Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?

Дневная сонливость мешает наслаждаться жизнью, снижает продуктивность и порой становится настоящей проблемой. Оказывается, причина может скрываться в тарелке. Некоторые продукты, которые кажутся безобидными, способны вызывать усталость даже после полноценного ночного сна.

Кто раскрыл причину усталости?

Сомнолог Тарик Факих, специалист по нарушениям сна, рассказал в интервью изданию Infobae о связи питания и дневной сонливости. По его словам, определенные продукты напрямую влияют на уровень энергии в течение дня. Особенно это актуально для мужчин, хотя проблема касается всех, кто сталкивается с необъяснимой усталостью.

Основной причиной дневной сонливости, по мнению Факиха, является вещество тирамин, которое содержится в некоторых продуктах. Тирамин влияет на нервную систему, вызывая чувство усталости и снижая концентрацию. Это вещество накапливается в организме при употреблении определенной пищи, что приводит к желанию поспать даже после хорошего отдыха.

Какие продукты стоит исключить?

Чтобы избавиться от дневной сонливости, Факих рекомендует пересмотреть рацион и сократить или полностью убрать следующие продукты.

  • Выдержанные сыры, такие как пармезан или чеддер.
  • Копчености, включая колбасы и мясные деликатесы.
  • Маринованные продукты, например, огурцы или оливки.
  • Алкогольные напитки, особенно в вечернее время.

Эти продукты, по словам сомнолога, способны спровоцировать сонливость даже у тех, кто высыпается ночью. Причина кроется в их способности влиять на нейротрансмиттеры, отвечающие за бодрость.

Продукты для энергии и ясности ума

Вместо вредных продуктов Факих советует включить в меню пищу, богатую омега-3 жирными кислотами. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия или сардины, помогает снизить эпизоды гиперсомнии и поддерживает работу мозга. Регулярное употребление таких продуктов улучшает концентрацию и уменьшает усталость в течение дня.

Изменение пищевых привычек требует времени и дисциплины, но результат стоит усилий. Убрав продукты с тирамином и добавив в рацион полезные жиры, можно заметно улучшить самочувствие. Энергия и бодрость станут верными спутниками, а дневная сонливость останется в прошлом.

25 августа 2025, 16:35
Фото: Freepik
