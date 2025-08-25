Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Понедельник 25 августа

15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 00:53Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать 22:10Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды 21:10 Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов? 18:08Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров 15:40Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни 13:12На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы 12:07Тайная история обычных вещей: зачем на самом деле нужна эта маленькая деталь в вашей джинсах? 11:31Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам" 09:11Мир кино осиротел: ушел из жизни человек, создававший легенд мира искусства 00:54День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 09:30Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения 06:51Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова 03:08Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах 00:21Продуктивные выходные: как наладить баланс между отдыхом и делами 22:00Наши бабушки учили, как строить семью: 4 "устаревших" совета, которые работают до сих пор 21:08Лицо без отеков за 5 минут: секретный продукт из вашего холодильника, который работает лучше дорогих патчей 20:01Именно это мешает вам разбогатеть – так считал еще Сократ 18:56Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор? 18:36Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 18:09"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии 17:43"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз 17:32Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон 16:3410 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху 15:49Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности

Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности
465

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой.

Это событие стало значимым не только для них, но и для их поклонников, которые с интересом следили за развитием их отношений. В социальных сетях Агата уже представилась под новой фамилией — Дранга, что символизирует начало новой главы в ее жизни.

Предложение руки и сердца

Весной 2025 года Петр Дранга сделал своей возлюбленной предложение, отмечает женский журнал Клео.ру. Это произошло во время романтической поездки в Ялту, где музыкант подарил Агате кольцо с бриллиантом стоимостью около шести миллионов рублей. Этот момент стал кульминацией их стремительных отношений, начавшихся в конце 2024 года.

Подготовка к свадьбе

Свадьба была тщательно спланирована, и Агата делилась с поклонниками моментами подготовки:

• Примерка свадебного платья

• Выбор места для церемонии

• Финальные приготовления

Несмотря на то что актриса находилась в ожидании ребенка, она не хотела откладывать свадьбу и решила провести церемонию как можно скорее.

Будущие родители

Сейчас пара готовится стать родителями. В июле 2025 года Агата подтвердила свою беременность и объявила, что ждет девочку. Это событие стало настоящим счастьем для обоих, и они с нетерпением ждут появления дочери.

Ожидания и радости

• Семейные ценности: Для Петра Дранги этот брак стал первым, и он серьезно настроен на семейную жизнь. Близкие музыканта отмечают его готовность к новым обязанностям и радость от предстоящего отцовства.

• Поддержка друг друга: Агата и Петр активно поддерживают друг друга в этот важный период. Они делятся радостями ожидания ребенка и планируют совместное будущее.

История любви

Отношения Агаты и Петра развивались стремительно. Первые слухи о романе появились в конце 2024 года, когда они опубликовали совместные фото с отдыха на Мальдивах.

Знакомство с дочерью

Скоро после начала романа Агата познакомила Петра со своей дочерью Мией. Это стало важным шагом в их отношениях, показывающим серьезность намерений пары.

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги — это не только радостное событие для них, но и вдохновение для многих поклонников. Их история любви, стремительное развитие отношений и ожидание появления дочери создают атмосферу счастья и надежды на светлое будущее. Пара готова к новым вызовам, и их любовь становится только крепче с каждым днем.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2025, 14:16
Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара

Муцениеце официально подтвердила третью беременность
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

95 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера

95 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера
Георгий Данелия – выдающийся советский и российский режиссер, чьи фильмы стали классикой отечественного кино. Его работы наполнены тонким юмором, глубокими размышлениями о жизни и искренними эмоциями.

Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?

Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?
Сергей Крылов – имя, которое в 90-е годы звучало повсюду. Его хиты, такие как Девочка моя и Стюардесса по имени Жанна, напевала вся страна. Эксцентричный шоумен, харизматичный артист и человек с непростой судьбой – он был в центре внимания. Но сегодня о нем говорят как о затворнике, чья жизнь окутана слухами и тайнами. Путь к славе: от Тулы до большой сцены Сергей Крылов родился в 1961 году в Туле, в простой рабочей семье.

Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов

Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов
25 августа 2025 года мир кино понес невосполнимую утрату. На 93-м году жизни скончался выдающийся режиссер, чьи работы стали частью золотого фонда советского и российского кинематографа. Его фильмы, наполненные глубоким смыслом и человеческими историями, навсегда останутся в сердцах зрителей. Жизнь и путь в кино Валерий Усков, народный артист РСФСР, родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге.

Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой

Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой
Филипп Киркоров потряс публику признанием о женщине, которая стала его наставницей и помогла взойти на вершину эстрады. И это не Алла Пугачева. Неожиданное признание на Новой волне Филипп Киркоров, чье имя давно стало синонимом ярких шоу и громких хитов, удивил публику откровением о своей 40-летней дружбе с Ларисой Долиной.

Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов

Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов
Воскресным утром 24 августа 2025 года в Стамбуле начался ежегодный межконтинентальный заплыв через Босфор, который собрал около 2800 участников со всего мира. Среди них был российский спортсмен, чья пропажа потрясла организаторов и близких. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта, что вызвало множество вопросов о безопасности мероприятия и оперативности поисков. Кто он — пропавший пловец? Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта и тренер по плаванию, хорошо известен в спортивных кругах.

Выбор читателей

23/08СбтУченые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 25/08ПндУшел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 25/08ПндНевосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 25/08ПндЕсть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 24/08ВскДень "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 24/08ВскСын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам"