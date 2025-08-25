Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Понедельник 25 августа

Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей

Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей
199

С 1 сентября российские школы ожидают серьезные изменения в учебном процессе. Министерство просвещения России внедряет новые подходы к образовательным программам, что затронет как содержание уроков, так и организацию учебного процесса.

Изменения в учебной программе

С нового учебного года в российских школах произойдут значительные изменения в учебных планах:

• Сокращение часов по обществознанию: Этот предмет будет исключен из расписания для 5−7 классов, а с 2026 года — и для 8 классов. Обществознание останется только для 9−11 классов с обновленным содержанием.

• Введение нового модуля "История нашего края": В 5 классе на изучение этого модуля будет выделено 34 часа, а в 6−7 классах — по 17 часов. Общее количество часов на историю вырастет до 476, что соответствует трем урокам в неделю.

• Новый предмет "Духовно-нравственная культура России": Этот курс будет охватывать жизнь выдающихся отечественных деятелей и займет всего 85 часов для учащихся 5−7 классов.

Сокращение часов иностранного языка

Согласно новым нормам, часы на изучение иностранных языков (английский, испанский, китайский, французский) будут сокращены до двух уроков в неделю (всего 408 часов за три года). Для немецкого языка изменения вступят в силу с 2026 года. Это решение направлено на снижение учебной нагрузки и усиление патриотического воспитания.

Единое расписание

С 1 сентября 2025 года все школы перейдут на единое расписание уроков. Это не означает, что все школы будут иметь одинаковые предметы в одно время, но предполагает синхронизацию темпов изучения материала. Основные цели этого нововведения:

• Упрощение перехода между школами: Единое расписание поможет устранить пробелы в знаниях при переводе учеников из одной школы в другую.

• Синхронизация программ с заданиями ОГЭ и ЕГЭ: Это позволит более эффективно готовиться к экзаменам.

• Снижение стресса у школьников: Контрольные и проверочные работы (включая ВПР) будут ограничены до 10% от общего учебного времени. Например, для русского языка в 5 классе будет не более 17 контрольных работ за год.

• Нормирование домашних заданий: Сложные задания, такие как рефераты, будут нормированы, чтобы избежать перегрузки учеников.

Оценка поведения

С сентября 2025 года в некоторых школах начнется пилотный проект по оценке поведения учеников на уроках и переменах. Это нововведение может стать частью промежуточной аттестации, однако окончательные детали пока не раскрыты.

Интегральная оценка знаний

Обсуждается возможность введения интегральной оценки знаний по всем предметам, что должно мотивировать старшеклассников не игнорировать предметы, не связанные с ЕГЭ. Однако такие меры вызывают опасения у педагогов относительно гибкости контроля знаний. Некоторые считают, что ВПР могут быть заменены внутришкольными экзаменами.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2025, 12:06
Фото: Freepik
ВФокусе Mail ✓ Надежный источник

