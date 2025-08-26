Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Вторник 26 августа

Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона
Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона

Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона
238

Мир прощается с великой теннисисткой, которая выигрывала Уимблдон. Ее имя вошло в историю спорта.

Флоренс Анджела Маргарет Мортимер родилась 21 апреля 1932 года в Плимуте, в семье застройщика и его жены. Детство прошло в условиях Второй мировой войны. В 1940 году, спасаясь от бомбежек, Анджела вместе с сестрой Дженефер была эвакуирована в Дартмур, к бабушке. Жизнь в деревне закалила характер: однажды, играя на болоте, дети наткнулись на неразорвавшуюся бомбу. Осторожно выкопав находку, они избежали трагедии, но ярость бабушки надолго запомнилась будущей чемпионке.

Теннис вошел в жизнь Анджелы только в 15 лет. Школьный корт во время войны использовался для выгула кур, а ракеток и мячей катастрофически не хватало. Несмотря на это, вместе с сестрой она оттачивала мастерство в неформальных играх и даже выиграла школьный чемпионат Плимута в парном разряде. Встреча с тренером Артуром Робертсом стала судьбоносной. Хотя он сначала отказался тренировать Анджелу, посчитав ее слишком взрослой, ее упорство, проявленное в многочасовых тренировках у стены, убедило его дать шанс.

Первые шаги и борьба с трудностями

После войны семья распалась, и Анджела с матерью переехала в Кингскерсвелл. Мать мечтала о светской жизни для дочери, но та предпочитала корт шумным вечеринкам. Денег на турниры не хватало, и Анджела нередко ночевала на вокзале, ожидая утреннего поезда домой. Ее наставник Артур Робертс и подруга Рос Буллейд, талантливая теннисистка, стали опорой в юности. Именно против Рос Анджела начала оттачивать свои навыки, постепенно переходя от поражений к победам.

На первом взрослом турнире в Саттоне в 17 лет Анджела довела Рос до изнурительных трех сетов. Позже, на региональных турнирах во Франции, она четыре раза обыграла соперницу на медленном грунте, который идеально подходил для ее тактической игры с задней линии. Эти победы заложили основу для будущего успеха.

Прорыв на мировой арене

Карьера Анджелы Мортимер стремительно набирала обороты в 1950-х годах. Первый взрослый Уимблдон в 1950 году закончился поражением в квалификации, но наблюдение за звездами, такими как Луиза Бро и Дорис Харт, вдохновило ее на новые свершения. В 1955 году она совершила прорыв, выиграв Открытый чемпионат Франции, одолев в финале Дороти Нод со счетом 2:6, 7:5, 10:8. Эта победа стала первой для британки на турнирах Большого шлема с 1937 года.

В 1958 году Анджела добавила в копилку титул чемпионата Австралии, обыграв подругу Лоррейн Коглан. На Уимблдоне она дошла до финала, но уступила мощной Алтее Гибсон. Несмотря на прогрессирующую глухоту, которая осложняла общение, Анджела использовала ее как преимущество, отгораживаясь от внешнего шума и полностью сосредотачиваясь на игре.

Триумф на Уимблдоне 1961 года

К 1961 году Анджела Мортимер достигла пика карьеры. В возрасте 29 лет она вышла в финал Уимблдона, где встретилась с юной звездой Кристин Трумэн. Матч стал первым чисто британским финалом с 1914 года. Трумэн, обладавшая мощной подачей и форхендом, повела в счете, но травма бедра и скользкая трава изменили ход игры. Анджела, заметив слабость соперницы, мастерски использовала укороченные удары и точные пасы, выиграв со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Эта победа сделала ее первой британской чемпионкой Уимблдона за 24 года.

Достижения Анджелы Мортимер

  • Три титула Большого шлема: Открытый чемпионат Франции (1955), чемпионат Австралии (1958), Уимблдон (1961).
  • Победа в парном разряде Уимблдона 1955 года с Энн Шилкок.
  • Капитан сборной Великобритании на Кубке Уайтмана (1964–1970), с победой в 1968 году.
  • Член Ордена Британской империи (1967).
  • Включение в Зал теннисной славы (1993).

Жизнь после корта

После триумфа на Уимблдоне Анджела продолжила выступления, дойдя до полуфинала чемпионата США в 1961 году. В 1962 году она завершила карьеру в одиночном разряде, сосредоточившись на роли капитана сборной Великобритании. В 1967 году она вышла замуж за теннисиста и журналиста Джона Барретта, с которым позже стала второй супружеской парой в Зале теннисной славы. Их дом неподалеку от Всеанглийского клуба стал местом встреч с друзьями и партиями в бридж.

В 2004 году перед Всеанглийским клубом установили бронзовый бюст Анджелы Мортимер, увековечив ее вклад в британский теннис. До последних дней, несмотря на возраст и глухоту, она сохраняла связь с любимым спортом, посещая Уимблдон и вдохновляя новые поколения.

Наследие Мисс Трезвость

Анджела Мортимер, прозванная Мисс Трезвость за сдержанность и отсутствие театральности, доказала, что успех в теннисе — это не только сила и талант, но и упорство, дисциплина и вера в себя. Ее путь от скромной девочки из Плимута до чемпионки Уимблдона — пример того, как решимость может преодолеть любые преграды. Ее история продолжает вдохновлять, напоминая, что величие рождается в тишине труда и самоотдачи.

26 августа 2025, 08:11
Фото: Freepik
Telegraph.co.uk✓ Надежный источник

