в политической жизни страны. С 1996 по 2001 год он представлял Новгородскую область в Совете Федерации, возглавляя комитет по международным делам. В 2005 году он вступил в партию "Единая Россия" и руководил ее региональным отделением. В разные годы он был лидером Демократической партии России и представлял страну в Парламентской ассамблее Совета Европы. Его вклад в развитие парламентаризма был отмечен региональным почетным знаком в марте 2025 года.

Завершение карьеры

После ухода с поста губернатора в 2007 году Прусак занялся бизнесом, но столкнулся с финансовыми трудностями. В 2017 году его признали банкротом из-за долгов перед Россельхозбанком, а в 2021 году местная дума назначила ему ежемесячную выплату в связи с инвалидностью после инсульта. Несмотря на эти испытания, он оставался верен принципам и продолжал отстаивать интересы Новгородской области.

Михаил Прусак ушел из жизни 26 августа 2025 года в возрасте 65 лет. Его уход стал тяжелой утратой для региона. Врио губернатора Александр Дронов отметил, что Прусак всегда ценил доверие людей выше государственных наград. Его решительность и преданность делу сделали Новгородскую область сильнее, а его имя останется символом эпохи перемен. Соболезнования родным и близким выразили не только коллеги, но и тысячи жителей региона, для которых он стал примером настоящего лидера.