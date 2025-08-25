Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России

Одно из самых ожидаемых событий конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Казани – приезд 76-летнего Валерия Леонтьева. В финале гала-вечере он исполнит пять хитов – "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита", "Светофор", "Ты меня не забывай". Поклонники надеются, что Народный артист России после этого вернется на сцену, с которой было попрощался.

Как говорят в окружении артиста, окончательно с концертными выступлениями он и не рвал – просто не ездит в большие туры. Недавно, например, он выступал на закрытой вечеринки во Франции, давал частный концерт и в Москве. "Певец даже снизил свой гонорар, – рассказал "Дни.ру" источник. – За 3,5-4 миллиона он споет хоть у вас дома".

Правда, есть одно важное условие – необходимо в точности соблюсти райдер артиста. Одно из самых затратных требований в нем – обеспечение комфортного перелета музыканта из Майами, где он проводит большую часть времени, в Стамбул, а потом в Москву, поскольку прямого авиасообщения нет. Причем летает главный "казанова" российской сцены лишь в бизнес-классе. Поэтому получается, что только дорога любимому артисту обойдется заказчику в более чем миллион рублей.

И уж совсем эксклюзивная новость – певца в будущем году хотят пригласить на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" где его не было с 2019-го. Нет гарантии, что Валерий Яковлевич согласится, но видеть его в фестивальной столице Беларуси будут счастливы.