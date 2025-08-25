Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Понедельник 25 августа

Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?

Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?
348

Сергей Крылов – имя, которое в 90-е годы звучало повсюду. Его хиты, такие как Девочка моя и Стюардесса по имени Жанна, напевала вся страна. Эксцентричный шоумен, харизматичный артист и человек с непростой судьбой – он был в центре внимания. Но сегодня о нем говорят как о затворнике, чья жизнь окутана слухами и тайнами.

Путь к славе: от Тулы до большой сцены

Сергей Крылов родился в 1961 году в Туле, в простой рабочей семье. Родители развелись, когда мальчик был совсем мал, и воспитание легло на плечи матери Валентины Тархановой и отчима Алексея Чванова, ветерана войны. Семейные легенды гласят, что маленький Сергей удивлял близких: рано начал ходить, но молчал до трех лет, пока не попросил приготовить ему яичницу. Крупная комплекция не мешала мальчику быть активным — он увлекался музыкой, самостоятельно освоил гитару и уже в школьные годы писал песни.

После школы дорога привела в Ярославский театральный институт, где началось становление артиста. Переезд в Москву и работа со студией «Рекорд» стали отправной точкой музыкальной карьеры. В 1987 году вышел дебютный альбом Иллюзия жизни, а ролик на песню Черное море попал в эфир Утренней почты. С этого момента Сергей стал частым гостем на телевидении, участвуя в программах вроде 50/50 и Марафон-15.

Крылов выделялся не только голосом, но и яркими сценическими образами. Эксцентричные наряды и харизма сделали его заметной фигурой. Сотрудничество с композитором Александром Добронравовым подарило хиты, которые до сих пор вызывают ностальгию: Девочка моя, Осень — золотые листопады, Стюардесса по имени Жанна — 2. Параллельно артист пробовал себя в кино, но фильмы, такие как Мечты идиота, не снискали успеха.

Вклад в Евровидение и смелые проекты

В 90-е годы карьера Крылова была на пике. Гастроли, альбомы, телевизионные эфиры — он был везде. Одним из значимых эпизодов стал вклад в участие России в Евровидении 1994 года. Сергей инициировал проект Ангел-421, собрав команду из известных артистов, включая Сосо Павлиашвили и Юлию Началову. Для поездки Маши Кац на конкурс он выделил 100 тысяч долларов из личных средств, надеясь на рекламный эффект. Однако проект обернулся финансовыми трудностями, оставив артиста с долгом в 330 тысяч долларов. Несмотря на это, Крылов не сдался и продолжал работать.

Кроме музыки, Сергей пробовал себя в режиссуре, снимал документальные фильмы, вел телепрограммы. В 2008 году он взялся за постановку спектакля по мотивам Бриллиантовой руки, но проект заморозили из-за нехватки средств. Необычным шагом стало участие в благотворительности: Крылов возглавил Союз детей России и занял пост вице-президента Всемирной благотворительной организации теоретиков профессионального модного секса, выступая за возрождение традиционных ценностей.

Личная жизнь под прицелом

Личная жизнь Сергея Крылова всегда привлекала внимание, но не всегда в положительном ключе. В 2004 году семью артиста потрясла трагедия: мать Валентину и отчима Алексея лишили жизни грабители. Эта потеря оставила глубокий след, но Сергей нашел силы двигаться дальше, в том числе благодаря участию в проекте Последний герой.

Первый брак с Ларисой Макаровой, заключенный в юности, подарил дочь Каролину, но распался через полтора года. После развода Сергей уехал в Ярославль, оставив семью в Туле. Каролина, повзрослев, работала кассиром и секретарем, живя скромно. Она публично заявляла, что не поддерживает связь с отцом и даже планировала сменить фамилию, подчеркивая независимость.

Второй брак с Любовью Дубовик, начавшийся в студенческие годы, оказался более долговечным, но не безоблачным. В 90-е годы у пары родился сын Ян, который позже уехал в США, где изучал историю кинокомиксов. Отношения супругов переживали кризисы: в 2009 году появились слухи об изменах Сергея с концертным директором Еленой Венгржиновской. По слухам, роман длился восемь лет, но завершился, когда Елена ушла к Александру Асташенку из группы Корни. Любовь Дубовик, несмотря на трудности, сохранила брак, хотя, по некоторым данным, он давно носит гостевой характер.

Где Сергей Крылов сейчас?

Сегодня Сергей Крылов редко появляется на публике. Концертная деятельность сошла на нет, а редкие интервью не раскрывают подробностей жизни. Артист заметно похудел, сбросив вес с 125 до 108 килограммов благодаря пешим прогулкам. Он живет на два города — Москву и Сочи, — продолжая заниматься творчеством и благотворительностью. По некоторым данным, семья артиста, включая жену и сына, могла переехать за границу, но точной информации нет.

Слухи о затворничестве и одиночестве окружают имя Крылова, но правдивы ли они? Возможно, артист просто выбрал спокойную жизнь вдали от суеты.

25 августа 2025, 14:31
Фото: YouTube
Starhit.ru✓ Надежный источник

