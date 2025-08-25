Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Понедельник 25 августа

Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии

Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии
190

В центре внимания нового выпуска программы "Прямой эфир" оказалась история, которая потрясла публику. Семья известного продюсера Бари Алибасова поделилась подробностями трагедии, связанной с родами невестки продюсера, Арины Алибасовой.

Трагедия во время родов

Арина Алибасова, молодая женщина, столкнулась с серьезным осложнением во время родов. Из-за отслоения сетчатки, произошедшего в момент схваток, она потеряла зрение на правый глаз. Проблемы со зрением начались еще в детстве, когда у Арины диагностировали близорукость. На протяжении всей жизни она регулярно наблюдалась у офтальмолога, в том числе во время беременности. Несмотря на это, врачи приняли решение о проведении естественных родов, что, по мнению семьи, стало роковой ошибкой.

Отслоение сетчатки — редкое, но крайне серьезное осложнение, которое может возникнуть при сильных физических нагрузках, включая роды. В случае Арины это привело к необратимым последствиям. Семья считает, что медики недооценили риски, проигнорировав имеющиеся противопоказания.

Ошибки врачей: что пошло не так?

Бари Алибасов-младший, муж Арины, открыто заявил о вине медицинского персонала. По его словам, врачи не только разрешили естественные роды, несмотря на очевидные риски, но и допустили грубую ошибку во время последующей операции. В глазу пациентки остался силикон, что усугубило ситуацию. Этот случай поднимает вопросы о профессионализме и внимательности медицинского персонала, а также о контроле за ходом операций.

Семья Алибасовых намерена добиваться справедливости. Публичное обсуждение трагедии стало для них способом привлечь внимание к проблеме и предотвратить подобные ошибки в будущем. Вопрос о судебном разбирательстве остается открытым, но уже сейчас ясно, что эта история получит продолжение.

Неожиданные подробности личной жизни

Помимо медицинской драмы, выпуск программы "Прямой эфир" раскрыл любопытные факты об отношениях Арины и Бари Алибасова-младшего. Оказалось, что для мужчины этот брак стал уже десятым. Решение о рождении детей пара приняла спустя всего неделю после знакомства. Эти детали добавили истории эмоциональной глубины, показав, насколько стремительными и насыщенными были их отношения.

Такая откровенность удивила зрителей, но в то же время вызвала вопросы. Что побудило пару так быстро принять столь важное решение? И как их личная история связана с трагедией, произошедшей во время родов? Ответы на эти вопросы стали одной из ключевых тем выпуска.

Семья Алибасовых не собирается останавливаться на достигнутом. Их цель — не только добиться справедливости, но и привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются многие пациенты. Новый выпуск программы "Прямой эфир" дает возможность узнать больше о случившемся, а также о том, как пара справляется с последствиями трагедии.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2025, 12:44
Фото: YouTube: "Смотрим"
Vesti.ru✓ Надежный источник

