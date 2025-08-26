Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены

Союз музыкантов Молдовы с глубокой скорбью сообщил о том, что не стало народной артистки Маргареты Ивануш – яркой и незабвенной иконы молдавской музыкальной сцены. Ее уход оставил огромную пустоту в сердцах поклонников и коллег.

Трагическая весть

"С глубоким уважением и благодарностью мы скорбим о невосполнимой утрате артистки, которая озаряла сердца людей и преображала душу в музыку. Эхо её голоса навсегда останется в наших сердцах", — говорится в официальном заявлении Союза музыкантов.

Подробности церемонии прощания и похорон будут сообщены позже.

Жизненный путь Маргареты Ивануш

Маргарета Ивануш родилась 13 сентября 1949 года в Хабаровском крае, Россия. Её семья имела сложную историю, отмеченную политической активностью и преследованиями.

• Отец: Василий Ивануш получил элитное образование в Москве.

• Музыка с детства: Любовь к музыке передалась дочери с ранних лет. Она начала петь в возрасте пяти лет.

Образование и карьера

После школьных лет в Гомеле и Бухаресте, где в 1964 году она окончила лицей им. Спиру Харета, Маргарета поступила:

• Музыкальное училище: Гомельское музыкальное училище имени Н.Ф. Соколовского (окончила в 1971 году).

• Дебют: Сольный дебют в Гомельской филармонии.

Профессиональная деятельность

Маргарета работала в различных ансамблях:

• Ансамбль "Жок" (1976-1977)

• Ансамбль Orizont (с 1977 года)

• Ансамбль Rapsodia Национальной филармонии (1985-1986)

Достижения

• Заслуженная артистка Республики Молдова (1984)

• Гран-при фестиваля «Золотая хризантема» в Тырговиште (1992), звание "Королева романса"

Влияние на музыкальную сцену

Маргарета Ивануш вдохновляла целые поколения артистов:

• Преподавание: Вокал в Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе.

• Членство в жюри: Участие в престижных международных конкурсах.

Наследие

Маргарета Ивануш оставалась знаковой фигурой музыкальной сцены, известной своим неповторимым голосом и эмоциональным исполнением. Ее творчество продолжает жить в сердцах поклонников, а ее вклад в молдавскую культуру останется незабываемым.

Уход из жизни Маргареты Ивануш стал тяжелой утратой для всей музыкальной общественности. Ее талант, преданность делу и любовь к музыке навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье слышать ее голос и наслаждаться ее искусством. Маргарета Ивануш была не просто артисткой — она была символом музыкального вдохновения и эмоциональной глубины, которые продолжат жить в сердцах людей.