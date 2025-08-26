Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Понедельник 25 августа

00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой
Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой
125

Осень – это время, когда природа щедро одаривает нас разнообразием овощей и фруктов.

Питание сезонными продуктами стало важным аспектом для тех, кто заботится о своем здоровье и бюджете. Осенние продукты не только вкусные, но и максимально полезные. Давайте рассмотрим некоторые из них подробнее.

1. Батат

Батат, или сладкий картофель, хоть и не растет в России, завоевал популярность благодаря своим полезным свойствам. Он:

• Содержит много клетчатки: помогает улучшить пищеварение.

• Имеет низкий гликемический индекс: подходит для диабетиков.

• Богат витаминами: особенно витамином Е и бета-каротином.

Батат можно употреблять в сыром виде, отваривать или запекать. Его яркий цвет и сладковатый вкус делают его отличным дополнением к любым блюдам.

2. Брокколи

Брокколи — это настоящий суперфуд, который:

• Низкокалорийный: отлично подходит для диет.

• Содержит много витамина C: укрепляет иммунную систему.

• Богата минералами: кальций, магний и калий в легко усваиваемой форме.

Для сохранения всех полезных свойств брокколи лучше употреблять ее сырой или готовить на пару. Замороженная брокколи также сохраняет свою питательную ценность.

3. Тыква

Тыква — это не только символ Хэллоуина, но и источник множества полезных веществ:

• Витамины группы B: поддерживают нервную систему.

• Калий и железо: важны для сердечно-сосудистой системы.

• Клетчатка: способствует нормализации пищеварения.

Тыква может быть использована в различных блюдах, от супов до десертов, и придаст им особый вкус.

4. Свекла

Свекла — это универсальный овощ, который:

• Содержит антиоксиданты: защищают организм от свободных радикалов.

• Богата витаминами группы B и минералами: железо и кобальт поддерживают здоровье крови.

Свеклу можно есть сырой, вареной или запеченной. Она часто используется в салатах, борщах и даже в соках.

5. Клюква

Клюква — это не просто вкусная ягода, но и мощный источник здоровья:

• Предотвращает заболевания: сердечно-сосудистые болезни, инфекции мочевыводящих путей.

• Богата антиоксидантами: помогает бороться с воспалительными процессами.

Клюкву можно использовать в качестве добавки к десертам, соусам или просто есть свежей.

6. Айва

Айва — это уникальный фрукт с множеством полезных свойств:

• Улучшает пищеварение: помогает при изжоге и язве желудка.

• Снижает жирность мясных блюд: прекрасно сочетается с мясом.

Айву можно использовать для приготовления варенья, джемов или компотов, а также добавлять в мясные блюда для улучшения вкуса.

Осень предлагает нам богатый выбор овощей и фруктов, которые не только радуют своим вкусом, но и приносят огромную пользу для здоровья. Включив в свой рацион батат, брокколи, тыкву, свеклу, клюкву и айву, вы сможете укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и просто наслаждаться вкусом сезонных продуктов.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2025, 00:14
Фото: Freepik
Дни.ру• Требует проверки

80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани

80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани
Выступление артиста отменено. На "Новой волне" в Казани Юрий Антонов должен был исполнить три свои главные хита – "Не забывай", "От печали до радости", "Летящей походкой".

Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?

Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?
Дневная сонливость мешает наслаждаться жизнью, снижает продуктивность и порой становится настоящей проблемой. Оказывается, причина может скрываться в тарелке. Некоторые продукты, которые кажутся безобидными, способны вызывать усталость даже после полноценного ночного сна. Кто раскрыл причину усталости? Сомнолог Тарик Факих, специалист по нарушениям сна, рассказал в интервью изданию Infobae о связи питания и дневной сонливости.

Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино

Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино
Мир кино понес утрату. Ушел из жизни Джерри Эдлер, известный благодаря своей роли Хэша Рабкина в культовом сериале "Клан Сопрано". Об этом сообщила семья актера, подтвердив его уход на 97-м году жизни.

95 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера

95 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера
Георгий Данелия – выдающийся советский и российский режиссер, чьи фильмы стали классикой отечественного кино. Его работы наполнены тонким юмором, глубокими размышлениями о жизни и искренними эмоциями.

Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?

Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?
Сергей Крылов – имя, которое в 90-е годы звучало повсюду. Его хиты, такие как Девочка моя и Стюардесса по имени Жанна, напевала вся страна. Эксцентричный шоумен, харизматичный артист и человек с непростой судьбой – он был в центре внимания. Но сегодня о нем говорят как о затворнике, чья жизнь окутана слухами и тайнами. Путь к славе: от Тулы до большой сцены Сергей Крылов родился в 1961 году в Туле, в простой рабочей семье.

