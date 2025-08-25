Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" Мир спорта и телевидения понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни человек, чья энергия и харизма покоряли ринги и танцевальные площадки. Его путь от борцовских арен до Олимпийских соревнований и телешоу стал примером невероятной силы духа.

От Конго до Австрии

Бико Ботовамунгу, родившийся 22 января 1957 года в Стэнливиле, Бельгийское Конго, с юности был связан со спортом. В 17 лет он стал свидетелем легендарного боя между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом, который зажег в нем страсть к боксу. Начав карьеру как борец, он позже переехал в США, а затем в Германию, пока в конце 1970-х не обосновался в Австрии. Там под псевдонимом "Доктор Бико" он сначала прославился на борцовской сцене Хоймаркета, а затем перешел в профессиональный бокс.

Боксерская карьера: победы и испытания

В 1980-х годах Ботовамунгу стал заметной фигурой в австрийском боксе. Он завоевал титул чемпиона Австрии в тяжелом весе, а затем неоднократно становился чемпионом в супертяжелом весе. В 1988 году он представлял Австрию на летних Олимпийских играх в Сеуле, где встретился с фаворитом — американцем Риддиком Боу. Несмотря на поражение, участие в Олимпиаде стало важной вехой в его карьере. Всего в профессиональном боксе он провел 27 боев, одержав 10 побед, 16 поражений и одну ничью. В 2004 году спортсмен официально завершил карьеру, оставив яркий след в истории австрийского бокса.

Яркая звезда "Танцев со звездами"

После завершения спортивной карьеры Ботовамунгу нашел новое призвание на телевидении. В популярном шоу австрийского канала ORF "Танцы со звездами" он выступил вместе с профессиональной танцовщицей Марией Анджелини-Сантнер. Его уникальный стиль, названный "Бикошак", принес ему шестое место и любовь зрителей. Энергия и обаяние сделали его настоящим любимцем публики, а выступления на танцполе стали не менее запоминающимися, чем бои на ринге.

Другие грани таланта

Помимо спорта и телевидения, Бико Ботовамунгу проявил себя в неожиданной роли — баптистского священника. Его духовная деятельность отражала глубокую внутреннюю силу и желание помогать людям. Кроме того, в 1981 году он ненадолго появился в японском промоушене New Japan Pro Wrestling под псевдонимом "Заир Бико", что добавило еще одну яркую страницу в его биографию.

Последние годы и несбывшаяся мечта

В последние годы жизни здоровье спортсмена ухудшалось. В 2024 году стало известно о его борьбе с деменцией, а тяжелое состояние требовало пятого уровня реабилитации. Несмотря на это, он сохранял мечту — выйти на ринг против легендарного Майка Тайсона. В 2022 году он даже направил запрос руководству Тайсона, надеясь организовать бой. К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться. Утром 24 августа 2025 года Бико Ботовамунгу скончался от почечной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии в возрасте 68 лет.

Наследие и память

Бико Ботовамунгу оставил после себя богатое наследие. Его достижения в спорте, яркие выступления на телевидении и духовная деятельность сделали его фигурой, вдохновляющей разные поколения. Друзья и поклонники надеются, что его вклад в спорт и культуру будет отмечен почетным захоронением. Его "Бикошак" и неукротимый дух навсегда останутся в сердцах тех, кто знал его или видел его выступления.