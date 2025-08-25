Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой

Филипп Киркоров потряс публику признанием о женщине, которая стала его наставницей и помогла взойти на вершину эстрады. И это не Алла Пугачева.

Неожиданное признание на Новой волне

Филипп Киркоров, чье имя давно стало синонимом ярких шоу и громких хитов, удивил публику откровением о своей 40-летней дружбе с Ларисой Долиной. На творческом вечере певицы в рамках фестиваля Новая волна артист поделился воспоминаниями о том, как начались их отношения и какую роль сыграла Долина в его становлении. Именно она, по словам Киркорова, стала той, кто направил его на путь к славе.

Встреча с Долиной произошла, когда будущему королю эстрады было всего 15 лет. Юный Филипп, тогда еще начинающий артист, впервые увидел певицу и был поражен ее талантом. С тех пор началась их дружба, которая выдержала испытание временем и трудностями.

Уроки мастерства и поддержка

Лариса Долина стала для Киркорова не просто коллегой, но и наставницей. Он сопровождал ее на гастролях, внимательно наблюдал за репетициями, впитывал каждую деталь ее работы на сцене. Этот опыт оказался бесценным для молодого артиста, который только искал свой путь в мире музыки.

Трогательная история с джинсами

Особенно запоминающимся моментом в их дружбе стал случай из середины 80-х. Тогда, в эпоху дефицита, юный Киркоров смог достать для Долиной модные джинсы — настоящую редкость для Советского Союза. Воспользовавшись возможностями, которые открывались в Болгарии, он сделал невозможное, чтобы порадовать свою наставницу. Этот жест стал символом их теплых отношений.

Дружба, проверенная временем

Лариса Долина оказалась одной из немногих, кто поддерживал Киркорова даже в самые сложные моменты его карьеры и личной жизни. Эта преданность укрепила их связь, сделав ее примером настоящей дружбы в мире шоу-бизнеса. Даже спустя десятилетия Киркоров признается, что до сих пор испытывает трепет, встречаясь с Долиной.