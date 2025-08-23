Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

23 августа

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады
290

В Казани проходит 21-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Здесь оценивается все – вокальные данные и харизма артиста, его образ. Наряды на все три конкурсные дня для представляющей Россию певицы Елены Фрейман шил главный русский модельер Игорь Гуляев. У него одеваются звезды первой величины! Корреспондент "Дни.ру" спросил гуру моды, кого тот считает самым стильным на нашей сцене.

"Я люблю штучных людей – тех, у которых есть узнаваемость, свой почерк, которые могут красиво себя подавать, – говорит Гуляев. – Этому умению эффектно обрамлять свое творчество надо учиться долгие годы!"

Но кто же в этой связи нравится модельеру?

"Боюсь кого-то обидеть и не назвать, но из звезд мне нравится как одевается певица Юлия Zivert, – уверяет Гуляев. – Это если вести речь про артистов, которые нашли свой уникальный стиль. Разумеется, не могу не назвать Филиппа Киркорова, который привез на "Новую волну" 12 чемоданов нарядов и вряд ли даст кому-то себя затмить – столько одежды, как у него, больше нет ни у кого на нашей сцене. Конечно, люблю Лолиту, с которой дружу долгие годы. Даже в самом простом домашнем халате она для меня – самая модная и стильная".

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что под мудрым руководством Игоря Гуляева эксцентричная Лолита в столице Татарстана удачно сходила шопинг и купила стильный черный костюм, в котором появилась в один из вечеров на "Новой волне". Все камеры были направлены на нее! "Дешевле, чем за границей, – признается артистка. – Гуляев заставил меня это купить, а его безупречному вкусу я доверяю!"

Шоу-бизнес в Telegram

23 августа 2025, 10:50
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

