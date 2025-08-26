Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Вторник 26 августа

03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 00:53Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать 22:10Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды 21:10 Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов? 18:08Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров 15:40Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни 13:12На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы 12:07Тайная история обычных вещей: зачем на самом деле нужна эта маленькая деталь в вашей джинсах? 11:31Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам" 09:11Мир кино осиротел: ушел из жизни человек, создававший легенд мира искусства 00:54День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 09:30Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения 06:51Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова 03:08Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах 00:21Продуктивные выходные: как наладить баланс между отдыхом и делами 22:00Наши бабушки учили, как строить семью: 4 "устаревших" совета, которые работают до сих пор 21:08Лицо без отеков за 5 минут: секретный продукт из вашего холодильника, который работает лучше дорогих патчей 20:01Именно это мешает вам разбогатеть – так считал еще Сократ 18:56Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор? 18:36Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 18:09"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии 17:43"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье

Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье
206

26 августа по народному календарю отмечается день Тихона Страстного.

Этот день посвящен Тихону Задонскому, выдающемуся православному богослову XVIII века, который оставил значительное наследие в духовной жизни России. Рассмотрим, что нельзя делать в этот день, а также некоторые народные приметы.

Историческая справка о Тихоне Страстном

Тихон Задонский родился в 1724 году и стал архимандритом Тверского Успенского монастыря в 1759 году. Позже он был назначен епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем Воронежским и Елецким. Его деятельность была направлена на подготовку духовенства и организацию системы духовного образования.

Значение канонизации

Тихон был канонизирован в 1861 году благодаря множеству чудес, происходивших у его мощей. К нему обращались с молитвами об исцелении душевных недугов, депрессии и зависимостей. Женщины и девушки молились о избавлении от неразделенной любви.

Обряды и традиции

В день Тихона Страстного православные верующие совершают обряды, связанные с защитой от бедствий. Принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная", что символизирует защиту от болезней и стихийных бедствий.

Обычаи крестьян

Крестьяне в этот день старались навести порядок в сараях и погребах, проводя обряд заговора от дурного глаза. Это время было связано с подготовкой к зиме и уборкой урожая.

Что нельзя делать в день Тихона Страстного

Существует ряд запретов, которые следует соблюдать в этот день:

1. Работать на земле: Любая работа в огороде или на поле не принесет пользы.

2. Вспоминать плохие события: Негативные воспоминания могут мучить долго.

3. Употреблять яйцо с двумя желтками: Это предвещает потерю счастья.

4. Дарить белое полотенце: Такой подарок может привести к болезни.

5. Спать на двух подушках: Одиноким людям это может принести проблемы в личной жизни.

6. Ссориться с родственниками: Конфликты в доме могут затянуться надолго.

Что следует делать в этот день

Несмотря на запреты, есть и полезные дела, которые можно совершить:

• Подготовка одежды на осень: Проверить ее состояние и отремонтировать при необходимости.

• Уборка ненужной одежды и инструмента: Избавиться от всего лишнего до следующего лета.

Погодные приметы на 26 августа

Погода в этот день также имеет свои приметы:

• Тихий ветер предвещает ветреную погоду на несколько дней вперед.

• Сильный ветер или буря указывает на сырой сентябрь с частыми дождями.

• Много грибов в лесу – к хорошему урожаю хлебов в следующем году.

• Сова много кричит ночью – к перемене погоды.

• Туман быстро рассеивается после восхода – к ясной погоде.

• Жара днем предвещает суровую зиму.

• Холодный день говорит о мягкой и снежной зиме.

• Дождь указывает на частые снежные бураны зимой.

• Листья на березе пожелтели – к скорым заморозкам.

День Тихона Страстного — это не только время для молитвы и размышлений, но и возможность следовать народным приметам и традициям. Соблюдение запретов и выполнение полезных дел помогут сохранить гармонию в жизни и подготовиться к грядущим переменам.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2025, 03:39
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез

"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез
На красной дорожке очередного дня "Новой волны" Яна Рудковская появилась в дизайнерском платье, с дорогой сумкой. Но на левой руке самого известного продюсера страны был ортез – медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы. Что случилось? "У меня проблема с рукой, – заявила в эксклюзивном интервью "Дни.

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой
Осень – это время, когда природа щедро одаривает нас разнообразием овощей и фруктов. Питание сезонными продуктами стало важным аспектом для тех, кто заботится о своем здоровье и бюджете.

80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани

80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани
Выступление артиста отменено. На "Новой волне" в Казани Юрий Антонов должен был исполнить три свои главные хита – "Не забывай", "От печали до радости", "Летящей походкой".

Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?

Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?
Дневная сонливость мешает наслаждаться жизнью, снижает продуктивность и порой становится настоящей проблемой. Оказывается, причина может скрываться в тарелке. Некоторые продукты, которые кажутся безобидными, способны вызывать усталость даже после полноценного ночного сна. Кто раскрыл причину усталости? Сомнолог Тарик Факих, специалист по нарушениям сна, рассказал в интервью изданию Infobae о связи питания и дневной сонливости.

Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино

Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино
Мир кино понес утрату. Ушел из жизни Джерри Эдлер, известный благодаря своей роли Хэша Рабкина в культовом сериале "Клан Сопрано". Об этом сообщила семья актера, подтвердив его уход на 97-м году жизни.

Выбор читателей

25/08ПндУшел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 25/08ПндНевосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 25/08ПндЗвезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 25/08ПндЕсть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 25/08ПндБеременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 24/08ВскСын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам"