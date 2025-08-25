80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани

Выступление артиста отменено.

На "Новой волне" в Казани Юрий Антонов должен был исполнить три свои главные хита – "Не забывай", "От печали до радости", "Летящей походкой". Но у судьбы были иные планы...

Ведущий концерта Андрей Малахов сообщил: "Юрий Михайлович здесь, в Казани, готовил всем сюрприз, но в связи с погодными условиями ему стало плохо и он попал в больницу. Надеюсь, завтра ему станет лучше и он сможет принять участие в закрытии "Новой волны".

80-летний исполнитель почувствовал себя плохо за кулисами перед концертом. Напомним, Антонова госпитализировали с сердечным приступом в июне 2023 года, однако тогда он уговорил врачей выписать его пораньше.