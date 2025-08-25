Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала"

Россия потеряла одного из самых ярких своих талантов. Ушел из жизни человек, чья улыбка, колоритная шляпа и неиссякаемая энергия навсегда останутся в памяти зрителей. Его творческий путь охватил театральные подмостки, киноэкраны и даже поэтические вечера, где он делился своим внутренним миром.

Начало пути: от техники к театру

Евгений Владимирович Туренко родился 3 сентября 1941 года в станице Крымской, ныне городе Крымск Краснодарского края. Его жизненный путь начался не с театральных подмостков, а с технической специальности. Окончив Краснодарский станкостроительный техникум, он несколько лет работал по профессии. Но тяга к искусству оказалась сильнее. Поступление в Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова стало поворотным моментом. Именно там он получил профессию актера драматического театра, которая определила его дальнейшую судьбу.

После окончания училища Туренко начал карьеру в Оренбургском государственном театре оперетты. Позже он переехал в Йошкар-Олу, где служил в Музыкальном театре имени Шкетана. Его талант и харизма быстро завоевали любовь зрителей. В этот период в жизни артиста произошло важное событие — встреча с актрисой Людмилой Игнатенко. Их союз стал не только семейным, но и творческим, подарив миру дочь Викторию, которая пошла по стопам родителей и стала ведущей солисткой Алтайского краевого театра музыкальной комедии.

Сцена как жизнь: Краснодарский музыкальный театр

В 1982 году Евгений Владимирович вернулся на родину и стал солистом-тенором Краснодарского театра оперетты, который позже получил статус музыкального театра. Здесь он раскрылся в полной мере, исполняя роли в знаковых постановках. Среди них:

Опера "Цыганский барон" Иоганна Штрауса;

Оперетта "Сильва" Имре Кальмана;

Оперетта "Цыганская любовь" Франца Легара.

Каждая роль становилась событием для зрителей. Его игра отличалась искренностью, музыкальностью и умением передать тончайшие эмоции. За вклад в искусство Туренко был удостоен звания заслуженного артиста Кубани и премии Марийского комсомола.

Поэзия и моноспектакли: другая грань таланта

Помимо актерской работы, Евгений Владимирович был поэтом и создателем музыкально-поэтических спектаклей. С гитарой в руках он исполнял произведения Пушкина, Есенина, Блока, Дементьева и Твардовского. Его моноспектакли собирали полные залы, а поэтические вечера становились настоящим праздником для ценителей слова. Два сборника стихов — "Пусть сады цветут" (2006) и "Я возвращу тебя в тот день" (2008) — стали важной частью его творческого наследия.

Кино: яркие роли на экране

Хотя театр оставался главным делом жизни, Туренко оставил след и в кинематографе. В сериале "Ищейка-3" (2018) он сыграл начальника тюрьмы, запомнившись зрителям своей харизмой. Партнерами по площадке стали Анна Банщикова, Александр Макогон и Ольга Литвинова. В 2021 году артист появился в сериале "Отпуск", исполнив роль старика. Его партнерами в этом проекте были Валя Карнавал, Татьяна Догилева, Павел Майков и другие известные актеры. Каждая роль, даже эпизодическая, становилась яркой благодаря его таланту.

Наследие и память

Евгений Владимирович Туренко ушел из жизни на 84-м году, оставив после себя богатое творческое наследие. Его дочь Виктория продолжает семейную традицию, блистая на сцене Алтайского театра. Краснодарцы запомнят артиста как человека с душой ребенка, всегда улыбающегося и неизменно появляющегося в своей знаменитой шляпе. Его энергия, любовь к искусству и умение вдохновлять останутся с теми, кто видел его на сцене или экране.