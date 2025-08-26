Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому

Домашние заготовки – это не только способ сохранить урожай, но и возможность порадовать себя и близких вкусными блюдами в зимний период.

В России квашеная капуста и консервированные овощи занимают особое место на столе. Однако, многие не знают, что Луна и ее фазы могут оказать влияние на качество и срок хранения этих заготовок. Рассмотрим, как правильно планировать домашние заготовки в 2025 году, опираясь на Лунный календарь.

Влияние Луны на заготовки

1. Фазы Луны: Луна проходит через несколько фаз: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Каждая из этих фаз влияет на рост и развитие растений.

2. Знаки Зодиака: Луна также перемещается по знакам Зодиака, что влияет на определенные продукты. Например, знаки Девы, Рыб и Рака считаются неблагоприятными для заготовок.

3. Полнолуние: В дни полнолуний лучше избегать консервации и квашения, так как продукты могут быстро портиться.

Когда не стоит делать заготовки

• Полнолуние: Продукты, консервированные в это время, часто теряют свои вкусовые качества.

• Знаки Девы, Рыб и Рака: В эти дни продукты могут плесневеть и портиться.

Лучшие дни для заготовок в 2025 году

Лучшие дни для домашних заготовок — это убывающая Луна в знаках Овна, Тельца, Льва, Козерога и Скорпиона. Особенно удачны дни Скорпиона для длительного хранения продуктов.

Периоды заготовок по месяцам

Август

• Консервирование: 12-16, 21-22

• Квашение, засолка: 3-5, 31

• Изготовление соков и варенья: 10-12, 18-20

• Сбор и сушка зелени: 16-18, 21-22

• Заморозка ягод и плодов: 3-5, 21-22, 31

Неблагоприятные дни: 8-12, 24-25

Сентябрь

• Консервирование: 9-12, 17-19

• Квашение, засолка: 1, 27-28

• Изготовление соков и варенья: 8, 15-16

• Сбор и сушка грибов: 6, 13-14, 17-19

Неблагоприятные дни: 4-8, 19-20

Октябрь

• Консервирование: 8-9, 14-16

• Квашение, засолка: 1, 12-14, 22-23

• Сбор урожая капусты на хранение: 14-16

Неблагоприятные дни: 2-5, 7, 17-18, 29-31

Как правильно квасить капусту

1. Выбор сорта: Используйте поздние сорта капусты.

2. Специи: Добавьте тмин или корень сельдерея для улучшения вкуса.

3. Температура: Квасите капусту при температуре от +15 до +20 °C.

Когда квасить капусту по Лунному календарю

Лучше всего квасить капусту в дни убывающей Луны в знаках Овна или Тельца. Избегайте квашения в дни полнолуний и в знаках Девы и Рыб.

Планирование домашних заготовок по Лунному календарю может значительно повысить качество ваших консерваций и квашеных продуктов. Следуя рекомендациям по фазам Луны и знакам Зодиака, вы сможете наслаждаться вкусными и полезными заготовками на протяжении всей зимы. Не забывайте учитывать неблагоприятные дни и выбирайте лучшие моменты для работы на кухне.