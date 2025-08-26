Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Вторник 26 августа

13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 00:53Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать 22:10Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды 21:10 Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов? 18:08Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров 15:40Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни 13:12На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы 12:07Тайная история обычных вещей: зачем на самом деле нужна эта маленькая деталь в вашей джинсах? 11:31Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам" 09:11Мир кино осиротел: ушел из жизни человек, создававший легенд мира искусства 00:54День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам

Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам
141

Загородный дом для многих является местом отдыха, а для кого-то – полноценным рабочим пространством.

Однако, вне зависимости от назначения, на даче часто хранятся ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. В зимний период, когда дачи остаются пустыми, важно предпринять меры для защиты своего имущества. Рассмотрим пять простых советов, которые помогут обезопасить ваш загородный дом от воров.

1. Освещение на участке

Одним из самых простых и эффективных способов отпугнуть воров является установка уличных светодиодных ламп с датчиками движения.

• Где установить: При входе на дачу и по всему периметру участка.

• Как работает: При приближении человека лампы включаются, создавая видимость присутствия хозяев.

Такое освещение не только отпугнет злоумышленников, но и сообщит соседям о том, что на участке кто-то есть.

2. Самодельная сигнализация

Создание простой сигнализации своими руками может стать отличным решением для защиты дачи.

• Что потребуется:

– Старый кнопочный телефон

– Светодиод

– Датчик движения

Как сделать: Разберите телефон, закрепите датчик на одной из кнопок и протестируйте механизм. При приближении объекта датчик сработает, подавая сигнал.

3. Муляжи камер видеонаблюдения

Установка настоящих камер может быть затратной, но муляжи могут оказаться не менее эффективными.

• Преимущества:

– Воры не могут знать, установлена ли настоящая камера или муляж.

– Муляжи стоят значительно дешевле и могут спугнуть злоумышленников.

Разместите муляжи в видимых местах, чтобы создать впечатление, что ваш участок находится под наблюдением.

4. Наклейки и предупреждения

Размещение наклеек с надписями типа «Объект под охраной» или «Ведется видеонаблюдение» может увеличить шансы на то, что воры решат обойти ваш дом стороной.

• Где разместить: На воротах, окнах и других видимых местах.

• Эффект: Создание иллюзии безопасности может отпугнуть потенциальных преступников.

5. Правильное хранение ценностей

Чтобы минимизировать риски кражи, важно правильно хранить ценные вещи.

• Рекомендации:

– Избегайте использования навесных замков, так как их легко сломать.

– Прячьте ценности в тайниках — сейфах или скрытых местах (подвал, чердак).

– Увозите самые ценные вещи с собой домой.

Чем выше и неприступнее будет ваше хранилище, тем надежнее оно будет защищено от воров.

Защита загородного дома от воров — это комплекс мер, который включает в себя как физические барьеры, так и психологические приемы. Следуя этим простым советам, вы сможете значительно повысить уровень безопасности вашего дачного участка зимой. Помните, что лучше предотвратить кражу, чем потом сожалеть о потерянном имуществе.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2025, 12:41
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации

Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов

Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов
В мире хоккея существуют истории, которые кажутся почти невероятными. Одна из них связана с человеком, чьи методы воспитания игроков вызывали споры, но результаты говорят сами за себя. Этот тренер, чья репутация опережала его, помог раскрыть потенциал многих звезд, превратив их в настоящих мастеров. Его подходы к тренировкам, порой жесткие, оставили след в истории российского спорта. Кто такой Сергей Николаев? Сергей Николаев, больше известный как Сеич, — фигура легендарная в хоккейных кругах.

Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты"

Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты"
Российская сцена и экран потеряли яркую звезду. В понедельник, 25 августа 2025 года, трагическая новость потрясла поклонников театра и кино: не стало артиста, чьи роли запомнились миллионам. Он ушел из жизни всего за неделю до своего юбилея, оставив после себя богатое творческое наследие и неизгладимый след в сердцах зрителей. Путь к славе: от Щукинского училища до большой сцены Алексей Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве.

Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому

Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому
Домашние заготовки – это не только способ сохранить урожай, но и возможность порадовать себя и близких вкусными блюдами в зимний период. В России квашеная капуста и консервированные овощи занимают особое место на столе.

Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт

Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт
Неожиданный конфликт между футбольным тренером Олегом Романцевым и звездами фигурного катания вскрыл старые стереотипы и заставил задуматься о различиях между видами спорта. Все началось с резкого заявления Романцева, который, разбирая матч Спартака и Зенита, неожиданно сравнил симуляции футболистов с фигурным катанием. Это вызвало бурю эмоций у легенд фигурного катания, и спор вышел далеко за пределы футбольного поля. Романцев против симуляций: что сказал тренер Олег Романцев, чья карьера в Спартаке насчитывает 13 лет успехов, а ныне советник Пари НН, комментировал ничью в матче Спартака и Зенита (2:2).

Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола

Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола
В спорте, где яркие звезды часто затмевают тихих героев, уход этого спортсмена стал утратой для болельщиков. Его путь от молодежной команды родного города до профессиональных полей был полон упорства и скромности. Начало пути в родном городе Пол Энтони Джонсон родился 19 сентября 1955 года в Сток-он-Тренте, городе, где футбол был не просто спортом, а частью жизни.

Выбор читателей

25/08ПндУшел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 25/08ПндЗвезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 25/08ПндНевосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 25/08ПндБеременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 25/08ПндЕсть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 26/08Втр"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез