Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 27 августа

10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39

Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39
317

Спортивный мир понес невосполнимую утрату: выдающийся атлет, чья карьера вдохновляла тысячи людей, ушел из жизни, не дожив до 40 лет. Его путь от скромного строителя до лидера на международной арене стал символом упорства и преданности делу.

Начало пути: от Нельсона до регбийных полей

Шейн Кристи, родившийся 23 сентября 1985 года в Палмерстон-Норт, принадлежал к народности маори, представляя кланы Ngāti Kurawhatia и Te Āti Haunui-a-Pāpārangi. Детство и юность прошли в Нельсоне, на севере Южного острова Новой Зеландии. Позже семья переехала в Веллингтон, где будущий спортсмен учился в колледже Аппер-Хатт. После школы он вернулся в родной Нельсон и шесть лет работал строителем, параллельно играя в регби за местные клубы. Именно в этот период началась его спортивная карьера: сначала в клубном турнире Тасмана, а затем в чемпионате Heartland за команду Buller в 2009 году.

Прорыв в провинциальном регби

Карьера Кристи в профессиональном регби началась в 2010 году, когда он дебютировал за команду Тасман Мако в Кубке ITM. В первом сезоне он провел пять матчей и забил две попытки, но команда заняла лишь 12-е место из 14. Следующий год оказался сложнее: Мако финишировали последними, несмотря на участие Кристи во всех десяти играх. Однако 2012 год стал переломным — команда поднялась на третье место в Чемпионшипе, а Кристи стал ключевым игроком, сыграв в десяти из одиннадцати матчей.

В 2013 году Тасман Мако под капитанством Кристи вышли в Премьер-лигу, одержав восемь побед в десяти играх регулярного сезона. Победа в финале над Хокс-Бей закрепила успех. В 2014 году команда впервые пробилась в финал Премьер-лиги, но уступила Таранаки. За эти годы Кристи заслужил репутацию надежного фланкера, а в 2015 и 2016 годах его команда стабильно выходила в плей-офф, что подтвердило его лидерские качества.

Супер Регби и международная арена

К 2013 году упорство Кристи принесло плоды: в 28 лет он подписал контракт с Крусейдерс — одной из самых титулованных команд Супер Регби. Конкуренция среди игроков оказалась жесткой, и он провел лишь один матч в сезоне. Однако это не сломило его. В 2014 году он присоединился к Хайлендерс из Данидина, где стал ключевым игроком, сыграв 14 матчей и забив две попытки. В 2015 году команда впервые в истории выиграла Супер Регби, но травма подколенного сухожилия помешала Кристи внести значительный вклад. В 2016 году он стал со-капитаном Хайлендерс и провел 11 матчей, несмотря на поражение в четвертьфинале.

На международной арене Кристи представлял Новую Зеландию в составе All Blacks Sevens в 2010–2011 годах и Māori All Blacks с 2012 года. Его дебют за Māori состоялся в матче против Leicester Tigers в 2012 году. В последующие годы он участвовал в турах по Великобритании, Северной Америке и Японии, демонстрируя стабильность и самоотдачу.

Борьба с последствиями травм

Карьера Кристи оборвалась в 2018 году из-за многочисленных сотрясений мозга, первое из которых он получил еще в подростковом возрасте. В 2016 году симптомы — головные боли, провалы в памяти, проблемы со зрением и речью, перепады настроения — стали невыносимыми. Это заставило его завершить карьеру в 32 года. Позже он стал активным защитником здоровья спортсменов, особенно после трагической потери друга и коллеги Билли Гайтона в 2023 году, у которого посмертно диагностировали хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ). Кристи основал Фонд Билли Гайтона, чтобы поддерживать игроков с подобными травмами, и публично заявил о намерении пожертвовать свой мозг для исследований.

Вклад в регби

Шейн Кристи оставил след не только на регбийном поле, но и за его пределами. Его карьера в Тасман Мако и Хайлендерс, а также выступления за Māori All Blacks вдохновляли молодых игроков. После завершения игровой карьеры он тренировал мужские и женские команды, передавая страсть к регби новому поколению. Его борьба за признание ХТЭ изменила отношение к травмам в спорте, сделав безопасность игроков приоритетом. Несмотря на трагический уход 27 августа 2025 года, его вклад продолжает жить в сердцах болельщиков и регбийного сообщества.

Шоу-бизнес в Telegram

27 августа 2025, 08:19
Фото: Freepik
Stuff.co.nz✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса

По теме

Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты"

Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала"

Ушел из жизни видный деятель российской политики

Ушел из жизни видный деятель российской политики
Россия лишилась человека, чья решительность и профессионализм определили ее развитие в сложные годы перемен. Его лидерство в эпоху кризиса стало примером смелости и ответственности. Несмотря на противоречивые оценки, наследие этого политика продолжает формировать будущее региона. Путь к губернаторству Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков Ивано-Франковской области.

Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?

Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?
В Государственную Думу внесен проект закона, который предусматривает ежегодную выплату семьям с детьми школьного возраста. Размер поддержки составляет 17 000 рублей на каждого ребенка. Средства предназначены для покрытия расходов на подготовку к учебному году: покупку формы, обуви, канцелярии и других необходимых вещей.

Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас?

Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас?
"Будь счастлив в этот миг. Этот миг – твоя жизнь". Эти слова Омара Хайяма, выдающегося персидского мыслителя и поэта, содержат в себе глубокую мудрость, актуальную и сегодня. В своих рубаи Хайям делится простыми, но важными принципами счастья.

Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу

Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу
27 августа отмечается предпразднство – важный подготовительный день перед великим праздником Успения Богоматери. В этот день также вспоминается пророк Михей, который считается покровителем строителей. О чем вспоминают в Церкви 27 августа Пророк Михей относится к числу 12 малых пророков, которые оставили свои пророчества в Ветхом Завете.

"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям

"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям
"Новая волна" – это не только конкурс молодых исполнителей, но и выступления суперзвезд российской сцены. Некоторых из них можно увидеть только здесь или на телефестивале "Песня года", которые проводит композитор и продюсер Игорь Крутой. Например, Ирину Аллегрову. В последний раз Ирина Аллегрова выступала с сольными концертами более пяти лет назад.

Выбор читателей

26/08ВтрУшел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 25/08ПндЗвезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 26/08Втр"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 25/08ПндБеременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности