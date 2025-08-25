Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов

Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов
122

Воскресным утром 24 августа 2025 года в Стамбуле начался ежегодный межконтинентальный заплыв через Босфор, который собрал около 2800 участников со всего мира. Среди них был российский спортсмен, чья пропажа потрясла организаторов и близких. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта, что вызвало множество вопросов о безопасности мероприятия и оперативности поисков.

Кто он — пропавший пловец?

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта и тренер по плаванию, хорошо известен в спортивных кругах. Основатель собственной школы плавания, он обладает богатым опытом и готовился к заплыву через Босфор с особым энтузиазмом. Дистанция в 6,5 километра не казалась чем-то непреодолимым для атлета, который не раз доказывал свою выносливость. Однако на финише его так и не увидели, а его личные вещи остались невостребованными в камере хранения.

Хронология событий

Заплыв начался в 10 утра, а к 14 часам большинство участников уже пересекли финишную черту. Николай стартовал в числе первых, но примерно через 500–600 метров его потеряли из виду. Некоторые спортсмены утверждали, что видели человека, похожего на Свечникова, плывущего на спине в середине маршрута. Однако к вечеру, около 22 часов, организаторы осознали, что одного из участников нет. Эта задержка в 12 часов стала одной из главных причин критики в адрес организаторов.

Проблемы с безопасностью

Участники заплыва отметили серьезные недочеты в организации. Среди ключевых проблем.

  • Отсутствие спасательных шлюпок на середине маршрута, хотя они были указаны на карте.
  • Сильное течение, которое в этом году оказалось особенно мощным.
  • Недостаточно тщательный медицинский осмотр перед стартом.

Эти факторы, вероятно, сыграли роковую роль. По одной из версий, у Николая могла случиться судорога, из-за чего его унесло течением. Другие предполагают, что спортсмен мог выбиться из сил в районе первого моста, поэтому его унесло на другой берег.

Поисковая операция: что происходит?

Береговая охрана Турции начала поиски с привлечением водолазов и дронов, но результаты пока неутешительны. Родственники спортсмена, прибывшие в Стамбул, выражают недовольство ходом операции. По их словам, никаких активных действий на воде не замечено, а местные власти не предоставляют четкой информации. Генеральное консульство России в Стамбуле готовит официальный запрос, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, но пока поиски остаются в основном на плечах близких Николая.

Почему заплыв оказался таким опасным?

Межконтинентальный заплыв через Босфор считается одним из самых престижных в мире, но в 2025 году погодные условия осложнили задачу. Сильный дождь, туман и волны задержали старт, а мощное течение создало дополнительные трудности для пловцов. Отсутствие спасательных катеров на ключевых участках маршрута только усугубило ситуацию. Участники отмечают, что организаторы, возможно, недооценили риски, полагаясь на формальные меры безопасности, такие как приостановка движения водного транспорта.

Супруга Николая и его маленький ребенок ждут новостей дома, пока родственники в Стамбуле продолжают искать ответы. Полиция, береговая охрана и организаторы заплыва уверяют, что делают все возможное, но отсутствие прогресса вызывает тревогу.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2025, 13:05
Фото: сгенерировано ИИ
Vesti.ru✓ Надежный источник

