Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Вторник 26 августа

03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 00:53Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать 22:10Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды 21:10 Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов? 18:08Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров 15:40Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни 13:12На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы 12:07Тайная история обычных вещей: зачем на самом деле нужна эта маленькая деталь в вашей джинсах? 11:31Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам" 09:11Мир кино осиротел: ушел из жизни человек, создававший легенд мира искусства 00:54День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 09:30Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения 06:51Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова 03:08Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах 00:21Продуктивные выходные: как наладить баланс между отдыхом и делами 22:00Наши бабушки учили, как строить семью: 4 "устаревших" совета, которые работают до сих пор 21:08Лицо без отеков за 5 минут: секретный продукт из вашего холодильника, который работает лучше дорогих патчей 20:01Именно это мешает вам разбогатеть – так считал еще Сократ 18:56Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор? 18:36Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 18:09"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии 17:43"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез

"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез
73

На красной дорожке очередного дня "Новой волны" Яна Рудковская появилась в дизайнерском платье, с дорогой сумкой. Но на левой руке самого известного продюсера страны был ортез – медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы. Что случилось?

"У меня проблема с рукой, – заявила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Яна Рудковская. – Проблема заключается конкретно с сухожилием и лучевым нервом. Поэтому почти месяц в хожу в ортезе. Вот два дня не носила его, и началось обострение".

По словам Яны, это у дала знать о себе травма, полученная при игре в падел-теннис (командная игра на закрытом корте, сочетающая элементы тенниса и сквоша – Прим. ред.). "Плюс очень долго однотипно держала телефон в руке, – рассказала Рудковская. – В итоге большая проблема – если не поможет ортез, придется делать операцию".

Ортез в данном случае нужен для того, чтобы рука не провисала и, как следствие, не было болезненных ощущений в области сухожилий.

Фото: Дни.ру

Стоит напомнить, что чуть больше недели назад Яна Рудковская нашла хорошего хирурга для Алексея Чумакова, который сделал музыканту сложную пятичасовую операцию. У певца лопнули два диска — один пережал нерв, другой затронул спинной мозг. Врачи настояли на экстренном вмешательстве. Помог же Чумакову врач, который в свое время оперировал мужа Рудковской – фигуриста Евгения Плющенко.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2025, 03:27
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости

По теме

Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера
Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье

Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье
26 августа по народному календарю отмечается день Тихона Страстного. Этот день посвящен Тихону Задонскому, выдающемуся православному богослову XVIII века, который оставил значительное наследие в духовной жизни России.

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой
Осень – это время, когда природа щедро одаривает нас разнообразием овощей и фруктов. Питание сезонными продуктами стало важным аспектом для тех, кто заботится о своем здоровье и бюджете.

80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани

80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани
Выступление артиста отменено. На "Новой волне" в Казани Юрий Антонов должен был исполнить три свои главные хита – "Не забывай", "От печали до радости", "Летящей походкой".

Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?

Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?
Дневная сонливость мешает наслаждаться жизнью, снижает продуктивность и порой становится настоящей проблемой. Оказывается, причина может скрываться в тарелке. Некоторые продукты, которые кажутся безобидными, способны вызывать усталость даже после полноценного ночного сна. Кто раскрыл причину усталости? Сомнолог Тарик Факих, специалист по нарушениям сна, рассказал в интервью изданию Infobae о связи питания и дневной сонливости.

Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино

Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино
Мир кино понес утрату. Ушел из жизни Джерри Эдлер, известный благодаря своей роли Хэша Рабкина в культовом сериале "Клан Сопрано". Об этом сообщила семья актера, подтвердив его уход на 97-м году жизни.

Выбор читателей

25/08ПндУшел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 25/08ПндНевосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 25/08ПндЗвезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 25/08ПндЕсть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 25/08ПндБеременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 24/08ВскСын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам"