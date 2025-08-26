"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез

На красной дорожке очередного дня "Новой волны" Яна Рудковская появилась в дизайнерском платье, с дорогой сумкой. Но на левой руке самого известного продюсера страны был ортез – медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы. Что случилось?

"У меня проблема с рукой, – заявила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Яна Рудковская. – Проблема заключается конкретно с сухожилием и лучевым нервом. Поэтому почти месяц в хожу в ортезе. Вот два дня не носила его, и началось обострение".

По словам Яны, это у дала знать о себе травма, полученная при игре в падел-теннис (командная игра на закрытом корте, сочетающая элементы тенниса и сквоша – Прим. ред.). "Плюс очень долго однотипно держала телефон в руке, – рассказала Рудковская. – В итоге большая проблема – если не поможет ортез, придется делать операцию".

Ортез в данном случае нужен для того, чтобы рука не провисала и, как следствие, не было болезненных ощущений в области сухожилий.

Стоит напомнить, что чуть больше недели назад Яна Рудковская нашла хорошего хирурга для Алексея Чумакова, который сделал музыканту сложную пятичасовую операцию. У певца лопнули два диска — один пережал нерв, другой затронул спинной мозг. Врачи настояли на экстренном вмешательстве. Помог же Чумакову врач, который в свое время оперировал мужа Рудковской – фигуриста Евгения Плющенко.