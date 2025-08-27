Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Среда 27 августа

03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 00:53Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать 22:10Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды 21:10 Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов? 18:08Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров 15:40Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни
"Новая волна" – это не только конкурс молодых исполнителей, но и выступления суперзвезд российской сцены. Некоторых из них можно увидеть только здесь или на телефестивале "Песня года", которые проводит композитор и продюсер Игорь Крутой. Например, Ирину Аллегрову.

В последний раз Ирина Аллегрова выступала с сольными концертами более пяти лет назад. Потом началась пандемия, которую сменила специальная военная операция. Из-за всех этих драматических событий артистке захотелось поговорить с публикой на другие темы, петь более серьезные и зрелые песни, соответствующие ее возрасту и сегодняшнему миропониманию – да и просто устала от "Императрицы" и "Младшего лейтенанта".

Фото: Дни.ру

Есть и еще одна объективная причина – возраст. "Мне тяжело уже, – объяснила 73-летняя артистка поклонникам, почему больше не дает сольных концертов. – Вы не хотите признать, сколько мне лет уже! Хотя иногда кажется, что да, я еще смогу".

И на "Новой волне" в Казани был тот самый случай – певица смогла. Смогла не только приехать поездом в столицу Татарстана, но и представить на закрытии конкурса две премьеры. "Все думают, что закончилось что-то, а вот и нет", – сказала певица о новых песнях. И обратилась к собравшимся в зале New Wave Hall c просьбой о поддержке: "Я, честно говоря, очень нервничаю, но все надежда на вас!" В Казани, помимо знаменитых "Не опоздай" и "Незаконченный роман", она спела две новые песни Игоря Крутого – "У окна" и "Я – женщина". Мелодичные, красивые, светлые, умные, запоминающиеся – маэстро других и не пишет. Тем более, Аллегрову, по собственному признанию Крутого, он считает "главной певицей своей жизни". Ведь сотрудничают они аж с 1996 года, когда вышла программа "Я тучи разведу руками".

Фото: Дни.ру

Судя по реакции зала, новые композиции людям понравились – Аллегрову и Крутого зал провожал стоя и криками: "Спасибо!" А Народная артистка пообещала поклонникам скорую новую встречу – в декабре на фестивале "Песня года" в Москве.

27 августа 2025, 01:21
Фото: Дни.ру
27 августа отмечается предпразднство – важный подготовительный день перед великим праздником Успения Богоматери. В этот день также вспоминается пророк Михей, который считается покровителем строителей. О чем вспоминают в Церкви 27 августа Пророк Михей относится к числу 12 малых пророков, которые оставили свои пророчества в Ветхом Завете.

Французский актер и режиссер Стефан Буке ушел из жизни на 58-м году, оставив после себя богатое наследие в мире искусства. Его уход наступил в ночь на 24 августа и стал тяжелой утратой для поклонников и коллег. Жизнь и карьера Стефан Буке родился в Париже в 1967 году.

Жизнь Максима, 27-летнего менеджера по продажам из небольшого уральского городка, казалась вполне предсказуемой. Стабильная работа, зарплата в 25 тысяч рублей (это был 2019 год), любимая девушка Люда, которая училась на врача, – все шло своим чередом. Но одна поездка в Челябинск перевернула его мир с ног на голову, запустив цепочку событий, которые привели к долгам, разбитому сердцу и сложному выбору, от которого зависит будущее. Имена в этой истории изменены, чтобы избежать совпадений, но сама история основана на реальных событиях.

Анна Семенович заметно постройнела. Это оценили и коллеги, и журналисты, работавшие на "Новой волне" в Казани. Корреспондент "Дни.ру" узнал секрет похудения певицы. "Когда я занималась фигурным катанием, то у меня было по три тренировки в день – проводила по четыре часа на льду и по три часа в зале, – вспоминает Анна.

Союз музыкантов Молдовы с глубокой скорбью сообщил о том, что не стало народной артистки Маргареты Ивануш – яркой и незабвенной иконы молдавской музыкальной сцены. Ее уход оставил огромную пустоту в сердцах поклонников и коллег. Трагическая весть "С глубоким уважением и благодарностью мы скорбим о невосполнимой утрате артистки, которая озаряла сердца людей и преображала душу в музыку.

