"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Суббота 23 августа

Суббота 23 августа

00:54День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады
День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году

146

Для большинства из нас 24 августа – просто очередной летний день, знаменующий скорый приход осени. Но если заглянуть вглубь истории и народных поверий, можно обнаружить, что у этой даты очень непростая, а порой и пугающая репутация.

Наши предки были уверены, что в этот день мир становится тоньше, а грань между добром и злом — почти неразличимой. Его связывали с необъяснимыми явлениями, тревожными знаками и строгими запретами, нарушение которых могло навлечь беду. Что же это за день и какие отголоски этих верований дошли до нас?

Историческая тень: от пепла Помпеи до Варфоломеевской ночи

Словно по злой иронии судьбы, на 24 августа пришлось несколько страшных событий, оставивших глубокий шрам в истории человечества.

  • Гибель Помпеи (79 год). Именно 24 августа началось катастрофическое извержение вулкана Везувий. За сутки процветающий римский город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы. Это событие стало символом внезапной и неотвратимой катастрофы.
  • Варфоломеевская ночь (1572 год). В ночь на 24 августа, в канун дня святого Варфоломея, в Париже началась массовая резня гугенотов (протестантов). Это событие вошло в историю как одна из самых кровавых и жестоких страниц религиозных войн, унеся тысячи жизней.

Эти трагедии, случившиеся в один и тот же день календаря, пусть и с разницей в полторы тысячи лет, создали дате мрачную ауру, которая нашла отражение и в народных поверьях.

Что нельзя делать 24 августа: запреты Евпатьева дня

В народном календаре славян этот день был известен как Евпатий Коловрат или Федор-Стратилат. Считалось, что в это время на болотах и кладбищах активизируется нечистая сила, которая может принимать разные обличья и заманивать людей. Чтобы защитить себя и свою семью, люди соблюдали строгие запреты.

Вот что категорически нельзя было делать 24 августа:

  • Ходить в лес, на болота и к водоемам в одиночку. Наши предки верили, что в этот день лешие и русалки особенно активны и могут "заблудить" путника — завести его в непроходимую чащу или топь, откуда он уже не вернется.
  • Пить алкоголь. Считалось, что хмельные напитки затуманивают разум и делают человека уязвимым для злых духов. Пьяный мог наговорить или наделать глупостей, которые притянут к нему несчастья.
  • Лениться, спать до обеда и бездельничать. К этому времени обычно заканчивалась жатва овса. День считался временем подведения итогов, а не праздного шатания. Лентяев, по поверьям, ждали финансовые трудности и неудачи в делах.
  • Начинать новые важные дела. Любые начинания в этот тревожный день считались обреченными на провал. Не стоило заключать сделки, планировать свадьбы или отправляться в дальнюю дорогу.
  • Жаловаться на жизнь и вспоминать старые обиды. Считалось, что негативные мысли и слова в этот день имеют особую силу и могут материализоваться, притянув еще больше проблем.
  • Стричь волосы и ногти. Как и во многие другие "особые" дни, люди верили, что так можно "состричь" свою жизненную силу и здоровье.

Что нужно было сделать

Несмотря на все запреты, день не считался полностью потерянным. Были и важные дела, которые следовало выполнить:

  • Завершить сбор овса. Это был последний срок для окончания жатвы.
  • Ухаживать за лошадьми. Животных хорошо кормили, чистили, давали им отдохнуть, благодарили за помощь в полевых работах.
  • Готовить заготовки на зиму. Хозяйки занимались консервацией и готовили погреба к хранению урожая.

Как относиться к этому сегодня?

Верить в старинные приметы или нет — личное дело каждого. Но даже если отбросить мистику, в этих запретах можно найти рациональное зерно и вековую мудрость.

Запрет на алкоголь и безделье — хороший повод провести день продуктивно и с ясной головой.

Совет не начинать новых дел — мудрое напоминание о том, что конец августа — время завершать начатое и готовиться к новому сезону, а не бросаться в сомнительные авантюры.

Предостережение от одиноких прогулок по диким местам — вечное правило безопасности.

Возможно, 24 августа — это просто отличный повод быть чуть более внимательным к себе и окружающему миру, подвести итоги уходящего лета и спокойно, без суеты, подготовиться к встрече осени.

24 августа 2025, 00:54
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью

Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось

Париж, Рим, Барселона… Безусловно, это великие города. Но вместе с их величием приходят толпы туристов, очереди длиной в квартал и бесконечный гул мегаполиса. Иногда душа просит другого – тишины, уюта и ощущения, будто ты попал на страницы старинной сказки. К счастью, Европа все еще хранит такие места.

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной

Представьте, что вы смотрите на ночное небо. Вы видите звезды, возможно, планету или далекую туманность. Но большая часть неба – это просто чернота. Пустота. Интуитивно кажется, что если направить в эту темноту самый мощный телескоп, мы так ничего и не увидим. В 1995 году группа астрономов решила сделать именно это, и их поступок, который многие считали безумной тратой ресурсов, привел к одному из самых ошеломляющих открытий в истории. Величайшая авантюра в истории астрономииИдея принадлежала Роберту Уильямсу, тогдашнему директору Научного института космического телескопа.

Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение

Вечный поиск "эликсира молодости" – одна из самых старых историй человечества. Мы тратим состояния на кремы, процедуры и добавки, надеясь обмануть время. Но что, если самый мощный инструмент для сохранения молодости находится не в дорогой баночке, а на вашей кухонной полке? Не существует волшебной таблетки или продукта, способного стереть десятилетие с вашего лица.

О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят

Что бы вы изменили в своей жизни, если бы могли вернуться в прошлое? Этот вопрос мы задаем себе в моменты сомнений, но по-настоящему ценный ответ на него могут дать лишь те, кто уже прошел почти весь путь. Представьте себе сокровищницу мудрости, накопленную за восемь, а то и девять десятилетий.

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады

В Казани проходит 21-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Здесь оценивается все – вокальные данные и харизма артиста, его образ. Наряды на все три конкурсные дня для представляющей Россию певицы Елены Фрейман шил главный русский модельер Игорь Гуляев. У него одеваются звезды первой величины! Корреспондент "Дни.ру" спросил гуру моды, кого тот считает самым стильным на нашей сцене. "Я люблю штучных людей – тех, у которых есть узнаваемость, свой почерк, которые могут красиво себя подавать, – говорит Гуляев.

