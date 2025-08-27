Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39

Спортивный мир понес невосполнимую утрату: выдающийся атлет, чья карьера вдохновляла тысячи людей, ушел из жизни, не дожив до 40 лет. Его путь от скромного строителя до лидера на международной арене стал символом упорства и преданности делу.

Начало пути: от Нельсона до регбийных полей

Шейн Кристи, родившийся 23 сентября 1985 года в Палмерстон-Норт, принадлежал к народности маори, представляя кланы Ngāti Kurawhatia и Te Āti Haunui-a-Pāpārangi. Детство и юность прошли в Нельсоне, на севере Южного острова Новой Зеландии. Позже семья переехала в Веллингтон, где будущий спортсмен учился в колледже Аппер-Хатт. После школы он вернулся в родной Нельсон и шесть лет работал строителем, параллельно играя в регби за местные клубы. Именно в этот период началась его спортивная карьера: сначала в клубном турнире Тасмана, а затем в чемпионате Heartland за команду Buller в 2009 году.

Прорыв в провинциальном регби

Карьера Кристи в профессиональном регби началась в 2010 году, когда он дебютировал за команду Тасман Мако в Кубке ITM. В первом сезоне он провел пять матчей и забил две попытки, но команда заняла лишь 12-е место из 14. Следующий год оказался сложнее: Мако финишировали последними, несмотря на участие Кристи во всех десяти играх. Однако 2012 год стал переломным — команда поднялась на третье место в Чемпионшипе, а Кристи стал ключевым игроком, сыграв в десяти из одиннадцати матчей.

В 2013 году Тасман Мако под капитанством Кристи вышли в Премьер-лигу, одержав восемь побед в десяти играх регулярного сезона. Победа в финале над Хокс-Бей закрепила успех. В 2014 году команда впервые пробилась в финал Премьер-лиги, но уступила Таранаки. За эти годы Кристи заслужил репутацию надежного фланкера, а в 2015 и 2016 годах его команда стабильно выходила в плей-офф, что подтвердило его лидерские качества.

Супер Регби и международная арена

К 2013 году упорство Кристи принесло плоды: в 28 лет он подписал контракт с Крусейдерс — одной из самых титулованных команд Супер Регби. Конкуренция среди игроков оказалась жесткой, и он провел лишь один матч в сезоне. Однако это не сломило его. В 2014 году он присоединился к Хайлендерс из Данидина, где стал ключевым игроком, сыграв 14 матчей и забив две попытки. В 2015 году команда впервые в истории выиграла Супер Регби, но травма подколенного сухожилия помешала Кристи внести значительный вклад. В 2016 году он стал со-капитаном Хайлендерс и провел 11 матчей, несмотря на поражение в четвертьфинале.

На международной арене Кристи представлял Новую Зеландию в составе All Blacks Sevens в 2010–2011 годах и Māori All Blacks с 2012 года. Его дебют за Māori состоялся в матче против Leicester Tigers в 2012 году. В последующие годы он участвовал в турах по Великобритании, Северной Америке и Японии, демонстрируя стабильность и самоотдачу.

Борьба с последствиями травм

Карьера Кристи оборвалась в 2018 году из-за многочисленных сотрясений мозга, первое из которых он получил еще в подростковом возрасте. В 2016 году симптомы — головные боли, провалы в памяти, проблемы со зрением и речью, перепады настроения — стали невыносимыми. Это заставило его завершить карьеру в 32 года. Позже он стал активным защитником здоровья спортсменов, особенно после трагической потери друга и коллеги Билли Гайтона в 2023 году, у которого посмертно диагностировали хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ). Кристи основал Фонд Билли Гайтона, чтобы поддерживать игроков с подобными травмами, и публично заявил о намерении пожертвовать свой мозг для исследований.

Вклад в регби

Шейн Кристи оставил след не только на регбийном поле, но и за его пределами. Его карьера в Тасман Мако и Хайлендерс, а также выступления за Māori All Blacks вдохновляли молодых игроков. После завершения игровой карьеры он тренировал мужские и женские команды, передавая страсть к регби новому поколению. Его борьба за признание ХТЭ изменила отношение к травмам в спорте, сделав безопасность игроков приоритетом. Несмотря на трагический уход 27 августа 2025 года, его вклад продолжает жить в сердцах болельщиков и регбийного сообщества.