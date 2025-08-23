Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады

В Казани проходит 21-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Здесь оценивается все – вокальные данные и харизма артиста, его образ. Наряды на все три конкурсные дня для представляющей Россию певицы Елены Фрейман шил главный русский модельер Игорь Гуляев. У него одеваются звезды первой величины! Корреспондент "Дни.ру" спросил гуру моды, кого тот считает самым стильным на нашей сцене.

"Я люблю штучных людей – тех, у которых есть узнаваемость, свой почерк, которые могут красиво себя подавать, – говорит Гуляев. – Этому умению эффектно обрамлять свое творчество надо учиться долгие годы!"

Но кто же в этой связи нравится модельеру?

"Боюсь кого-то обидеть и не назвать, но из звезд мне нравится как одевается певица Юлия Zivert, – уверяет Гуляев. – Это если вести речь про артистов, которые нашли свой уникальный стиль. Разумеется, не могу не назвать Филиппа Киркорова, который привез на "Новую волну" 12 чемоданов нарядов и вряд ли даст кому-то себя затмить – столько одежды, как у него, больше нет ни у кого на нашей сцене. Конечно, люблю Лолиту, с которой дружу долгие годы. Даже в самом простом домашнем халате она для меня – самая модная и стильная".

Стоит заметить, что под мудрым руководством Игоря Гуляева эксцентричная Лолита в столице Татарстана удачно сходила шопинг и купила стильный черный костюм, в котором появилась в один из вечеров на "Новой волне". Все камеры были направлены на нее! "Дешевле, чем за границей, – признается артистка. – Гуляев заставил меня это купить, а его безупречному вкусу я доверяю!"